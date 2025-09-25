不局限於「首店」 「首發經濟」成內地城市消費升級引擎

盒馬鮮生

內地國家發展改革委等多部門於2020年提出要鼓勵「首發經濟」，強調會「支持中心城市做強『首店經濟』和『首發經濟』」。幾年下來，「首發經濟」已成為推動中國城市消費的升級引擎。除上海及北京等地，天津也躋身成為開拓首發經濟的重點城市之一。

國際品牌落戶一線城市 揭「首店經濟」序幕

首發經濟是從「首店經濟」引伸而來。首店顧名思義是指全國、全省或全市等首間門店。2005年不少國際品牌在內地發展，門市多選址一線城市核心地段。至2015年，深圳、成都及杭州等把首店規模，納入城市行銷並視為城市競爭力指標，某品牌來開設首間門市成為經濟賣點的現象開始成形。2018年上海率先提出「首店經濟」，同年在上海落腳的首店達835間。2019年國務院辦公室印發《關於加速發展流通促進商業消費的意見》，首次明確提出「因地制宜，創造條件，吸引知名品牌開設首店、首發新品，帶動擴大消費，促進國內產業升級」。2020年國家發展改革委等多部門聯合印發《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，提出「支持中心城市做強『首店經濟』和『首發經濟』」，是國家級文件首次同時提出首店經濟和首發經濟。

「首發經濟」涵蓋新產品發布及文化活動

期間首店經濟一直迅速發展，除上海外，北京、廣州、成都及西安等亦先後加入首店經濟行列，多個城市更發布相關政策文件支持首發經濟。從首店經濟引伸出來的「首發經濟」層面更廣，不局限於「新店」，而涵蓋發布或展出新產品、推出新模式新服務、開發新技術及首設研究中心等經濟活動；亦包括首次演出、演唱會首演及新歌發布等文化活動。此外，亦由本來的開設單一門市(首店)，進階發展至為整個商圈商城等。首發經濟也具時尚、品質及新潮等特徵。



天津萬象城大疆｜哈蘇融合店，顧客試用哈蘇相機。

大疆｜哈蘇天津首店 沉浸式專區吸客

以天津為例，近年天津致力推進首發經濟，加快優質品牌和新業態聚集，當地一些首店「首秀即爆款」瞬成社會熱話及「流量引擎」。在天津萬象城，大疆｜哈蘇融合店天津首店，吸引大批數碼愛好者進店。店內並非單純展示商品，還設互動場景，讓攝影愛好者、航拍用戶和創意人群試用產品，沉浸式體驗專區人氣火爆。顧客王楠表示「我是專程從河北趕來的，一直想試試最新款無人機，今天終於體驗到了。」天津大悅城亦常人頭湧湧，「盒馬鮮生」天津首店吸引市民一邊挑選商品，一邊拍照發給朋友，氣氛熱鬧。店內設有鮮活海鮮現製區及烘焙工坊等，強化「逛吃即食」體驗，還推出多款首發商品，以新鮮感刺激消費意欲。一位姓周女顧客揀選甜品後，讚嘆「新品讓人驚喜，尤其是這幾款甜品，口味和創意都特別棒」，「店裡布置也很有新意，體驗很愉悅」。

今年上半年天津市共引入290間首店，其中111間為高品質首店。天津市商務局副局長王亞剛表示，「天津正圍繞首發經濟高質量發展的主線，進一步細化支持舉措……開展新品首發系列活動，培育打造一批地標性首發集聚區或首發中心」。

除了首店，天津亦積極探索「場景首發」。市內設「天美藝術街區」，結合藝術展覽演出及商戶首店，集購物、展覽及休閒於一身。最近有「天演論：2025海河公共藝術季」在街區揭幕，逾20名藝術家以大型公共藝術作品，探討城市演進與社會變遷，遊客逛街時亦可觀賞大型裝置藝術。在天津上學的熊思瑩說，她和朋友專程來打卡，「走在這裡，轉角就能遇到一件藝術作品，感覺像把展覽搬進了生活裡」。

天津社會科學院區域經濟與城市發展研究所研究員成文表示，首發經濟已從單一的新品嘗鮮，轉向涵蓋購物、餐飲、文旅及科技等多元消費模式，滿足民眾個人需求之餘，也成為推動城市消費升級的重要引擎。天津也正藉此煥發城市活力。

「首發經濟」成城市競爭力的體現

放眼全國，首發經濟已成拉動消費的重要抓手。2025年，上海推出「首發上海3.0」支持政策新品首發季，1至5月上海新增首店365間；北京不斷引進高端首店和概念店，首秀、首展成為商圈刺激消費常態，滿足消費者對嘗鮮和場景互動的需求；四川成都首店落戶品牌類型更加多元化，涵蓋奢侈品、潮牌、餐飲及生活方式等。成文表示，「首發經濟不僅是商業模式的創新，更是城市競爭力的體現。以『首發』為切口(切入點)，推動創新鏈、產業鏈、政策鏈深度融合，開闢出城市消費快速發展的新航道。」

