再出色的卡夫卡也有「不想上班」時刻！23個藝術家「逃避現實」故事，也許能治癒職場倦怠感｜誠品書店《閱見自己》

你也有職場倦怠、Burnout、不想上班的日子嗎？這是正常的，因為再出色的人們，都會有「不想上班」的時刻！金南今的作品《不想上班的日子就讀卡夫卡》，透過細膩描繪 23 位藝術家與他們的 23 種人生低潮故事，例如巴爾札克、梵谷、海明威與安迪‧沃荷等大人物，都會有壓力與焦慮、想逃離現實的時刻。卡夫卡本人原本也是個平凡的保險公司文員，在平衡寫作夢想與生活，當中也有妥協、無力感與掙扎等情緒。也許透過他們的故事，大家會有所啟發。

在這個節奏飛快的時代，「活得像放假」並非遙不可及的夢想，而是一種一轉念就可以實踐的生活態度。誠品書店精選出當代打工人的療癒書單，從藝術家的低潮共鳴、職場生存的幽默智慧，到倦怠心理的自我療癒，陪伴你在日常中尋回從容與愜意。

這次來推薦各位來閱讀這本《不想上班的日子就讀卡夫卡》，作者金南今透過 23 位藝術家的低潮故事，揭示創作者與普通人共通的掙扎。書中穿插海倫・漢芙與古書店因誤會結緣的真實故事，提醒我們：微小善意，可能正悄悄改寫人生劇本。

「改變人生的第一步往往不是周密的計劃，反而是誤會或偶然。」

有著傑出成就的藝術家，也同樣經歷過掙扎與自我懷疑。作者金南今在《不想上班的日子就讀卡夫卡》中，將目光從藝術作品轉向創作者的內心世界，細膩描繪 23 位藝術家與他們的 23 種人生低潮，讓我們在陪伴和理解中，獲得重新出發的力量。

海倫．漢芙從事文字工作，主要撰寫和編輯劇本，但讓她為人熟知的卻是她與一間古書店來往的書信集。藏於訂書單中的生活片段，記錄了陌生人之間的微小善意，意外成為動人故事。原來每一件看似微不足道的事，都可能正悄悄改變我們的人生。

這本書不強求讀者尋得答案，卻給予我們思考與沉澱的空間，一份溫柔而堅定的鼓勵。

《不想上班的日子就讀卡夫卡》

作者｜金南今

出版｜野人

《不想上班的日子就讀卡夫卡》

關於「活得像放假」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。

Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店

作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。

網站：誠品書店專頁

專欄頁：《閱見自己》

