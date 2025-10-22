不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
不想「浪費時間」 川普不見普丁了
（法新社華盛頓21日電） 美國總統川普今天表示，他已擱置與俄羅斯總統普丁在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會的計畫，因為他不希望開一場「浪費時間」的會議。
數天前，川普宣布兩週內將在布達佩斯與普丁會面。當時他表示，與普丁進行了一次富有成效、旨在結束俄羅斯戰爭的通話。
烏克蘭高級官員告訴法新社，川普17日在華盛頓與烏克蘭總統澤倫斯基進行「緊張」會談時，施壓要求其以放棄東部頓巴斯（Donbas）地區，作為換取和平的條件。
但白宮官員今天表示，儘管先前宣布了布達佩斯會晤，川普總統短期內沒有與普丁會面的計畫。
記者問及為何取消與普丁的會面時，川普在白宮橢圓形辦公室表示：「我不想開一場浪費時間的會，我不想浪費時間，所以我會再觀察情勢發展。」
法新社記者追問為何改變主意時，川普回應說：「前線發生了很多事情，我們會在接下來兩天告知你們我們的行動。」
白宮表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也在昨天通話後取消了原本安排的會面，該會面原意是為布達佩斯峰會作準備。
以色列國安顧問遭解職 籲調查哈瑪斯襲擊事件
（法新社耶路撒冷21日電） 以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）今天表示，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已將他解職，他的任期立即結束。哈尼比在聲明中表示：「總理尼坦雅胡今天通知我，他打算任命一名新的國家安全委員會（National Security Council）主席。」法新社 ・ 5 小時前
上月葡萄牙里斯本纜車出軌事故 調查揭發連接車廂鋼纜不合規
葡萄牙里斯本上月初造成16人死亡的纜車出軌事故，當局發表調查報告，指連接車廂的鋼纜不符合技術規格。航空和鐵路事故預防與調查辦公室發表初步調查報告，估計鋼纜斷裂是長期逐漸形成，又指出涉事鋼纜的強度，並不足夠用於纜車的連接系統，認為纜車公司在採購、驗收等環節，存在多重失誤。報告又說，鋼纜斷裂後觸發安全系統，切斷了纜車的供電，令氣動煞車無效，而手動煞車不足以阻止車廂滑行，因此釀成事故，當局之後會研究有無需要改良煞車系統。當局強調，明年會發表更詳細的調查報告，現階段暫時不追究責任。事發在9月初，里斯本市中心觀光區一列纜車，行駛時有車廂頂的鋼纜斷裂，導致纜車失事，撞向旁邊建築物。(JJ)infocast ・ 22 小時前
冒牌水風波｜審計署：鑫鼎鑫交明顯懷疑虛假文件 物流署僅要求重交
【Now新聞台】政府6月向鑫鼎鑫批出為期36個月的合約，估計價值近5300萬元。審計署審查發現，鑫鼎鑫在投標初期已出現明顯詐騙跡象，但物流署人員欠缺防騙意識，只要求重新提交文件，亦無進行財政審核。審計署審查發現，鑫鼎鑫在投標初期已出現明顯詐騙跡象。鑫鼎鑫在4月投標時首次提交兩份文件，製造商名稱是「樂百氏」，但印章公司名稱則是「百氏」，物流署沒有向執法機構舉報，也沒有直接聯絡製造商，僅在5月要求鑫鼎鑫重新提交文件，在收到經修訂的文件後，物流署再沒有追問，6月向鑫鼎鑫批出合約。7月至8月期間，鑫鼎鑫送出大量標籤不合規的水桶，有超過20個決策局或部門投訴鑫鼎鑫未繳交100萬元合約按金、送水延誤、未能處理訂水等問題，但物流署從沒行使權利發出退貨通知書或終止合約及按合約採取行動。鑫鼎鑫在8月11日提交水質檢測報告，物流署同日批准更改合約。香港標準及檢定中心在翌日回覆指，從沒有發出有關檢測報告，指報告無效。雖然懷疑是虛假文件，物流署只要求鑫鼎鑫重新提交有效的檢測報告。物流署在8月19日才終止鑫鼎鑫的合約。審計署又指，物流署知悉鑫鼎鑫只有3名員工，並無向政府提供樽裝水紀錄，但物流署並無對鑫鼎鑫進行財now.com 新聞 ・ 1 天前
多家美國小企業入稟最高法院 促維持下級法院對關稅屬非法裁決
《彭博》報道，多家美國小企業質疑美國總統特朗普的全球關稅政策，他們請求最高法院維持下級法院的裁決，認定這些進口關稅構成對美國企業的巨額非法徵稅。 其中一家公司Learning Resources Inc. 在周一(20日)提交的陳述中表示，特朗普在2月和4月援引一項緊急法案發布關稅令，實質是篡奪了屬於國會的徵稅權，而該法案的本意並非是用於徵收關稅。最高法院將於11月5日就這宗萬眾矚目的案件舉行聽證會。 Learning Resources稱，此後數月間，特朗普以五花八門的理由，任意提高或降低、暫停或恢復關稅，並時而發出、時而取消關稅威脅；根據華府自身的說法，這些舉措將在未來十年給美國人民增加逾3萬億美元的稅收負擔。 受到質疑的稅項包括特朗普在4月初「解放日」宣布的關稅。此次上訴還涵蓋特朗普對加拿大、墨西哥和中國等國徵收的關稅。 特朗普政府官員淡化了此次訴訟的影響，稱多數關稅可以通過其他法律途徑徵收。特朗普對鋼鐵、鋁和汽車徵收的關稅就以另一項法律作為依據，因此不會受到此次上訴的直接影響。 在周一提交的另一份陳述中，紅酒和烈酒經銷商VOS Selections Inc. 牽頭的另一組小企業AASTOCKS ・ 1 天前
陳茂波明率團訪京 考察北京城市副中心和雄安新區
港府公布，為考察內地主要新區開發的經驗，推進北部都會區的規劃建設及招商引資工作，財政司司長陳茂波將會在明日(22日)完成南韓仁川的訪問後，率領一個四十多人的代表團訪問北京，考察北京城市副中心和河北雄安新區。 代表團成員包括財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東，以及教育局、運輸及物流局、引進重點企業辦公室、投資推廣署和相關政府部門的代表；也包括香港金融管理局、香港貿易發展局、港鐵(00066.HK)、香港科技園、香港數碼港管理、港深創新及科技園和八家教資會資助大學的高層管理人員，以及多名工商金融和銀行界的代表。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室統籌考察活動，北京市人民政府、河北省人民政府組織活動安排。 在完成上述訪問行程後，主要官員將於周六(25日)回港。在陳茂波離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。 許正宇離港期間，財經事務及庫務局副局長陳浩濂將署任財經事務及庫務局局長。丘應樺離港期間，商務及經濟發展局副局長陳百里署任商務及經濟發展局局長。甯漢豪離港期間，發展局副局長林智文署任發展局局長。何永AASTOCKS ・ 1 天前
日本現任首相石破茂內閣集體辭職
日本國會今日(21日)舉行首相指名選舉，現任首相石破茂內閣早上在內閣會議中集體辭職，為新任首相委任內閣鋪路。 日本《共同社》早前引述消息報道，日本眾議院黨團「有志-改革之會」內有4名無黨籍人士考慮投票予日本自民黨總裁高市早苗，連同自民黨及日本維新會分別擁有的196席及35席，高市早苗有望在國會取得逾233票的多數票，在首輪指名投票中即當選首相。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
日本國會今選舉首相 高市早苗有望首輪投票即當選
日本國會今日舉行首相指名選舉，《共同社》報道，自民黨總裁高市早苗可望在首輪投票即當選，成為日本有史以來首位女首相。 報道引述消息人士透露，由7名無黨派議員組成的眾議院黨團「有志?改革之會」，當中約4人考慮投票給高市早苗。由於自民黨昨日與維新會簽署聯合執政協議，兩黨合共有231席，若加上4名無黨派議員，將有235名議員支持高市早苗，超過眾議院半數233席的當選門檻。 現任首相石破茂的內閣於早上的會議，按慣例全體辭職。在國會選出新首相後，會重組內閣。日本傳媒透露，高市早苗有意任用黨總裁選舉的3名對手入閣，其中前幹事長茂木敏充擔任外相，農林水產相小泉進次郎出任防衛相，官房長官林芳正轉任總務相；而前防衛相木原稔可能出任官房長官。(ST)infocast ・ 1 天前
李家超：政府將投入大量資源發展創科及推動研發
行政長官李家超周二(21日)晚在邵逸夫獎頒獎禮致辭表示，政府的政策核心就是提倡科學教育，並透過科學研究追求知識，因此在推動創科方面投入大量資金，以及致力培育人才。 李家超表示，本港優秀的高等院校培育很多才華橫溢和勤奮刻苦的年輕人，也吸引世界頂尖的學者和專業人士來港，其中一名諾貝爾物理學獎得主本月會到其中一間本港大學，相信一眾科學界得獎者，以及本港世界一流的學者和研究人員，將繼續推動香港成為國際創科及教育中心。 他強調，政府大力投放資源發展創科和推動研發，會繼續與邵逸夫獎緊密合作，發揮科學潛力，為建立推動合作、和諧與充滿希望及創新的未來作出貢獻。(hc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
秘魯總統宣布首都利馬進入30日緊急狀態 以應對犯罪浪潮
秘魯總統耶里發表全國講話，宣布首都利馬及鄰近的卡亞俄地區，進入為期30日的緊急狀態，以應對全國的犯罪浪潮。耶里指，根據部長會議批准的一項法令頒布緊急狀態，當地周三凌晨零時起生效，各級機構將協調聯動，確保民眾安全，以恢復社會秩序。秘魯國會本月9日召開特別全體會議，投票通過解除博魯阿爾特的總統職務，時任國會主席耶里隨後宣誓就任總統，他上周公布新內閣名單，誓言將打擊犯罪作為首要任務。(ST)infocast ・ 3 小時前
高市早苗眾議院首輪投票過半 成日本首位女首相（更新）
日本首相石破茂於今日（21日）早上召開內閣會議，按慣例集體辭職，而國會參眾兩院下午舉行首相指名選舉，自民黨新任總裁高市早苗在眾議院首輪投票獲過半數眾議院議員支持當選，成為日本第104屆首相，亦是歷來首位女首相。 根據眾議院的首輪投票結果，高市早苗獲237票，超過過半數所需的233票成功當選，擊敗獲149票的立憲民am730 ・ 1 天前
日本首相高市早苗內閣名單公布 10人首次入閣
新當選日本首相高市早苗內閣名單公布，當中有10人為首次入閣，另有2名內閣成員為女性。名單包括內閣官房長官木原稔、財務大臣片山皋月、防衛大臣小泉進次郎、總務大臣林芳正、外務大臣茂木敏充、經濟產業大臣赤澤亮正、國土交通大臣金子恭之、經濟財政大臣城內實。首次入閣的包括數碼大臣松本尚、法務大臣平口洋、經濟安保擔當大臣小野田紀美、農林水產大臣鈴木憲和、環境大臣石原宏高、厚生勞動大臣上野賢一郎、復興大臣牧野京夫、文部科學大臣松本洋平、地方創生擔當大臣黃川田仁志、國家公安委員長赤間二郎。(ST)infocast ・ 22 小時前
日新任經濟大臣城內實:政府與央行須密切協調 負責任推行宏觀經濟政策
日本新任經濟財政政策大臣城內實在上任後首次記者會上表示，政府與日本央行必須密切協調，推行負責任的宏觀經濟政策，期望央行實施適當的貨幣政策，以穩定方式實現2%通脹目標，同時與政府保持密切構通。他指，日圓貶值提升出口商利潤及投資，但同時推高進口成本，在實質工資增長前，經濟需要得到支撐，政府將採取積極財政政策，同時兼顧財政紀錄。他指，日本經濟溫和復蘇，但同時需要關注美國關稅的影響。(ST)infocast ・ 2 小時前
日本政府:特朗普擬下周一至三訪日 晤日皇及新任首相高市早苗
日本政府表示，美國總統特朗普計劃10月27至29日(下周一至三)到訪日本，並將與日皇德仁及新任首相高市早苗會晤。(ST)infocast ・ 5 小時前
東張西望｜八両金前妻「八両菜」疑誤找無牌醫師醫腳 腳掌潰爛發黑見骨
TVB時事節目《東張西望》昨晚（10月21日）播出預告，見到一名戴白色波波點黑框眼鏡的中年婦在醫院內臥床受訪，一臉愁容訴說因行動不便Yahoo 娛樂圈 ・ 29 分鐘前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
金價暴跌後 專家說關鍵支持在此
金價激烈的升勢急剎車，錄得逾十年來最大單日跌幅。究竟這是暴瀉是升浪中的小調整，還是預示更大的格局調整，華爾街眾說紛云。Yahoo財經 ・ 1 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 23 小時前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
劉嘉玲於內地綜藝直言唔想生仔 被甘草「傳宗接代論」焫著霸氣回應︰我唔同意
圈中唔少夫妻都選擇唔生育，當中代表人物當然包括影帝影后配梁朝偉劉嘉玲。早前劉嘉玲參加內地綜藝節目《一路繁花2》，再度就唔做媽媽嘅選擇表態，即使面對前輩嘅「大道理」都堅持己見。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前