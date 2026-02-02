不怕被罵炫富！謝典霖分享蓋豪宅省錢之道

▲謝典霖指著面前的單人沙發，分享「如何把50萬變7萬5」的技巧。（圖／讀者提供，2026.02.02）

[NOWnews今日新聞] 彰化縣議長謝典霖邀網紅開箱溪州鄉豪宅，遭網友狂罵炫富！但他不畏酸言酸語，今天再邀媒體參觀，並分享蓋房子和裝潢的省錢之道。他表示家具多半由他到百貨公司參觀後，請在地工廠依樣畫葫蘆打造而成，例如原本一套200萬的名牌沙發，訂製只花了1、2成的錢。至於屋內蓋籃球場「比其他裝潢還省錢」。

▲謝典霖豪宅一樓有大面落地窗，入口處的變形金剛非常搶眼。（圖／讀者提供，2026.02.02）

謝家溪州連棟豪宅佔地700多坪，被地方封為「彰化白宮」，由家族成員分居4棟。謝典霖的5層樓新宅佔地140坪，目前裝潢施工中。謝典霖日前帶網紅「億百豪森」進入位於溪州鄉市中心的豪宅，揭開「謝家白宮」內部的神秘面紗，引發網友熱議，今（2）日他再帶部分媒體記者二度開箱。

訪客一入門就看到與人等高的變形金剛，手上拿著黑色衝鋒槍，彰顯著謝典霖的童心，他掀起單人沙發上的白布解釋「這若是原裝的羅浮賓士，百貨公司定價是50萬，我自己去訂是7萬5」、「先去百貨公司看一看，再請我們在地溪州人做的」。到了二樓小客廳，他指著米白布沙發說「定價200萬元，但訂製只要1、2成（3、40萬）而已」。

▲謝典霖說，在家裡做籃球場比做其他裝潢更省錢。（圖／讀者提供，2026.02.02）

▲謝典霖說身後的沙發，原廠價格200萬元，他向在地商家訂製只要3、40萬元。（圖／讀者提供，2026.02.02）

佔了半面牆的落地大酒櫃是買材料自行組裝，花不到30萬元。他和櫻花的老董熟識，廚具當然要用國產的！至於1、2樓之間的「懸浮隔音墊」走科幻風，創意來自電影《星際大戰》。他強調自己蓋房子、裝潢，都達到活絡地方經濟的效果。

外傳謝典霖開箱豪宅，是要讓立委姊姊謝衣鳯難堪、難以選縣長。謝典霖澄清表示，豪宅開箱「與縣長選舉毫無關係」，並說「我又沒有要選縣長」，去年12月就與網紅敲定拍攝時間，後來的政治變化不是他能掌握的。謝家從台糖合法取得用地、2016年籌建，他的部分原打算花2千萬元蓋好，但興建過程經歷疫情、通膨，花到4千萬元才完成。若加上土地成本近2千萬元，總價才6千萬元，在雙北恐怕只能買全新公寓式住宅，這就是房產的「城鄉落差」。這房子未來最貴的應該是夏季電費，一個月恐上看5萬元。

謝典霖說，他的房子是很一般的鄉下宅邸，但選舉到了，政治家族一定會被大作文章，與其被人罵，不如趁過年時大家閒閒在家，先拿出來討論一下。謝家用最實惠的方式打造新房，別人要說這是「豪宅」就讓別人去講！至於引起議論的「家族籃球場」是他的想法，希望家族小孩一起來打籃球、兒子可以把家裡當作有趣的地方，他說如果不挑高、空間進行裝潢，花的錢反而更多，「這就是鄉間蓋房的室內思考」。



