「不可以色色」成絕響！全球迷因柴犬過世

▲日本知名迷因「不可以色色」柴犬過世，飼主證實已離世。（圖／翻攝自IG）

[NOWnews今日新聞] 日本埼玉縣柴犬「ポンさん(Ponsan)」因一張被手指著，表情看來相當委屈的圖片，配上中文字「不可以色色」的迷因梗圖迅速竄紅。。飼主31日於IG發文透露現年17歲的Ponsan已離開這個世界，即將走過彩虹橋，並附上以AI製作外星人把Ponsan帶走的影片紀念。

日本迷因柴犬Ponsan在2021年，因一張坐在賣場寵物推車中的照片爆紅，飼主當時分享牠坐在購物車內，並用手指著牠的照片畫面被全球網友轉發。

在中文圈的網路社群中，Ponsan的哀怨照被網友加上「不可以色色」的字樣，因此被封為「不可以色色」柴犬，時常在各大社群平台留言出現，也被製作成日本遊戲王的魔法卡和陷阱卡卡面，在網路上時常「被發動」。

▲「不可以色色」於 2021 年走紅，還曾被網友製作成遊戲王卡牌的魔法卡，不時在各大社群發動。（圖／翻攝自臉書）

Ponsan今年一月滿17歲，飼主今年稍早曾在IG的發文透露其健康狀況出現問題，不僅有時無法行走，且頭常常歪斜，治療後稍稍得到控制，能正常進食。

飼主昨日公開Ponsan過世的消息，「感謝大家給我很多愛護，明天早上11點，我會度過彩虹橋，雖然有點難過，但我的心帶著好多幸福飛起來了，我會帶著大家的微笑與回憶上路」；飼主也透過AI生成一段短影片，可看到外星人從購物車抱起Ponsan，Ponsan乘坐飛碟離開，這個迷因雖成絕響，卻永遠留在大家心中。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「豪爹油」再闖加薩！瑞典環保少女領軍船隊人道救援 挑戰以色列

不是喔！台灣有事英國準備參戰？英防長駁斥：說法被曲解

演給川普看！習近平、莫迪「上合峰會」聚首 中印誓做合作夥伴