不必花費高昂！Teclast T65 Plus 中階平板實測：大螢幕、強續航的真實體驗

Teclast 繼早前推出13吋大屏平板 T65 後，近日正式在港推出升級型號 T65 Plus。這款定位中階的 4G 平板以 1,499 港元的定價即日上市，主打 13.4 吋大螢幕與全天候續航力，究竟實際表現能否滿足香港用戶工作與娛樂需求？本文為你深入評測。

機身設計與工藝

T65 Plus 採用金屬機身設計，結合八邊形裝飾與俐落邊框，外觀走簡約路線。實際握持時機身厚度與重量控制合理，便攜性在13.4吋平板中屬可接受範圍。金屬材質不僅提供較佳手感，同時也增強機身結構強度，為日常使用提供基礎保護。

廣告 廣告

▲機側三選二 SIM 卡卡槽、3.5mm 耳機插槽、電源鍵及 TYPE-C 充電接口。

視覺體驗：13.4吋大螢幕配自適應更新率

Teclast T65 Plus 配備 13.4 吋 IPS 螢幕(1920 x 1200)，支援 120Hz 自適應更新率。這項技術能根據顯示內容自動調整更新頻率，在滾動網頁或遊戲時提供流暢畫面，靜態閱讀時則降低耗電。

螢幕同時搭載 T-Color 6.0 色彩優化技術，色彩呈現偏向自然風格，長時間觀看較為舒適。對於需要處理文檔或進行多工操作的用戶而言，大尺寸螢幕能顯示更多內容，提升工作效率。

硬件配置與性能表現

性能方面，T65 Plus 搭載 MTK Helio G99 處理器，配備最高 20GB RAM（8GB實體記憶體配合 12GB 擴展記憶體）與 256GB UFS 儲存空間。

▲搭配大螢幕能同時運行兩個應用

在實際測試中，這組配置能流暢運行日常應用程式，包括文書處理、社交媒體及影音串流平台。若需要更多儲存空間，平板支援透過 microSD 卡擴充至 1TB，方便存放大量文件或媒體內容。

▲原生系統內仍設有FM收音機、錄音等基本功能。

▲台電 T65 Plus 支援 4G 雙卡雙待與 VoLTE 通話，透過 SIM 卡槽與 TF 卡擴充，用戶可靈活搭配資費方案或增加儲存空間。

▲而且於 Play 商店上，更可以直接安裝 WhatsApp 於平板上使用。

多工作業方面，20GB RAM 組合讓用戶能同時開啟多個應用程式而不需頻繁重新載入，對於經常需要切換工作視窗的用戶來說尤其實用。

續航力與充電速度

T65 Plus 內建 10000mAh 大容量電池，配合處理器的功耗管理，在中等亮度及一般使用強度下能支持超過一天的續航時間。平板支援 18W 快速充電，雖然並非市場最高功率，但在中階定位上已屬合理配置，能在合理時間內為大容量電池補充電力。

攝影與視訊功能

平板設有 1300 萬像主鏡頭，支援自動對焦，拍攝文件或日常記錄足夠應付。800萬像前置鏡頭能提供清晰的視訊通話畫面，滿足遠程會議或線上課程的基本需求。需要留意的是，平板攝影表現與智能手機相比仍有差距，但其配置已優於同級不少競品。

總結：適合追求大螢幕與長續航的用戶

綜合而言，Teclast T65 Plus 在 1,499 港元的定價下，提供了 13.4 吋 120Hz 自適應更新率螢幕、Helio G99 處理器及 10000mAh 大電池等配置。對於需要大螢幕處理文書工作、進行線上學習或享受影音娛樂的用戶，這款平板提供了具性價比的選擇。若你正在尋找一部中階大屏平板，T65 Plus 值得列入考慮清單。購買連結