不敵血癌 甘迺迪外孫女史洛斯柏格35歲辭世

（法新社華盛頓30日電） 美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫女、環境記者史洛斯柏格（Tatiana Schlossberg）因癌症病逝，享年35歲。她曾撰文自曝罹患急性骨髓性白血病。

史洛斯柏格的家屬透過甘迺迪圖書館基金會（JFK Library Foundation）的Instagram帳號發布聲明寫道：「我們美麗的塔提安娜（史洛斯柏格）今天早上辭世。她將永遠活在我們心中。」

廣告 廣告

史洛斯柏格是「紐約時報」的科學與氣候記者，她在11月為「紐約客週刊」（The New Yorker）撰寫的一篇文章中，深刻地描述了自己被診斷出罹患急性骨髓性白血病的過程。

史洛斯柏格2024年5月生下第2個孩子後，白血球數值異常地高，引發醫生警覺，進而發現病況。急性骨髓性白血病好發於年長患者及紐約911攻擊事件第一線應變人員。

她寫道：「在最近一次臨床試驗中，我的醫生告訴我，他或許能讓我多活一年。我腦海中第一個念頭是，我那心心念念、閉上眼就浮現他們臉龐的孩子們，將來會不記得我了。」

在文章中，史洛斯柏格也對她的堂舅小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）被任命為衛生及公共服務部部長表示失望。

她寫道：「我在病床上看著巴比（Bobby，小羅勃甘迺迪的暱稱）不顧邏輯與常識，被確認擔任這個職位，儘管他從未在醫學、公共衛生或政府部門工作過。」

史洛斯柏格的作品廣泛發表於「大西洋月刊」（The Atlantic）和「浮華世界」（Vanity Fair）等頂尖刊物，並於2019年出版獲獎書籍「不顯眼的消費：你所不知道的環境衝擊」（Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don't Know You Have，暫譯）。

她的父親是設計師愛德溫．史洛斯柏格（Edwin Schlossberg），母親是外交官卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）。她身後留下醫師丈夫莫蘭（George Moran）及兩個孩子。