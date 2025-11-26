不斷更新｜大埔宏福苑五級火 JACE宣布個唱延遲開售 TVB公布節目調動

大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。

30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及，並向所有罹難者、傷者以及今天失去家園的人們，致以最深切的慰問和祈禱。

JACE陳凱詠宣布個唱延遲開售

JACE陳凱詠宣布個唱延遲開售：「對於大埔發生的嚴重火警我表示深感遺憾與難過，大概此時並不適宜進行演唱會的門票公售活動 現決定延後原定於本週五的公開售票，JACE WORLD會再作另行通知 如有不便，敬請原諒。」

TVB宣布節目調動：「今晚《晚間新聞》提早於十時三十分播映，《帶阿姐看世界》暫停，敬請留意。」