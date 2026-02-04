不動產交易詐欺多 履約保證築起安全防線

▲近年房產詐欺手法翻新，冒名賣屋、假買方誘導匯款頻傳。安新建經指出，高額交易已成詐騙鎖定目標，透過履約保證進行身分查驗與價金控管，為交易安全把關。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 房產交易因金額龐大成為詐騙集團鎖定的重點目標，近年冒名賣屋、假買方誘導匯款等不動產交易詐欺案件層出不窮、手法不斷翻新。安新建經指出，許多受害案件並非發生在明顯異常的交易，而是因缺乏制度化的身分驗證與價金控管機制，導致買賣雙方在不知情下誤入陷阱，建議消費者透過能彌補上述缺漏的履約保證，作為房產交易安全防線。

安新建經分享，實務案例中曾有詐騙集團假冒長期旅居海外的屋主身分，對外委託出售不動產，並以「急售」為由要求買方儘速支付頭期款，買方將款項直接匯入對方指定帳戶，事後才發現賣方並非真正所有權人，資金也早已遭轉走，衍生重大財務損失。

以此案例來看，若交易過程中能有履約保證機制把控，第一時間即能發揮防堵效果。安新建經表示，履約保證機制之所以能成為交易安全防線的關鍵有二：包括交易啟動前的身分查驗，以及交易價金控管兩大機制。首先，在交易啟動前，即會查驗買賣雙方身分證明文件，並比對地政產權資料，確認簽約人是否為合法所有權人或具處分權限者；若涉及繼承、法人或代理出售案件，亦會加強文件查核，提前攔阻高風險交易。

此外，履約保證機制在買賣雙方交易過程中，扮演交易價金控管的角色，買方款項會先進入第三方帳戶代管，在產權過戶完成前，金額不會提前撥付予賣方，能避免出現「人對了、錢卻不見」的風險。

安新建經強調，履約保證不僅是代管價金，更是透過制度化流程，於交易各節點為買賣雙方把關，降低房產詐欺發生機率。面對詐騙手法持續演變，安新建經建議，民眾進行不動產交易時，應將履約保證視為基本配備，才能在高額交易中真正守住財產安全。

