龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
不急著買Switch 2？日本漫畫家被「小學一年級生」分析直接說服
日前，日本漫畫家 siro700 在 X（前 Twitter）上分享一段日常趣事，意外引發大量網友討論。他認為目前不是該買 Nintendo Switch 2 的時機，但卻被一段來自「小學一年級生」的分析給反駁擊破。
siro700 表示，自己原本認為 Switch 2 目前可玩的新作不多，覺得「現在其實還不用急著買」。沒想到，這番話卻被朋友就讀小學一年級的兒子直接反駁，而且理由相當完整，讓他心態動搖。這名小朋友的回應相當直球，他認為新主機在操作流暢度上有明顯提升，加上螢幕更大、整體體驗更好，光是這些改進就已經具備換機的價值。siro700 也忍不住自嘲，自己是被一套邏輯清楚、論點完整的說法「正面擊破」。
這段分享曝光後，意外在社群平台上引起熱烈回響。有網友笑稱，這名小學生未來可能很適合往產品經理或顧問產業發展；也有人從玩家實際使用角度補充，如果能用更短的讀取時間，換回更多實際遊玩與生活時間，那麼 Switch 2 的升級確實值得。
也有不少網友點出現實層面的考量，目前產業受到記憶體短缺的衝擊，主機未來是否會漲價誰也說不準，反而讓「現在就入手」成為一個相對理性的選擇。
ｓｗｉｔｃｈ２，いうてまだソフト全然ないやんまだいらんやろ、と言ったら小１の息子の友達から快適性が違う、画面も大きいから変える価値はある、と大変ロジカルに反撃されてメンタルが死
— しろ (@siro700) January 5, 2026
其他人也在看
虛擬駕駛艙體驗：Flywing Aero Technology 發佈全新 RC 飛機
在 CES 2026 上，Flywing Aero Technology 展示了一款重新定義愛好飛行體驗的無人機。這家公司並沒有將重心放在攝影錄影上，而是專注於沉浸感、情境意識和飛行員的控制能力。這款名為 X-Wing Fighter 的垂直起降（VTOL）無人機旨在讓使用者在飛行過程中感受到身處虛擬駕駛艙的體驗。在 CES 與《Interesting Engineering》的採訪中，Flywi...TechRitual ・ 1 小時前
傳北京要求 H200 AI 晶片要配貨賣？NVIDIA 要「先錢後貨」防解禁令生變
雖然上月 NVIDIA 獲批向中國出口 H200 AI 晶片，但這款產品在大洋另一端的銷售前景仍然撲朔迷離。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
新年禮物2026｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
獨行俠欠運負爵士 法拉格三分變詐糊
【Now Sports】達拉斯獨行俠周四作客惜負猶他爵士，當中狀元古柏法拉格一記三分因進攻超時不計，還有安東尼戴維斯在最後兩分鐘受傷離場。獨行俠今場輸得有點欠運，在第4節時曾反超前爵士，關鍵在最後4分鐘，包括古柏法拉格（Cooper Flagg）在剩餘3分54秒時，曾在左邊底線射入三分，但球證回看重播後，決定以進攻超時為由推翻這球三分，導致獨行俠從領先5分變回2分。爵士之後就由麥卡倫追成平手，而禍不單行是，安東尼戴維斯在防守麥卡倫時，撞傷左手腕被迫離場，之後未再上陣，而獨行俠的體系也即刻現混亂，結果爵士以一波9:0攻勢將比數超前，最終也令獨行俠無法扭轉局面，以114:116落敗。儘管一球三分被剝奪，但法拉格仍交出漂亮的準三雙成績表，26分、10籃板和8助攻，而戴維斯傷出前則有21分和11籃板；爵士以麥卡倫最高分，攻入33分，基安迪佐治則錄得19分和7助攻。now.com 體育 ・ 2 小時前
Switch 2 Joy-Con 2 新手掣玩神秘？紫 + 綠配色搶眼卻出奇地「睇唔到」！
Nintendo 今日宣布為 Switch 2 推出首款新配色 Joy-Con 2 手掣，左、右控制器分別為淡紫色及淡綠色，預計 2 月 12 日正式發售，當日還有最新遊戲《瑪利歐網球 狂熱》同步登場。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
搭飛機這樣做很討厭！《CNN》統整10件機上顧人怨行為：座椅可以傾斜嗎？
長途飛行本就容易讓人心浮氣躁，偏偏機艙狹窄又充滿各種小摩擦。《CNN》盤點10大最惹人翻白眼的機上行為，從踢椅背、爭奪扶手，到座椅後仰與遮光板糾紛，全都是旅客最常抱怨的雷點。懂得避開這些NG舉動，能讓航程順暢許多，也讓彼此的旅途舒服不少。bella儂儂 ・ 1 天前
日本4款人氣起司甜點！北海道、東京「排隊名店」，從起司到草莓都被搶翻！
這次要特別盤點台灣旅日最受歡迎的四大地區的經典伴手禮。像是北海道話題王者 SNOW MILK CHEESE，以奶香與起司層次勾勒遼闊純淨的北國印象；東京必買的 NEWYORK PERFECT CHEESE，用國際級職人陣容詮釋起司的完美比例；京都的 IKKYU，將宇治抹茶的深沉韻味化為細膩餘香；以及...styletc ・ 1 天前
共和黨倒戈 美眾院投票延長歐巴馬健保補貼
（法新社華盛頓8日電） 美國聯邦眾議員今天投票決定，恢復去年底到期的健康保險補貼，為數以百萬計面臨保費飆漲的美國民眾帶來希望。補貼於1月1日到期後，許多家庭的保費支出增加一倍以上，也讓有關醫療負擔能力的政治敏感議題再度升溫，而今年又正逢國會期中選舉，局勢尤顯緊張。法新社 ・ 2 小時前
新年禮物2026｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
台北最新「必逛清單」更新！101頭皮養護新櫃、A8質感選品店、松山療癒系香氛店一次收！
台北101新櫃焦點：ROOTON 把頭皮養護做成一套完整流程先從台北101開始！韓國頂級女性頭皮養護品牌ROOTON於1/6正式進駐後，預感將成為不少人近期逛101時會特地停下來看的髮品櫃位！ROOTON以女性頭皮與髮絲需求為核心，強調從頭皮環境開始調理，而不是只處理表層髮況，整體定位...styletc ・ 3 小時前
《魔髮奇緣》真人版選角官宣出爐！樂佩公主不是Lisa，是21歲澳洲女星Teagan Croft
迪士尼真人版《魔髮奇緣》選角正式敲定！21歲澳洲新生代女星Teagan Croft飾演長髮公主樂佩（Rapunzel），24歲美國男星Milo Manheim化身魅力盜賊費林·雷德（Flynn Rider）！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
全球首間「哈利波特主題飯店」2026開！霍格華茲４大學院房、魔法樂高園區搶先看
麻瓜們準備衝2026最新「全球首間官方哈利波特主題飯店」啦！目前確定將落腳德國巴伐利亞的LEGOLAND Deutschland Resort（德國樂高樂園），並同步打造全球首座LEGO哈利波特主題園食尚玩家 ・ 1 天前
俄極音速飛彈襲烏西利維夫？當局稱待軍方判定
（法新社基輔9日電） 烏克蘭軍方今天對全國發布飛彈警報，空軍部門表示，一枚極音速飛彈襲擊了西部大城利維夫的基礎設施。在西部城市利維夫（Lviv），烏克蘭空軍表示，一枚以極音速飛行的彈道飛彈在午夜前不久，擊中了當地的「基礎設施」。法新社 ・ 2 小時前
網傳 Apple 竟向 OPPO「取經」，拆解 Find N5 後感嘆：屏幕平整度難以超越
文章來源：Qooah.com 近期數碼博主 ＠定焦數碼 爆料稱，Apple 在購買 OPPO Find N5 摺疊手機後進行拆解研究，在對比內部的不少樣品後發現，屏幕的摺疊平整度難以超越該機型。 對於 Apple 的首款摺疊屏手機，網上有多方消息稱將於 2026年5月啓動量產，於9月份的常規 iPhone 發佈會上一同推出。 規格方面，Apple 的首款摺疊屏手機採用 5.5吋屏幕，解像度為 2088×1422，有著 460 PPI 的像素密度。前置超小開孔的 HIAA 鏡頭，最大程度的提升屏佔比。 OPPO Find N5 作為 Apple 拆解研究的對標產品，發佈於2025年2月，憑借極致輕薄的設計榮獲過全球最薄的摺疊屏旗艦產品。 OPPO Find N5 評測：這就是摺疊手機的極限嗎？ OPPO Find N5 在摺疊狀態下的厚度僅為8.93mm。鉸鏈採用 OPPO 自研的鈦合金天穹鉸鏈，不僅減少機身厚度，還更好的控制摺痕。相比上一代機型，屏幕摺痕寬度縮窄 10%，深度減少 30%。OPPO Find N5 搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，內屏為8.12吋，外Qooah.com ・ 15 小時前
樓市回春｜滙豐將按揭回贈提升至1% 按揭業人士料中小型銀行年中或突破1.5%
樓市回暖，銀行搶客，滙豐上調按揭回贈至1%，貼近其他中小型銀行水平，有按揭業界人士預期，預料去到年中，中小型銀行按揭回贈有機會突破1.5%。BossMind ・ 3 小時前
【7-11】大折日 買滿$100即享8折
7-Eleven推出2026年首個限定大折日，只要於1月9日早上7時起到7-Eleven分店買滿 $100，或於港鐵分站買滿 $50，即可享8折！YAHOO著數 ・ 6 小時前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽
每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前