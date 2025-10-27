不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪

葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！
有錢人指標1）價格如浮雲
真正的有錢人甚少一進門就看價格，而是用心觀察商品的質量，最後才關心價格成本。有錢人不太在意商品是否名牌，更在意品質是否合乎心中標準。他們認為名牌也有質量差的設計，平價亦可買到有質素的隱藏好物，價格就是最後考慮的購買條件。
有錢人指標2）不打卡拍照
一進門就拿出手機拍照打卡，尤其是拍攝店面的 Logo，店員會看懂只是生活紀錄，而並非有意購物。有錢人「逛街就是日常」，較少會逐間舖打卡「打到手軟」。因此店員看到打卡的人也會暗自認為只是逛逛而已，不是真正想購物，當然旅遊購物除外！
有錢人指標3）神情輕鬆自在
一般人觀看「貴價的手袋」，傾向怕弄壞而不敢碰，即使碰了也如「玻璃」般小心翼翼地放下。有錢人會將高價手袋拿起仔細觀賞，不在意是否限量版或價值連城，並會隨意地放下不會多加顧慮，亦會像對待棉布的方式對待羊絨 (Cashmere)。
有錢人指標4）不說明來意
一般人走入名店，傾向跟店員說「我只是看看」，慌張地立即解釋避免浪費店員的時間。有錢人不會說明來意，因為他們認為自己屬於名店的空間，名店打開門做生意就是讓人輕鬆自在地購物，絕不會感到任何冒犯之意。
有錢人指標5）不看折扣區
一般人會無意識地走到折扣區，希望用「最低的預算擁有名牌」，又或找到性價比高的單品。而有錢人則會走遍整間店，憑自己的喜好挑選心愛的商品，而不會特地尋找優惠。即使遇上優惠，他們也不會多在意，因為喜愛一件商品並不在乎價錢。
有錢人指標6）肢體語言自信
有錢人走入名店，整個人的肢體語言也是展開的，例如肩膀挺起、頭抬起至水平視線，他們會歡迎店員前來幫忙，亦會隨意坐在店內的椅子上休息，更會將商品攤放在桌上仔細觀賞，舒適得猶如身處家中。一般人則身體縮起來及肩膀向內縮，生怕店員察覺到自己並加以接觸，盡量壓縮自己所佔的空間，以免被注意到。
大家有想過為何自己在旅遊時，更能放寬心走入名店，購買自己喜愛的名牌商品嗎？心理學家指「只有你在意時，有錢與否才有意義」，態度、自信、眼神才是最重要的「決勝點」！
