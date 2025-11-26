焦點

小一自行分配學位公布結果　附辦理註冊、叩門等日程

不斷更新｜大埔宏福苑四級火 初步 4 死 3 傷 消防員殉職兩傷者危殆｜有片｜Yahoo

大埔宏福苑四級火，火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。（《Yahoo 新聞》記者攝）
【18:10更新報道】

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 5 時，火警造成 4 人死亡，2 人危殆，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。

大埔民政事務處開放臨時庇護中心

​因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街 25 號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。

此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處稱會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

廣福邨巴士站附近的行人天橋聚集多人。（《Yahoo 新聞》記者攝）
【17:35更新報道】

大埔宏福苑今日（26日）下午 2 時 51 分發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。

截至下午 5 時，火警中共有 7 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，兩人情況危殆，一人情況穩定。

《Yahoo 新聞》記者在大埔現場，現場傳出爆炸聲，不斷有棚架掉落。稍後有進一步報道。

大埔宏福苑發生四級火，現場所見多層單位火光熊熊。（《Yahoo 新聞》記者攝）
大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延，多座起火。（《Yahoo 新聞》記者攝）
【較早前報道】

消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。

運輸署發出特別交通消息，因應火警，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段（往來回方向）的全線、吐露港公路（往來回方向）通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線，以及廣宏街（往來回方向）的全線已經封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。

大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）
