焦點

龍鼓灘填海環評料海豚回歸　環團批評離地：兩年豚蹤無起色

Yahoo Tech HK

不急著買Switch 2？日本漫畫家被「小學一年級生」分析直接說服

Anjohn
Anjohn
Yahoo奇摩遊戲編輯

日前，日本漫畫家 siro700 在 X（前 Twitter）上分享一段日常趣事，意外引發大量網友討論。他認為目前不是該買 Nintendo Switch 2 的時機，但卻被一段來自「小學一年級生」的分析給反駁擊破。

Switch 2 對比一代的性能確實好上不少（圖源：REUTERS/Benoit Tessier）
Switch 2 對比一代的性能確實好上不少（圖源：REUTERS/Benoit Tessier）

siro700 表示，自己原本認為 Switch 2 目前可玩的新作不多，覺得「現在其實還不用急著買」。沒想到，這番話卻被朋友就讀小學一年級的兒子直接反駁，而且理由相當完整，讓他心態動搖。這名小朋友的回應相當直球，他認為新主機在操作流暢度上有明顯提升，加上螢幕更大、整體體驗更好，光是這些改進就已經具備換機的價值。siro700 也忍不住自嘲，自己是被一套邏輯清楚、論點完整的說法「正面擊破」。

廣告

這段分享曝光後，意外在社群平台上引起熱烈回響。有網友笑稱，這名小學生未來可能很適合往產品經理或顧問產業發展；也有人從玩家實際使用角度補充，如果能用更短的讀取時間，換回更多實際遊玩與生活時間，那麼 Switch 2 的升級確實值得。

也有不少網友點出現實層面的考量，目前產業受到記憶體短缺的衝擊，主機未來是否會漲價誰也說不準，反而讓「現在就入手」成為一個相對理性的選擇。

宏福苑五級大火

其他人也在看

虛擬駕駛艙體驗：Flywing Aero Technology 發佈全新 RC 飛機

虛擬駕駛艙體驗：Flywing Aero Technology 發佈全新 RC 飛機

在 CES 2026 上，Flywing Aero Technology 展示了一款重新定義愛好飛行體驗的無人機。這家公司並沒有將重心放在攝影錄影上，而是專注於沉浸感、情境意識和飛行員的控制能力。這款名為 X-Wing Fighter 的垂直起降（VTOL）無人機旨在讓使用者在飛行過程中感受到身處虛擬駕駛艙的體驗。在 CES 與《Interesting Engineering》的採訪中，Flywi...

TechRitual ・ 1 小時前
傳北京要求 H200 AI 晶片要配貨賣？NVIDIA 要「先錢後貨」防解禁令生變

傳北京要求 H200 AI 晶片要配貨賣？NVIDIA 要「先錢後貨」防解禁令生變

雖然上月 NVIDIA 獲批向中國出口 H200 AI 晶片，但這款產品在大洋另一端的銷售前景仍然撲朔迷離。

Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
新年禮物2026｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

新年禮物2026｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
獨行俠欠運負爵士 法拉格三分變詐糊

獨行俠欠運負爵士 法拉格三分變詐糊

【Now Sports】達拉斯獨行俠周四作客惜負猶他爵士，當中狀元古柏法拉格一記三分因進攻超時不計，還有安東尼戴維斯在最後兩分鐘受傷離場。獨行俠今場輸得有點欠運，在第4節時曾反超前爵士，關鍵在最後4分鐘，包括古柏法拉格（Cooper Flagg）在剩餘3分54秒時，曾在左邊底線射入三分，但球證回看重播後，決定以進攻超時為由推翻這球三分，導致獨行俠從領先5分變回2分。爵士之後就由麥卡倫追成平手，而禍不單行是，安東尼戴維斯在防守麥卡倫時，撞傷左手腕被迫離場，之後未再上陣，而獨行俠的體系也即刻現混亂，結果爵士以一波9:0攻勢將比數超前，最終也令獨行俠無法扭轉局面，以114:116落敗。儘管一球三分被剝奪，但法拉格仍交出漂亮的準三雙成績表，26分、10籃板和8助攻，而戴維斯傷出前則有21分和11籃板；爵士以麥卡倫最高分，攻入33分，基安迪佐治則錄得19分和7助攻。

now.com 體育 ・ 2 小時前
Switch 2 Joy-Con 2 新手掣玩神秘？紫 + 綠配色搶眼卻出奇地「睇唔到」！

Switch 2 Joy-Con 2 新手掣玩神秘？紫 + 綠配色搶眼卻出奇地「睇唔到」！

Nintendo 今日宣布為 Switch 2 推出首款新配色 Joy-Con 2 手掣，左、右控制器分別為淡紫色及淡綠色，預計 2 月 12 日正式發售，當日還有最新遊戲《瑪利歐網球 狂熱》同步登場。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
搭飛機這樣做很討厭！《CNN》統整10件機上顧人怨行為：座椅可以傾斜嗎？

搭飛機這樣做很討厭！《CNN》統整10件機上顧人怨行為：座椅可以傾斜嗎？

長途飛行本就容易讓人心浮氣躁，偏偏機艙狹窄又充滿各種小摩擦。《CNN》盤點10大最惹人翻白眼的機上行為，從踢椅背、爭奪扶手，到座椅後仰與遮光板糾紛，全都是旅客最常抱怨的雷點。懂得避開這些NG舉動，能讓航程順暢許多，也讓彼此的旅途舒服不少。

bella儂儂 ・ 1 天前
日本4款人氣起司甜點！北海道、東京「排隊名店」，從起司到草莓都被搶翻！

日本4款人氣起司甜點！北海道、東京「排隊名店」，從起司到草莓都被搶翻！

這次要特別盤點台灣旅日最受歡迎的四大地區的經典伴手禮。像是北海道話題王者 SNOW MILK CHEESE，以奶香與起司層次勾勒遼闊純淨的北國印象；東京必買的 NEWYORK PERFECT CHEESE，用國際級職人陣容詮釋起司的完美比例；京都的 IKKYU，將宇治抹茶的深沉韻味化為細膩餘香；以及...

styletc ・ 1 天前
共和黨倒戈 美眾院投票延長歐巴馬健保補貼

共和黨倒戈 美眾院投票延長歐巴馬健保補貼

（法新社華盛頓8日電） 美國聯邦眾議員今天投票決定，恢復去年底到期的健康保險補貼，為數以百萬計面臨保費飆漲的美國民眾帶來希望。補貼於1月1日到期後，許多家庭的保費支出增加一倍以上，也讓有關醫療負擔能力的政治敏感議題再度升溫，而今年又正逢國會期中選舉，局勢尤顯緊張。

法新社 ・ 2 小時前
新年禮物2026｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔

新年禮物2026｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔

兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
台北最新「必逛清單」更新！101頭皮養護新櫃、A8質感選品店、松山療癒系香氛店一次收！

台北最新「必逛清單」更新！101頭皮養護新櫃、A8質感選品店、松山療癒系香氛店一次收！

台北101新櫃焦點：ROOTON 把頭皮養護做成一套完整流程先從台北101開始！韓國頂級女性頭皮養護品牌ROOTON於1/6正式進駐後，預感將成為不少人近期逛101時會特地停下來看的髮品櫃位！ROOTON以女性頭皮與髮絲需求為核心，強調從頭皮環境開始調理，而不是只處理表層髮況，整體定位...

styletc ・ 3 小時前
《魔髮奇緣》真人版選角官宣出爐！樂佩公主不是Lisa，是21歲澳洲女星Teagan Croft

《魔髮奇緣》真人版選角官宣出爐！樂佩公主不是Lisa，是21歲澳洲女星Teagan Croft

迪士尼真人版《魔髮奇緣》選角正式敲定！21歲澳洲新生代女星Teagan Croft飾演長髮公主樂佩（Rapunzel），24歲美國男星Milo Manheim化身魅力盜賊費林·雷德（Flynn Rider）！

Yahoo Style HK ・ 10 小時前
全球首間「哈利波特主題飯店」2026開！霍格華茲４大學院房、魔法樂高園區搶先看

全球首間「哈利波特主題飯店」2026開！霍格華茲４大學院房、魔法樂高園區搶先看

麻瓜們準備衝2026最新「全球首間官方哈利波特主題飯店」啦！目前確定將落腳德國巴伐利亞的LEGOLAND Deutschland Resort（德國樂高樂園），並同步打造全球首座LEGO哈利波特主題園

食尚玩家 ・ 1 天前
俄極音速飛彈襲烏西利維夫？當局稱待軍方判定

俄極音速飛彈襲烏西利維夫？當局稱待軍方判定

（法新社基輔9日電） 烏克蘭軍方今天對全國發布飛彈警報，空軍部門表示，一枚極音速飛彈襲擊了西部大城利維夫的基礎設施。在西部城市利維夫（Lviv），烏克蘭空軍表示，一枚以極音速飛行的彈道飛彈在午夜前不久，擊中了當地的「基礎設施」。

法新社 ・ 2 小時前
網傳 Apple 竟向 OPPO「取經」，拆解 Find N5 後感嘆：屏幕平整度難以超越

網傳 Apple 竟向 OPPO「取經」，拆解 Find N5 後感嘆：屏幕平整度難以超越

文章來源：Qooah.com 近期數碼博主 ＠定焦數碼 爆料稱，Apple 在購買 OPPO Find N5 摺疊手機後進行拆解研究，在對比內部的不少樣品後發現，屏幕的摺疊平整度難以超越該機型。 對於 Apple 的首款摺疊屏手機，網上有多方消息稱將於 2026年5月啓動量產，於9月份的常規 iPhone 發佈會上一同推出。 規格方面，Apple 的首款摺疊屏手機採用 5.5吋屏幕，解像度為 2088×1422，有著 460 PPI 的像素密度。前置超小開孔的 HIAA 鏡頭，最大程度的提升屏佔比。 OPPO Find N5 作為 Apple 拆解研究的對標產品，發佈於2025年2月，憑借極致輕薄的設計榮獲過全球最薄的摺疊屏旗艦產品。 OPPO Find N5 評測：這就是摺疊手機的極限嗎？ OPPO Find N5 在摺疊狀態下的厚度僅為8.93mm。鉸鏈採用 OPPO 自研的鈦合金天穹鉸鏈，不僅減少機身厚度，還更好的控制摺痕。相比上一代機型，屏幕摺痕寬度縮窄 10%，深度減少 30%。OPPO Find N5 搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，內屏為8.12吋，外

Qooah.com ・ 15 小時前
樓市回春｜滙豐將按揭回贈提升至1% 按揭業人士料中小型銀行年中或突破1.5%

樓市回春｜滙豐將按揭回贈提升至1% 按揭業人士料中小型銀行年中或突破1.5%

樓市回暖，銀行搶客，滙豐上調按揭回贈至1%，貼近其他中小型銀行水平，有按揭業界人士預期，預料去到年中，中小型銀行按揭回贈有機會突破1.5%。

BossMind ・ 3 小時前
【7-11】大折日 買滿$100即享8折

【7-11】大折日 買滿$100即享8折

7-Eleven推出2026年首個限定大折日，只要於1月9日早上7時起到7-Eleven分店買滿 $100，或於港鐵分站買滿 $50，即可享8折！

YAHOO著數 ・ 6 小時前
陳妍希搣甩「小籠包」污名　成功還原15年前「沈佳宜」

陳妍希搣甩「小籠包」污名　成功還原15年前「沈佳宜」

【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。

東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練

60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練

李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽

日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽

每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。

Japhub日本集合 ・ 4 小時前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應

網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應

今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前