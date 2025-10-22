不想「浪費時間」 川普不見普丁了

（法新社華盛頓21日電） 美國總統川普今天表示，他已擱置與俄羅斯總統普丁在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會的計畫，因為他不希望開一場「浪費時間」的會議。

數天前，川普宣布兩週內將在布達佩斯與普丁會面。當時他表示，與普丁進行了一次富有成效、旨在結束俄羅斯戰爭的通話。

烏克蘭高級官員告訴法新社，川普17日在華盛頓與烏克蘭總統澤倫斯基進行「緊張」會談時，施壓要求其以放棄東部頓巴斯（Donbas）地區，作為換取和平的條件。

廣告 廣告

但白宮官員今天表示，儘管先前宣布了布達佩斯會晤，川普總統短期內沒有與普丁會面的計畫。

記者問及為何取消與普丁的會面時，川普在白宮橢圓形辦公室表示：「我不想開一場浪費時間的會，我不想浪費時間，所以我會再觀察情勢發展。」

法新社記者追問為何改變主意時，川普回應說：「前線發生了很多事情，我們會在接下來兩天告知你們我們的行動。」

白宮表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也在昨天通話後取消了原本安排的會面，該會面原意是為布達佩斯峰會作準備。