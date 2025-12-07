Nano Banana Pro 玩法結集！各式 Prompt 輕鬆用 AI 改相、整圖

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
近日 Google 的 Gemini 3 Pro 成為熱門話題，皆因 Nano Banana Pro 生成圖像的效果真的相當強大，小編也在不停試新 Prompt，又或者拿以往用過的 Prompt 再去體驗一下。今次我們就為大家整理之前介紹過的改圖教學，讓大家一次過集齊不同玩法，好好體驗一下利用 AI 生成圖像的好玩之處。
3D 微縮場景
3D 微縮場景這個玩法最近成為熱潮，就連 Gemini 官方的 X 也分享就知。這個 Prompt 可以將心目中的城市（或地點）造成3D 微縮場景效果，更可以一併加上天氣圖示，造成一個美觀的 3D 城市天氣微縮場景。不過小編就將 Prompt 修改一下，刪走擷取天氣資料部份(但保留天氣效果)，變成可用於手機 Wallpaper 的 3D 微縮場景生成圖片。在 Nano Banana Pro輸入以下提示，即可生成：
Present a clear, 45° top-down view of a vertical (9:16) isometric miniature 3D cartoon scene, highlighting iconic landmarks centered in the composition to showcase precise and delicate modeling. The scene features soft, refined textures with realistic PBR materials and gentle, lifelike lighting and shadow effects.
Weather elements are creatively integrated into the urban architecture, establishing a dynamic interaction between the city's landscape and atmospheric conditions, creating an immersive weather ambiance.
Use a clean, unified composition with minimalistic aesthetics and a soft, solid-colored background that highlights the main content. The overall visual style is fresh and soothing. The text should match the input city's native language. Please retrieve current weather conditions for the specified city before rendering.
City name: Tseung Kwan O
生成圖片的效果十分有趣，小編用將軍澳做示範，單車館同跨灣大橋都有齊（還有密密的住宅大廈），最底則生成繁中地名。如果想轉為英文就需自行修改，又或者再利用提示詞去掉地名，令圖片再簡潔一點。
港漫風格四格
近日最多人玩的一定是生成港漫風格的圖片，更重要的是 Nano Banana Pro 可以很準確處理繁體中文字及對白，令大家覺得生成的圖片更有神韻。小編也試了一試，使用的提示詞與效果如下：
「畫一幅四格漫畫，表達出 Yahoo Tech HK 網站報導了世界各地的科技新聞，讓香港市民更快、更清楚瞭解科技界各式新鮮事」。
Nano Banana Pro 既可準確輸出繁體中文字（雖然仍有部份像「亂碼」，但已比上代好很多），亦生成出連貫而且具創意的故事架構，效果相當之好。
分層爆炸圖
想將一件物件（例如今次示範的 Google Pixel 10）製成完份顯露內結構的分解爆炸圖，現在用 Nano Banana Pro輸入以下提示，可以輕鬆做到：
製作一張超逼真的3D商業資訊圖像，呈現真實的 Google Pixel 10 如上傳圖片所示，採用微爆炸視角展現所有結構層次，並置中於潔白圓形底座上，漸變優雅時尚深色背景。重點指示：仔細分析並分解主題為 4 至 5 個中英對照核心特徵，向量文字，並製作漂浮霧面效果呈現，4K。
「核心特徵： 1. Tensor G5 處理器 2. Gemini AI 功能 3. 5 倍潛望式光學變焦 4. Pixelsnap 磁吸技術 5. 7 年系統更新」
生成的圖片效果尚算不錯，不過有部份特徵位置對不上，需要作進一步修改。
書法創作
既然 Nano Banana Pro 可以很準確處理繁體中文字，那生成書法作品會是一個好點子。用以下提示模仿書法大師寫作書法時的環境，在宣紙上寫上自己心儀的語句，並「印章」確認自己的「大作」：
豎排隸書書法特寫，米白淺紋半生熟宣紙，略有自然褶皺；黑墨隸書從右至左豎排，兩行字第一行「一曲清歌滿樽酒」第二行「人生何處不相逢」，左側落款「雅虎科技」；多枚朱紅篆刻印章點綴，印泥飽滿清晰；多張書法紙隨性疊放，背景露出淡字痕跡；柔和自然光突出墨色光澤與紙紋細節；整體呈書法大師寫作書法時的風格，雅致古樸、靈動沈靜。4K畫質。
日式插畫 AI 旅遊日誌
最近在 Threads 和 Instagram 上掀起的「AI 旅遊行程繪本」熱潮，正是以 Nano Banana Pro 生成圖片。要做到此效果，只需準備好你的行程資料，再用以下提示就可以生成圖片。
👉 日式插畫 AI 旅遊日誌｜行程秒變日系繪本！Gemini 隱藏指令公開，零畫功做出手繪風遊記
幫我繪製一個〖旅遊天數〗的〖地點〗日式旅遊行程插畫，圖片比例為〖16:9 適合一圖盡覽多天行程 / 4:5 適合 IG 分享〗。
只要輸入得越具體，AI 生成的效果就會越接近你心中的理想畫面，唯 AI 有機會搞亂日數順序，需要作進一步修改。
其他 Nano Banana 玩法教學
👉 自拍照變證件相？nano banana AI 指令好容易
👉 nano banana 教學｜影樓照超貴？一秒自製 Harcourt 殿堂級人像照
👉 Nano Banana 一條簡單提示詞即可變 3D 投影效果
👉 一秒變 3D 公仔！教你超紅 nano banana AI 指令，香港可用、免 VPN
👉 填色線稿圖 DIY 不求人！一句 nano banana AI 指令就搞定
