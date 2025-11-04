不同信仰奈及利亞人齊聲反對基督徒遭屠殺說

（法新社阿布加3日電） 美國總統川普以奈及利亞基督徒遭到屠殺為由，揚言進行軍事干預。不同宗教信仰的奈及利亞民眾今天不約而同反對川普的相關言論。

這個非洲人口最多的國家基督徒和穆斯林分別約占各半，地理分布上南部以基督徒為主、北部以穆斯林為主，長期以來衝突不斷，兩種信仰所屬的民眾同蒙其害。

然而，近期關於奈及利亞發生「迫害」基督徒的說法，在美國和歐洲右翼網路圈引起關注。

基督徒社區領袖奧塔（Danjuma Dickson Auta）告訴法新社：「基督徒正被殺害，我們不能否認穆斯林也遭到殺害。」

川普上週末在社群媒體上表示，他已要求五角大廈規劃可能的攻擊計畫。

法新社記者在總統專機空軍一號（Air Force One）上詢問是否考慮派遣地面部隊或展開空襲時，川普回應：「有可能，我的意思是，有諸多方式，我預想有很多可能。」

他2日表示：「他們正在殺害基督徒，而且規模非常大，我們不會讓這種事情繼續發生。」

對於相關指控，奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）強調，宗教包容是「我們集體認同的核心信條」。

56歲的奧塔出身高原州（Plateau State）。由於土地和資源日益枯竭，位處奈及利亞所謂「中間地帶」（Middle Belt）的這個州近年來一直存在著基督教農民和伊斯蘭教牧民富拉尼人（Fulani）為主的致命衝突。

這些衝突時常造成農民大規模死傷，甚至滅村。而針對牧民的小規模攻擊，包括隨機發生的針對富拉尼人或其牲畜進行的報復性殺害，通常在當地和在國際媒體中關注度較低。

奈及利亞東北部、西北部也分別長期受到聖戰分子和盜匪集團的綁架、襲擊村莊等問題困擾。由於北部主要是穆斯林人口，因此多數受害者為穆斯林。

東北部波諾州（Borno State）穆斯林、漁會主席葛曼迪（Abubakar Gamandi）說：「即使那些散播基督徒種族滅絕論的人自己也知道那不是真的。」波諾州位處當地伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）衝突的核心地帶。

英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics Ltd.）政治分析家奈度（Jervin Naidoo）指出，儘管恐怖主義威脅屬實，華府升高論調之舉可能與川普掃蕩移民的政策有關。阿布加當局拒絕接受遭到美國驅逐的非奈及利亞籍人士。

他強調：「這和史瓦帝尼、烏干達、盧安達、迦納等聽話的國家不同。作為反制，美國對奈及利亞人收緊簽證規定。」