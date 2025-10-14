妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
再出色的卡夫卡也有「不想上班」時刻！23個藝術家「逃避現實」故事，也許能治癒職場倦怠感｜誠品書店《閱見自己》
你也有職場倦怠、Burnout、不想上班的日子嗎？這是正常的，因為再出色的人們，都會有「不想上班」的時刻！金南今的作品《不想上班的日子就讀卡夫卡》，透過細膩描繪 23 位藝術家與他們的 23 種人生低潮故事，例如巴爾札克、梵谷、海明威與安迪‧沃荷等大人物，都會有壓力與焦慮、想逃離現實的時刻。卡夫卡本人原本也是個平凡的保險公司文員，在平衡寫作夢想與生活，當中也有妥協、無力感與掙扎等情緒。也許透過他們的故事，大家會有所啟發。
在這個節奏飛快的時代，「活得像放假」並非遙不可及的夢想，而是一種一轉念就可以實踐的生活態度。誠品書店精選出當代打工人的療癒書單，從藝術家的低潮共鳴、職場生存的幽默智慧，到倦怠心理的自我療癒，陪伴你在日常中尋回從容與愜意。
這次來推薦各位來閱讀這本《不想上班的日子就讀卡夫卡》，作者金南今透過 23 位藝術家的低潮故事，揭示創作者與普通人共通的掙扎。書中穿插海倫・漢芙與古書店因誤會結緣的真實故事，提醒我們：微小善意，可能正悄悄改寫人生劇本。
「改變人生的第一步往往不是周密的計劃，反而是誤會或偶然。」
有著傑出成就的藝術家，也同樣經歷過掙扎與自我懷疑。作者金南今在《不想上班的日子就讀卡夫卡》中，將目光從藝術作品轉向創作者的內心世界，細膩描繪 23 位藝術家與他們的 23 種人生低潮，讓我們在陪伴和理解中，獲得重新出發的力量。
海倫．漢芙從事文字工作，主要撰寫和編輯劇本，但讓她為人熟知的卻是她與一間古書店來往的書信集。藏於訂書單中的生活片段，記錄了陌生人之間的微小善意，意外成為動人故事。原來每一件看似微不足道的事，都可能正悄悄改變我們的人生。
這本書不強求讀者尋得答案，卻給予我們思考與沉澱的空間，一份溫柔而堅定的鼓勵。
《不想上班的日子就讀卡夫卡》
作者｜金南今
出版｜野人
關於「活得像放假」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。
==========
Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店
作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。
網站：誠品書店專頁
專欄頁：《閱見自己》
==========
專欄相關文章：
如何「專注當下」減低焦慮享受生活？經歷嚴重過勞的澳洲百萬Podcaster分享《零雜念的簡單生活》｜誠品書店《閱見自己》
收工後還在想工作？擺脫「工作腦」，100件收工後待辦的「正經事」讓你好好休息充電｜誠品書店《閱見自己》
今日宜不努力，才不跌入「懶惰焦慮」！90道生活練習讓你放過自己「擇日重來」｜誠品書店《閱見自己》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
美股日誌｜特朗普又縮 三指數反彈金價狂飈
美股反彈，三大指數升幅超過1%。美國總統特朗普對華態度軟化，暗示不一定實施100%關稅的言論，市場收復上星期五大跌市的失地。然而避險的黃金繼續上升，紐約期油升穿4,100美元的關口，白銀升幅達7%，見1980年以來最高。美國債市休市。Yahoo財經 ・ 2 小時前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 22 小時前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 1 天前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？
日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流Yahoo財經 ・ 1 天前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 12 小時前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 16 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 18 小時前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
張繼聰愛犬為保護家人被咬數個血洞 剃毛變可憐樣
【on.cc東網專訊】藝人張繼聰一家對毛孩情有獨鍾，收養了多隻「小可愛」，令家中洋溢溫情。而月前才領回家的Sparky日前發生意外，傭人姐姐拖牠外出散步期間，突有惡犬衝出來襲擊，懂性的Sparky為了保護姐姐奮力抵抗，最終被咬到身上出現數個血洞，阿聰見狀自然心痛東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本喼神遭殺訂820萬元 商廈爛賬未脫困境
滙控擬斥千億私有化恒生，市場再次關注本地銀行商用物業貸款壞賬風險。港股近月爆升，市場原憧憬股市興旺後，商廈有望獲得「水源」關照。可惜近日有商廈市場有兩項消息，反映商廈市道及相關貸款似乎尚未能由危轉機。Yahoo 地產 ・ 17 小時前
周奕瑋衝出香港登越南新聞 翻譯內容後爆笑 網民：贏咗99%越南人
日本旅遊達人周奕瑋（Jarvis）以「日本通」身份主持日本旅遊節目《周遊》系列，為觀眾介紹抵食好玩攻略而大受歡迎；日前，周奕瑋於個人YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」上載【JM Go@Vietnam】預告篇，與麥美恩及「飛行嘉賓」駱胤鳴遊覽越南胡志明市和富國島，又喺Threads轉發一段越南新聞，留言指發現自己登上越南媒體，不過其報道內容就令一班圈中好友及網民爆笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
徐濠縈素顏運動look行街被野生捕獲 網民激讚靚女又親民
51歲徐濠縈2006年與陳奕迅結婚，育有女兒陳康堤（Constance），為照顧家庭逐漸淡出演藝圈，但多年來依然保持良好狀態，擁有敏銳時尚觸覺，被封Fashion Icon。日前，有內地網民於社交平店分享於服裝店偶遇徐濠縈嘅合照。從照片中看到，徐濠縈素顏示人，並穿上一身運動打扮及頭戴頭巾，該網民大讚素顏嘅徐濠縈靚女以及極親民。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
恒指午市跌幅收窄 收跌400點報25889 成交4904億
美國總統特朗普要脅對中國貨品加徵100%關稅引發美股動盪，納斯達克中國金龍指數上周五（10日）跌6.1%。中國商務部指稀土出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。特朗普其後貼文安撫市場情緒，美股期貨反彈。港股早市低開，恒生指數 (^HSI) 低開656點或2.5%報25634點，跌幅一度擴大至逾950點低見25336點，收市跌幅收窄至400點或1.5%，收報25889點。國企指數收跌135點報9222點，恒生科技指數 (HSTECH.HK) 跌114點報6145點。大市全日總成交4,904億元。Yahoo財經 ・ 20 小時前