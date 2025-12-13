宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
不只是做夢！Hani的《修仙一條龍》掛機修煉日記
撰文／Hani 圖片／Hani提供
小時候最喜歡的夢，是夢到自己變成仙女，在天上飛來飛去，一邊修仙一邊俯瞰人間美景。腦中浮現的畫面，就像古裝陸劇裡那樣，櫻花紛飛、飛簷走壁、身披白紗、揮劍即出絕招。雖然長大後沒能飛天遁地，不過最近倒是找到一個讓我彷彿置身夢境的遊戲世界——Yahoo Y5上的《修仙一條龍》。
這款遊戲我是在朋友推薦下無意間發現的，不得不說，Yahoo Y5真的太方便了！完全免下載，打開瀏覽器登入帳號就能直接玩，對於像我這種手機容量總是告急、又常常換裝置的人來說簡直是福音。而且可以掛機、養成，不需要一直手動操作，邊工作邊修仙也不成問題。
《修仙一條龍》的畫風非常精緻，是我第一個注意到的優點。角色造型細膩、場景建構得像詩一樣夢幻，不管是飄著霧氣的山巔、還是湖畔小亭，都讓人彷彿走進一部可以操作的仙俠劇。看著自己控制的角色一邊完成任務、一邊強化實力，內心有一種“我真的在修仙”的奇妙感受。
玩法上是戰力養成路線，每天慢慢解任務、升等裝備，累積戰力後就能挑戰關主，獲得更高階的獎勵。但要特別提醒新手玩家：千萬不要一開始就急著挑戰關主！務必要等身上裝備都穿戴好，技能升級、屬性調整到一定水準後，再去挑戰才不會一秒被秒殺。
遊戲中戰力越高，爆擊機率也會隨之上升。那種一招打出大傷害、直接清場的瞬間真的超有成就感！這讓我想到以前玩遊戲時總是追求高輸出的爽快感，現在靠掛機養成也能實現，根本是工作忙碌族群的救星。
另一個讓我驚喜的設計是「仙騎系統」。仙騎造型超帥，看起來像一把神劍，有「噬魂」和「煉神」兩種路線可以培養，光聽名字就充滿想像空間。升等的時候還會搭配特效動畫，整個人熱血沸騰。每升一階都像是朝仙界更進一步，修行的快感真的是寫在畫面上。
而且這遊戲不只仙騎，還有成就、天賦、血脈、命格、劍紋等多項系統可以研究，光是排裝備就能讓人研究半天。你想當攻擊型暴力仙人、還是防禦型坦克仙人，通通自由搭配。玩法非常多元、節奏也能自選，是少數我玩到後期依然覺得不無聊的遊戲。
平常我除了是平面模特兒，也有接一些Showgirl活動、小主持，這幾年還斜槓學刺青，生活雖然豐富但有點滿。工作空檔打開《修仙一條龍》，就像給自己一點喘息空間，一邊養成、一邊看角色越變越強，滿足感油然而生。尤其是仙騎升上新等級時那個光影閃爍的畫面，讓人一秒入戲，真的會不自覺上癮。
最棒的是，Yahoo Y5平台所有遊戲都支援線上遊玩，跨裝置登入也不怕資料遺失。不管是在家用筆電、還是出門用手機，都能無縫接軌修仙人生。還可以加入好友，一起挑戰副本、分享裝備，互相切磋也多了些樂趣。
如果你跟我一樣，偶爾也會懷念小時候那種飛天遁地的幻想世界，或是希望在日常壓力中找一個不費力又療癒的小天地，那真的很推薦你來Yahoo Y5試試《修仙一條龍》。畫面夢幻、系統扎實、養成有感，而且掛機升等毫不費力，隨時都能輕鬆入坑。
我已經準備好踏入更深層的修仙之路，下一步就是升滿仙騎與挑戰更高戰力關主！你呢？要不要一起飛上雲端，在櫻花紛飛的畫面裡修仙成神？
想知道我更多日常和遊戲體驗，記得追蹤我的Instagram：搜尋「愛吃鬼hani」就可以找到我囉！我們修仙世界見！
Hani's Instagram: https://www.instagram.com/_hani1227/
YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩
最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！
YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/
遊戲名稱：修仙一條龍
以魔界崛起，三界動盪為背景，展現了人界與仙界合理抵抗魔界的三界大戰場景。在遊戲中，玩家扮演一名生來擁有仙界眷屬的天選之人，為平鎮三界，踏上斬妖除魔的修仙的旅途。玩家可以提升自己的裝備，武器和結識更多的夥伴，加入宗門組織，攜手其他玩家共同修仙，修道之途路茫茫，等待玩家發掘。
