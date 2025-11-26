小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
不斷更新｜大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆｜有片｜Yahoo
【18:10更新報道】
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。
大埔民政事務處開放臨時庇護中心
因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。
此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。
【17:35更新報道】
大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。
截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。
《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。
【較早前報道】
消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。
運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。
其他人也在看
大埔宏福苑四級火｜外牆棚架焚燒火光沖天 初步兩人嚴重燒傷昏迷送院
【Now新聞台】大埔宏福苑火警升為四級，初步一男一女嚴重燒傷。大埔宏福苑四級火．不斷更新一幅棚架燒至火光熊熊，冒出大量濃煙。另一個角度可見，火勢蔓延至旁邊的宏泰閣。現場為宏福苑宏昌閣，下午近3時外牆棚架起火，消防接報到場射水灌救，約10分鐘後將火警升為三級。下午約三時半，火警再升為四級。多名住戶一度被困單位，需要消防員協助離開。救護員送傷者上救護車，亦有傷者坐在地上等待救援。居民洪太：「單位出面都叫火燭了，走了，我便走出來。(你住附近？)我直情是住在現在正在燒的那座。(你看到時已很大煙？)已著了、已燒了，第五座已燒光了，火勢很猛，火舌已吹過來了，燒著了我們那邊。」#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
宏福苑四級火｜ 華懋大廈上月棚架三級火 屋宇署曾發通告 要求立即檢視外牆工程阻燃標準｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生四級火，外牆棚架火勢猛烈，造成至少4死，中環華懋大廈 10月 18 日時亦曾發生三級火，造成至少4人受傷送院。今次是約一個多月間，再有正進行棚架工程的大廈發生大火，屋宇署在華懋大廈三級火後，曾於 10月 21 日向所有認可建築專業人士及註冊承建商發通告，要求立即檢視建築物外牆工程，所使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能。Yahoo新聞 ・ 38 分鐘前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
郭富城女兒三寶滿月中英文名曝光 方媛自拍照零贅肉被激讚：身材如少女
郭富城於上月22日宣布太太方媛已誕下第3位小千金，昨日（25日）郭富城出席電影《內幕》首映，亦公布小千金叫郭詠心，英文名Cheryl，表示享受湊囡過程，直言就算做嘢幾辛苦，只要見到BB，就算瞓緊覺都好，擘大隻眼望住自己都好，已經融化晒。日前，郭富城與方媛三寶已經滿月，方媛於社交平台分享多張照片，包括自拍、滿月蛋糕、三寶打腳印，以及郭富城與大寶、二寶喺露台手舞足蹈嘅照片，寫道：「解鎖我的新身份。三胎寶媽👶👩🎊三胎歸來 #一家五口」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo
銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
御用「日本人」田沃豐移居加拿大罕有現身 同場仲有周秀蘭 曾與張國榮演情侶激吻
唔少八九十年代藝人都移居美加多年，同樣喺當地生活嘅李婉華早前就出席咗溫哥華影視人協會聚餐，同場見到多位那些年嘅電視人。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
宏緻苑「樓王」準業主：似中六合彩 彩虹邨重建戶成功揀樓感興奮
【on.cc東網專訊】「綠置居2024」今日(26日)揀樓，一眾揀樓人士早早便到現場排隊，氣氛熾熱。有成功揀得九龍灣宏緻苑「樓王」人士覺得似「中六合彩」，形容十分開心，認為屋苑地理位置優越，加上單位有「樓王」稱號故決定入手；有彩虹邨重建戶亦成功揀得大單位，對成為on.cc 東網 ・ 6 小時前
男子涉非禮10歲女獲判無罪 官指事主推翻自己證供 寄語父女忘懷事件
60 歲在內地工作的男子，被指在疫情通關後返港，非禮 10 歲女兒，他否認 4 罪受審，周三（26 日）在區域法院被裁定全部無罪。法官練錦鴻指，事主與保母供詞不符，又指事主在辯方盤問下，同意沒遭被告侵犯，推翻自己的證供，「最令本席難以釋懷」。法庭線 ・ 4 小時前
天氣｜周四周五早上清涼低至 16 度 日夜溫差大 下周初有一兩陣雨｜Yahoo
天文台預測，受到強烈東北季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，本港明早（27 日）最低氣溫為 17 度，周五（28 日）早上最低氣溫更只有 16 度，日夜溫差頗大，至於日間普遍晴朗及非常乾燥，相對濕度可低至百分之 30。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
立法會選舉｜投票活動及優惠總覽
【Now新聞台】立法會選舉12月7日舉行，為鼓勵及感謝市民踴躍投票，當日投票的選民會獲派發心意謝卡，而政府在12月6日及7日會舉辦「選舉繽紛日」，又會免費開放多項設施及提供優惠等，詳情如下：心意謝卡：為加強「投入選舉 共創未來」的立法會選舉信息，感謝市民踴躍投票，選民在12月7日在投票站投票後，會獲派發一張心意謝卡。選舉繽紛日：此外，投票日前一日，即12月6日(星期六)，政府會舉辦「選舉繽紛日」，在全港各區舉行一系列多元化的活動，與眾同樂迎接選舉。活動內容豐富，其中包括：-西九文化區晚上舉辦「同心投票創未來大匯演」，匯聚各台藝人獻技、著名魔術師的大型幻術、大型舞蹈表演及互動環節，務求與民同樂，體現萬眾一心支持選舉。-於多處舉辦嘉年華，例如於大埔海濱公園舉行的公民教育嘉年華，以及於灣仔和北角海濱提供水陸體驗活動等。康文署亦會在六個場地舉辦「選舉樂繽紛」，推出充滿體育元素的互動活動。-於港九新界舉辦展覽及攤位遊戲，主題多元化。當中，環境及生態局會聯同九巴於荔枝角月輪街車廠展出古董巴士及電動巴士。-八個紀律部隊會在舉辦活動或開放轄下設施予公眾參觀，例如開放青衣消防局以及位於西貢、大美督及now.com 新聞 ・ 4 小時前
觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭破壞掟入河 警刑毀跟進
今日(25日)上午8時41分，警方接獲保安報案，指發現觀塘敬業街對開河道長廊的扶手上，有3隻渠務署吉祥物「下水水」擺設被破壞，並掉落對開的河道，當局事後用膠帶圍封。 人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。am730 ・ 1 天前
23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。Yahoo新聞 ・ 1 天前
銅鑼灣利舞臺廣場外牆裝飾物起火 驚動多人報案
【on.cc東網專訊】銅鑼灣發生火警。今午(25日)12時53分，勿地臣街利舞臺廣場外牆一幅樓高3層的巨型仿植物的裝飾物，突然起火冒煙，火勢十分猛烈，驚動多名途人報案。消防員接報到場，架起雲梯派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，救援人員將火撲熄，起火on.cc 東網 ・ 1 天前
女子倒斃旺角唐樓非法賭檔
【Now新聞台】一名女子下午被發現倒斃在旺角一個非法賭檔，警方列作屍體發現案。 警員在現場調查，下午二時許警方接報，該33歲女子昏迷倒臥旺角通菜街83號一個單位閣樓，救護員到場證實她死亡，警員在單位檢獲懷疑吸毒用的冰壺及電子煙，拘捕49歲男子涉嫌經營賭博場所及管有工具可作吸毒用途。現場消息稱，死者為賭檔顧客，有不良嗜好。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
工作人員射泥彈趕東北虎惹議 動物園稱業內通用做法
【on.cc東網專訊】遼寧省瀋陽森林動物園日前傳出有男子用彈弓射擊園內東北虎，未知其動機。園方周一（24日）表示，涉事男子為動物園工作人員，當時正展開日常管護工作。on.cc 東網 ・ 1 天前
石硤尾邨兩少年慶生後突遭斬傷 升降機血跡斑斑 疑兇在逃｜Yahoo
石硤尾邨美如樓有兩名少年被人持刀斬傷，涉事升降機血跡斑斑，二人身中多傷，需接受手術。警方正調查事發原因，疑兇仍然在逃。Yahoo新聞 ・ 7 小時前