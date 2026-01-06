不拿出作為保護鱟魚 保育團體控告川普政府

（法新社華盛頓5日電） 保育團體今天對美國川普政府提起訴訟，指控川普未能採取行動保護美國鱟魚，這種生物因被大量採集血液用於藥品安全檢測而面臨日益嚴重的威脅。

鱟魚在超過4.5億年前便已出現在地球的淺海沿岸水域，甚至比恐龍還要早，有「活化石」美譽。然而受到過度捕撈與棲地流失影響，鱟魚的數量自2000年以來已銳減超過7成。

儘管合成替代品已獲得批准，並在歐洲及亞洲被廣泛使用，但鱟魚鮮豔的藍色血液仍被大量用於生物醫療產品的安全檢測。

這次對美國國家海洋暨漁業署（NMFS）提起訴訟的生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）科學家哈蘭（Will Harlan）告訴法新社：「為採集鱟魚的血液，捕撈已成為目前鱟魚面臨的最大威脅。」

他說：「我們認為，因為海外鱟魚族群極度稀少，其他3種鱟魚比美國鱟魚更為瀕危，全球需求因此轉向美國。過去7年，用於生醫的捕撈數量已經倍增。」