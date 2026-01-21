不斷更新｜南丫海難死因研訊裁決日 官裁定39名死者非法被殺

2012 年造成 39 人死亡的南丫海難，事隔近 13 年，於去年 5 月召開死因研訊，9 月中完成結案陳詞。裁決日子經三度押後，死因裁判官周慧珠延至周三（21 日）宣讀裁決，預留兩日。



歷時 44 日的死因研訊，共傳召 84 名證人，探討議題包括南丫四號「消失的水密門」是設計原意或是漏裝？由造船至驗船，曾否有人察覺結構與圖則不符？



家屬方及海事處均主張，南丫四號的設計原意有水密門，質疑財利船廠董事羅愕瑩在庭上撒謊，以隱瞞船廠漏裝。財利一方則重申，早於設計階段已決定不裝水密門，羅愕瑩在調查委員會及死因研訊的供詞沒矛盾，僅側重點不同。家屬方另質疑，海事處時任驗船主任梁維學作假證供，建議轉介執法部門跟進。



10:31 官：誤殺證據滿足刑事審訊標準

死因裁判官認為，39 名死者的當中 38 名，於 2012 年 10 月 1 日在南丫島對出的石角咀海面離世，徐凱盈（終年 10 歲）則在 10 月 5 日於東區醫院離世。39 名死者當中，36 人死於溺水，區曉霖、許嘉偉、徐凱盈則死於身體多處創傷。

南丫四號和海泰號的船長被控誤殺，涉及全部 39 名死者。死因研訊採用「相對可能性」的原則，兩名船長誤殺 39 名死者的證據，不但達到民事審訊的舉證標準，亦滿足刑事審訊的標準，因此裁定 39 名死者非法被殺。

10:10 官逐一讀出 39 名死者姓名

死因裁判官周慧珠逐一讀出 39 名死者的姓名、出生日期、職業及住址。

10:01 官先總結案件背景

死因庭 10 時開庭。死因裁判官周慧珠直接宣讀判詞。她首先總結死因研訊的背景，即 2012 年 10 月 1 日，港燈舉辦員工活動，安排員工及親友乘坐港燈的南丫四號及南丫二號，出海觀賞維港國慶煙花。從港燈南丫發電廠出海後不久，南丫四號在晚上約 8 時 20 分被港九小輪經營的海泰號撞穿油箱房和輪機房。由於油箱房和最尾的舵機房之間沒有水密裝置，舵機房亦一併入水，致南丫四號在 180 秒內沉沒，倒插入海面，造成 39 人死亡。

官續讀出死因庭召開的背景，指在 2012 年 10 月 22 日，時任行政長官指示召開調查委員會，查明海難的起因，就海上安全提出建議，防止事故再次發生。調查委員會發表報告，認為南丫四號迅速沉沒的主因，是油箱房和舵機房之間漏裝水密裝置。

南丫四號和海泰號的船長、兩名海事處人員事後被刑事檢控。死因裁判官基於導致死亡的原因和情況已在調查委員會調查過，決定不召開死因研訊。死者家屬入稟高院要求召開死因研訊，經上訴後，上訴庭下令圍繞 6 個議題召開死因研訊：

一、負責建造「南丫四號」的財利船廠，是否得知要為船隻安裝水密門？

二、財利船廠前船舶繪圖員張福初在計算破艙穩性出錯時，是否把責任推卸給曾任職財利的西班牙船隻工程師 Leizaola？

三、與「南丫四號」相撞的港九小輪「海泰號」船頭是否有加裝鋼片？

四、「南丫四號」艙口圍板的高度是否低於標準？

五、海事處是每年抑或隔年檢查「南丫四號」的艙門？

六、涉事海員懷疑超時工作？

09:50 家屬、各方代表陸續進入法院

死因庭預定 10 時開庭，遇難者家屬趙炳全、徐志盛、梁淑玲等，以及死因研訊主任李希哲、海事處代表大律師羅蔚山、家屬方大律師李峰琦及代表律師文浩正，在開庭前陸續進入法院。曾在研訊作供的海事處助理處長陳思賢亦有到場。

趙炳全早上到達西九龍法院。（《法庭線》記者攝）

2012 年南丫海難（相片提供：ASSOCIATED PRESS）

不設陪審團 由死因裁判官裁決

去年 5 月展開的死因研訊歷時 44 天，共傳召 84 名證人，包括 47 名海事處人員、7 名專家證人。研訊不設陪審團，由死因裁判官周慧珠審理。周在研訊首日指，希望研訊為失去摯親的家屬釐清一些事實，可為事件畫上句號。

由於海難後政府在 2013 年已召開調查委員會，是次死因研訊圍繞 6 個在調查委員會後出現的議題：

原不召開死因庭 直接裁定「非法被殺」

39 名遇難者為區曉霖（終年 20 歲）、鄔寶甜（62 歲）、張月媚（30 歲）、許嘉偉（25 歲）、李瑞蘭（52 歲）、郭亮瑩（4 歲）、蘇貴媛（60 歲）、林日（80 歲）、司徒英（47 歲）、伍彩霞（57 歲）、郭文曦（3 歲）、張頌軒（10 歲）、徐蓮好（66 歲）、王惠娥（56 歲）、林基玉（70 歲）、比索志豪（7 歲）、梁頌彩（58 歲）、易慧（44 歲）、黃麗珍（75 歲）、黎翠玉（44 歲）、徐志偉（42 歲）、陳敏盈（24 歲）、陳榮基（56 歲）、鄭燕蘭（39 歲）、劉靜嵐（10 歲）、梁家杰（23 歲）、李詠梅（52 歲）、甄子祈（7 歲）、古文昌（24 歲）、趙少琼（52 歲）、林蔚懿（10 歲）、胡毓芬（57 歲）、傅玉靈（41 歲）、林嘉敏（30 歲）、劉文麗（26 歲）、陳巧鑾（55 歲）、鄭先鑫（64 歲）、何黃佩蘭（63 歲）、徐凱盈（10 歲）。

死因庭於 2020 年決定不召開研訊，直接裁斷遇難者「非法被殺」。3 名遇難者家屬認為事件成因未完全釐清，入稟要求高院下令召開死因研訊，2022 年一度被駁回，其後獲上訴庭裁定得直。

死因庭為 39 名遇難者一併展開研訊，其中 7 名遇難者家屬參與，分別為梁家杰、趙少琼、徐志偉、徐凱盈、區曉霖、李詠梅及黃麗珍，利害關係方包括建造「南丫四號」的財利船廠、香港電燈有限公司、海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012(MC)

