珠海長隆飛船酒店買2送2
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 消息指增至 12 死 16 傷有消防員殉職 火種突閃燃燒著全個棚架｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑今日（26日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級。 消息指火警中有 12 人死亡，包括一名消防員，另有 16 人受傷。
【20:00更新報道】
【Yahoo 新聞報道】消息指，死者人數增至 12 人，包括 3 男 8 女，其中一名是消防員，另有 16 人受傷。
據悉，宏福苑共8座樓，總共1984單位，每座有31層，每層8個單位，每座有248單位。
【19:10更新報道】
政府最新公布，截至晚上 7 時，有 4 死 7 傷，其中 2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院，分別在雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治療。
消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。
詳細報道：宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【18:50更新報道】
【Yahoo 新聞報道】政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。消防處指，大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，於下午 3 時 34 分升為四級，並於下午 6 時 22 分升為五級。
截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，3 人情況危殆，1 人情況嚴重，1 人情況穩定。死者當中其中一人為消防員。
【18:40更新報道】
大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。其中一座大廈棚架本來有零星火種，其後在一分鐘內突然燒著全個棚架。
【18:10更新報道】
截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。
大埔民政事務處開放臨時庇護中心
因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。
此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。
【17:35更新報道】
大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。
截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。
《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。
【較早前報道】
消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。
運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。
其他人也在看
宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈，至下午 6 時，火警造成至少4死5傷，其中 3人危殆。消防在下午約 5 時 30 分證實，有一名消防員殉職。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜ 華懋大廈上月棚架三級火 屋宇署曾發通告 要求立即檢視外牆工程阻燃標準｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生四級火，外牆棚架火勢猛烈，造成至少4死，中環華懋大廈 10月 18 日時亦曾發生三級火，造成至少4人受傷送院。今次是約一個多月間，再有正進行棚架工程的大廈發生大火，屋宇署在華懋大廈三級火後，曾於 10月 21 日向所有認可建築專業人士及註冊承建商發通告，要求立即檢視建築物外牆工程，所使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福苑直擊｜屋苑8座大廈至少4座受大火波及 現場火光熊熊
【Now新聞台】大埔宏福苑四級火，至少造成四死三傷，其中兩名傷者仍然危殆，而起火至今已燃燒超過三小時仍未救熄。本台記者陳樂陶傍晚6時在現場所見，屋苑共有8座，至少有4座受到大火波及，包圍大廈外牆的棚架被嚴重焚毀，雜物散落，火光熊熊，黑煙沖天，並持續傳出竹爆聲。火警造成多人受傷送院，至少四人死亡，包括一名消防員殉職。另外，距離火場數百米外的廣福邨，有警員上樓呼籲居民疏散。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火．不斷更新
【Now新聞台】大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架火警，火勢蔓延至旁邊的宏泰閣，現場火光沖天，冒出大量濃煙。火警最新消息更新如下：【19:35】因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處開放廣福社區會堂、東昌街社區會堂、大埔社區中心、富善社區會堂、善樓（善導會），作臨時庇護中心。【19:31】李家超：即時啟動緊急事故監察及支援中心，指示部門全力做好滅火救援。【19:22】因火警關係，以下路段需要封閉，駕駛人士需改用其他道路：-由南運路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段（往沙田方向）全線-吐露港公路（來回方向）通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行車線-廣宏街全線（來回方向）-由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路（往汀角路方向）的全線運運輸服務：途經有關路段的超過30條巴士路線受影響，需改道行駛。運輸署已通知專營巴士營辦商派員到巴士站協助受影響乘客及維持秩序。宏福苑直擊｜火勢燒逾四小時未受控 記者距火場500米能感受強勁熱力消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火 37歲消防員不幸殉職【18:46】火警升至5級。【18:35】火警造成至少4死5傷，包括一名消防員殉職。【18:32】警方設立熱線1878999now.com 新聞 ・ 25 分鐘前
消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火 37歲消防員不幸殉職
【Now新聞台】大埔宏福苑發生火警，於傍晚6時22分升為五級。消防處處長楊恩健就火警會見傳媒，他指火警中一名駐守沙田消防局、入職9年、現年37歲的消防員在火警中不幸殉職。該名殉職消防員在下午約3時到場，半小時後失去聯絡，再過半個小時後在大廈尋獲，當時其面部燒傷，送院後證實死亡。 #要聞now.com 新聞 ・ 58 分鐘前
大埔宏福苑四級火｜外牆棚架焚燒火光沖天 初步兩人嚴重燒傷昏迷送院
【Now新聞台】大埔宏福苑火警升為四級，初步一男一女嚴重燒傷。大埔宏福苑四級火．不斷更新一幅棚架燒至火光熊熊，冒出大量濃煙。另一個角度可見，火勢蔓延至旁邊的宏泰閣。現場為宏福苑宏昌閣，下午近3時外牆棚架起火，消防接報到場射水灌救，約10分鐘後將火警升為三級。下午約三時半，火警再升為四級。多名住戶一度被困單位，需要消防員協助離開。救護員送傷者上救護車，亦有傷者坐在地上等待救援。居民洪太：「單位出面都叫火燭了，走了，我便走出來。(你住附近？)我直情是住在現在正在燒的那座。(你看到時已很大煙？)已著了、已燒了，第五座已燒光了，火勢很猛，火舌已吹過來了，燒著了我們那邊。」#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo
銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國遊客偕母遊日 關西機場墮樓亡
一名中國遊客今日（25 日）在日本關西機場從高處墮下喪生，報道引述警方稱，事發時死者危坐在機場四樓的護欄上，警方發現後嘗試把他拉回安全位置，但不成功，男子繼而墮至一樓，失去意識，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
大埔宏福苑四級火多人傷亡！住宅單位火警時應怎麼辦？
大埔宏福苑今日（26日）發生四級火警，宏昌閣的外牆棚架首先起火，波及多座樓，火勢更蔓延至部分單位內部，有多名居民求助稱未能逃生，造成至少四人死亡 兩人危殆。28Hse.com ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜37歲消防員殉職 抵火場後半小時失聯
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，有9年年資的37歲消防員何偉豪殉職。宏福苑五級火．不斷更新接連有消防員受傷，在救護員的急救之下，在擔架床上抵達醫院，有親友趕到現場等待。現場有消防處人員，亦有重案組警員。消防處處長楊恩健亦趕赴威爾斯親王醫院，他指該名消防員在下午約3時到達現場，於地面進行滅火救援工作，半小時後失去聯絡，消防在下午4時01分在宏昌樓電梯對出的空地找到涉事隊員。消防處處長楊恩健：「何隊員由救護員送到威爾斯親王醫院，他在下午的4時45分經當值醫護人員證實他死亡。我在這裡代表消防處，向何隊員家人致以最深切慰問，消防處的福利組與心理輔導組將會對何隊員家人作出全面支援，希望他能夠渡過難關。」#要聞now.com 新聞 ・ 50 分鐘前
觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭破壞掟入河 警刑毀跟進
今日(25日)上午8時41分，警方接獲保安報案，指發現觀塘敬業街對開河道長廊的扶手上，有3隻渠務署吉祥物「下水水」擺設被破壞，並掉落對開的河道，當局事後用膠帶圍封。 人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。am730 ・ 1 天前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
暴雨襲東南亞 越南3天降雨1500毫米 釀90死 泰國水深及腰 衝擊200萬人
東南亞近期連日豪雨，多國陸續傳出災情。越南媒體11月20日報導，過去三天，越南中部多地雨量突破1500毫米，越南環境部表示，至少90人喪生、12人失蹤。中部是越南主要咖啡產區，同時也是以海灘觀光著稱的熱門地帶，但也屬暴雨與洪災的高風險區。 泰國南部也遭遇破紀錄豪雨，造成嚴重山洪。11月24日，宋卡府合艾（Hat Yai）多處街道水深及腰，居民只能涉水或以船隻撤離，仍有數百名民眾受困。泰國官員指出，南部十個省上周平均雨量達300至500毫米，其中合艾的單日雨量更創下300年來新高，整體受影響人數逼近200萬。 馬來西亞方面，當局公布救援畫面，顯示救難人員在西馬北部的吉蘭丹州（Kelantan）涉水救援，將受災居民轉送至救護車。 越南統計總局指出，今年1月至10月間，極端天氣已造成279人死亡或失蹤，經濟損失逾20億美元（約新台幣653億元）。Yahoo 國際通 ・ 7 小時前
神田站凌晨鐵棒夜襲黑幕！ 大阪租車5人組搶台男行李！
哎喲，東京的JR神田站本該是上班族趕末班車的熱鬧夜，誰知7月某日凌晨，一群大阪男子租車北上，凌晨抵達後對監視器噴霧，持鐵棒朝兩名台灣男子狂噴催淚劑， 毆打搶行李箱後逃逸！Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃子佼自稱「懂受害人的痛」二審輕判1年半！ 女星火大開炮：我看不起你
藝人黃子佼因持有2259部未成年性影像遭起訴，昨（24）日二審判決結果出爐，獲判1年6個月徒刑、緩刑4年。他在法庭上聲稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，這番言論引發藝人嚴立婷強烈不滿，在社群平台痛批：「用錢撫平傷痛，我看不起你！」姊妹淘 ・ 5 小時前
23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。Yahoo新聞 ・ 1 天前
銅鑼灣利舞臺廣場外牆裝飾物起火 驚動多人報案
【on.cc東網專訊】銅鑼灣發生火警。今午(25日)12時53分，勿地臣街利舞臺廣場外牆一幅樓高3層的巨型仿植物的裝飾物，突然起火冒煙，火勢十分猛烈，驚動多名途人報案。消防員接報到場，架起雲梯派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，救援人員將火撲熄，起火on.cc 東網 ・ 1 天前
女子倒斃旺角唐樓非法賭檔
【Now新聞台】一名女子下午被發現倒斃在旺角一個非法賭檔，警方列作屍體發現案。 警員在現場調查，下午二時許警方接報，該33歲女子昏迷倒臥旺角通菜街83號一個單位閣樓，救護員到場證實她死亡，警員在單位檢獲懷疑吸毒用的冰壺及電子煙，拘捕49歲男子涉嫌經營賭博場所及管有工具可作吸毒用途。現場消息稱，死者為賭檔顧客，有不良嗜好。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
黃百鳴涉嫌內幕交易案 官裁定「案中案」表面證供成立
喜劇導演兼商人黃百鳴涉嫌內幕交易案，法院持續以「案中案」形式，處理涉案WhatsApp訊息的呈堂性。裁判官最終裁定「案中案」表面證供成立，辯方不傳召證人，押後至本周五(28日)口頭陳詞。AASTOCKS ・ 1 天前