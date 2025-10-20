香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
不斷更新｜來港貨機降落時滑出海面 巡邏車捱撞墮海釀兩死
【Now新聞台】(18：00)運輸及物流局局長陳美寶召開會議，了解意外原因及跟進情況.
(18:00)阿聯酋航空指，涉事貨機由土耳其航空公司Act Airlines租用。
(10:22)機管局表示，貨機衝落海前無發求救訊號，正調查意外原因。
(10:11)貨機衝落海釀兩死，機管局指事發時天氣及跑道適合運作；今日所有航班升降料不受影響。
(08:37)運輸及物流局對機場意外深表關注，對兩名地面工作人員離世表示難過。
(07:06)機場地勤車墮海，兩人救起後不治。
(06:53)迪拜來港貨機滑出跑道，民航處指高度關注事件，正與機場及航空公司跟進，已根據既定程序通報民航意外調查機構，全力配合調查。
(06:17)機場貨機降落時滑出海面，機場地勤車墮海，一死一傷。
(06:10)機場貨機事故，地勤車墮海，一人失蹤一人獲救，獲救30歲男子送院後證實不治。
(05:48)凌晨大約3時50分，一架編號UAE9788由迪拜飛香港的貨機於北跑道降落後滑出海面，初步機上四名機組人員及一名地面工作人員已獲救送院，另外一名地面工作人員失蹤。機場緊急應變中心已經啟動。北跑道因事件關閉，南跑道及中跑道將繼續維持運作。
(05:10)迪拜來港貨機降落時失控衝出跑道，有機場地勤車墮海，車上兩人失蹤。
