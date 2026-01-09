不急著買Switch 2？日本漫畫家被「小學一年級生」分析直接說服

日前，日本漫畫家 siro700 在 X（前 Twitter）上分享一段日常趣事，意外引發大量網友討論。他認為目前不是該買 Nintendo Switch 2 的時機，但卻被一段來自「小學一年級生」的分析給反駁擊破。

Switch 2 對比一代的性能確實好上不少（圖源：REUTERS/Benoit Tessier）

siro700 表示，自己原本認為 Switch 2 目前可玩的新作不多，覺得「現在其實還不用急著買」。沒想到，這番話卻被朋友就讀小學一年級的兒子直接反駁，而且理由相當完整，讓他心態動搖。這名小朋友的回應相當直球，他認為新主機在操作流暢度上有明顯提升，加上螢幕更大、整體體驗更好，光是這些改進就已經具備換機的價值。siro700 也忍不住自嘲，自己是被一套邏輯清楚、論點完整的說法「正面擊破」。

這段分享曝光後，意外在社群平台上引起熱烈回響。有網友笑稱，這名小學生未來可能很適合往產品經理或顧問產業發展；也有人從玩家實際使用角度補充，如果能用更短的讀取時間，換回更多實際遊玩與生活時間，那麼 Switch 2 的升級確實值得。

也有不少網友點出現實層面的考量，目前產業受到記憶體短缺的衝擊，主機未來是否會漲價誰也說不準，反而讓「現在就入手」成為一個相對理性的選擇。