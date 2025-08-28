不再追求數量！《星鳴特攻》風暴後，PS負責人談：擁抱失敗，提前止損

索尼互動娛樂（SIE）曾計劃大推「即時服務」（Live Service）類型遊戲，一次宣布了 12 款開發中遊戲，原本預計在 2025 年推出 8 款，最終卻因為《Concord星鳴特攻》的慘烈教訓，造成續後多款未公開即時服務類型遊戲接連取消，目前包括《馬拉松》只剩下 3 款進行中。而近日 PlayStation 工作室負責人 Herman Hulst 卻在訪談中提到，對他來說比起遊戲數量更加注重「多樣化的玩家體驗」和社群。

憑藉一款遊戲之力，改變了索尼的策略。（圖源：Concord 星鳴特攻）

Herman Hulst 近日接受外媒 Financial Times 採訪時表示，提到即時服務遊戲的數量不再是公司關注的重點，更重要的是提供「多樣化的玩家體驗」和打造一個「玩家社群」，也就是更加注重整體的品質。而這一切雖然沒有明說，但可能指的就是僅 2 週就關閉伺服器的《Concord星鳴特攻》。

Hulst 還提到希望公司不要總是採取保守的策略，相反未來還有可能會無法避免的出現失敗，但他更希望這些失敗能在早期，甚至開發成本還低的時候就被發現。同樣的，PlayStation 內部已經實施多項全新的安全措施，讓遊戲在推出前進行更嚴格、更頻繁的測試。這當中也包含了加強索尼內部各工作室、高層主管之間的交流。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk