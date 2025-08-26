港大 AI 模型辨識精子受精能力
不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽
【Now新聞台】基孔肯雅熱疫情從佛山爆發，本港近日出現輸入個案。本台整合相關資訊及報道如下：
8月19日
8月17日
林文健稱氣候變化影響蚊媒由熱帶擴展溫帶 料本地爆發風險持續增加
8月16日
8月15日
基孔肯雅熱｜再增一宗輸入個案 居科大宿舍男生曾獨遊順德被蚊叮
8月14日
8月13日
基孔肯雅熱｜22歲女子馬達加斯加感染個案已康復 不列確診個案
8月12日
基孔肯雅熱｜坊間銷售快測產品未獲國際認證 歐家榮：或現假陰性致延誤醫治
8月11日
8月10日
8月9日
8月8日
新增基孔肯雅熱輸入個案 66歲女子曾到佛山，今年累計錄得五宗輸入個案
食環署將控蚊工作擴展至白紋伊蚊誘蚊器指數介乎10%至20%區域
基孔肯雅熱｜新加坡今年錄17宗病例 若風險增或採額外公共衞生措施
8月7日
基孔肯雅熱｜增3宗輸入個案 醫生籲外遊回港市民持續用防蚊用品14天
8月6日
8月4日
基孔肯雅熱｜區議員關注公園屋邨積水惹蚊 康文署稱合適場地陸續加裝「蚊子陷阱」
基孔肯雅熱｜防護中心料輸入個案續現 醫生指孕婦可傳嬰兒或影響腦部
8月3日
基孔肯雅熱｜廣東省展開一周集中滅蚊行動 利用科技及自然方法雙管齊下
基孔肯雅熱｜政府派員到患者安達邨住所一帶噴滅蚊劑 有港人稱不擔心續到佛山旅行
8月2日
基孔肯雅熱｜本港發現今年首宗輸入個案 據了解患者是曾到佛山12歲男童
8月1日
7月31日
基孔肯雅熱｜衞生防護中心：若現輸入個案 本港本地傳播風險中至高
7月30日
基孔肯雅熱｜劉宇隆料本港輸入風險高 食環署聯同多部門加緊滅蚊
7月29日
7月28日
7月26日
7月25日
7月24日
7月23日
7月22日
7月21日
7月19日
7月15日
#要聞
