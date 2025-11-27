宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 JACE宣布個唱延遲開售 本周末3場演唱會延期
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。
30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及，並向所有罹難者、傷者以及今天失去家園的人們，致以最深切的慰問和祈禱。
JACE陳凱詠宣布個唱延遲開售：「對於大埔發生的嚴重火警我表示深感遺憾與難過，大概此時並不適宜進行演唱會的門票公售活動 現決定延後原定於本週五的公開售票，JACE WORLD會再作另行通知 如有不便，敬請原諒。」
TVB宣布節目調動：「今晚《晚間新聞》提早於十時三十分播映，《帶阿姐看世界》暫停，敬請留意。」
由李居明、龍貫天、江欣燕主演的《粤劇特朗普》，原定明天舉行宣傳活動記招延期。
陳家樂、連詩雅明天原定出席銅鑼灣舉行的「TOASTing for Christmas 聖誕狂歡」啟動禮，活動宣布延期。
ViuTV宣布最新節目調動，原定晚上11點節目取消/延期，將會改為《新聞報道》。
林家謙原定參與明日舉行之Jo Malone London活動，宣布暫緩舉行，改期安排另行公布。
香港舞蹈團四十五周年舞劇《武道》— 「李小龍的有法與無限」，原定有郭富城、許冠傑伉儷、許懷恩、陳奕迅等人參與的記者會部份取消，但香港舞蹈團的演出則如常舉行。
佘詩曼原定明天出席尖沙咀的聖誕樹亮燈儀式，因為今次事件，宣布延期。
Updated 27/11
本周末3場演唱會延期，包括28日曾傲棐、29日許靖韻、30日洪卓立。
