不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽

【Now新聞台】黎智英國安案續審，辯方繼續結案陳詞表示，蘋果日報指出政府修例錯誤並不構成煽動，法官提出質疑，反修例事件是政府犯錯，抑或民眾被傳媒誤導。黎智英由囚車押送到西九龍裁判法院，案件踏入第154日審訊。辯方資深大律師彭耀鴻指，蘋果日報刊登反修例的文章是為了顯示政府提出修例是錯誤，並不構成煽動。法官李運騰質疑政府此事上如何犯錯，辯方回應指，即使社會上很多人質疑修例，但政府仍然堅持修訂。法官李運騰和杜麗冰都質疑究竟是政府犯錯，抑或民眾被傳媒誤導。辯方回應指，誰人被誤導並非法庭要處理的議題。李運騰問辯方，蘋果日報除了要求撤回修例，有否提議如何修改條例草案或如何令修例更有效。辯方表示，蘋果日報指出議題上不同的立場，並呼籲政府提出支持理據已算是公共討論。法官李運騰又質疑，蘋果日報曾形容時任特首林鄭月娥「邪惡」，是否引起港人的惡感，符合煽動罪元素。辯方稱，蘋果日報亦有指其他政客是「笨蛋」，李運騰稱這不等於是可接受；辯方回應指，即使這種批評可能令人對政府產生一定程度不滿，但根據譚得志案的原則，言論要達致嚴重削弱政府威信才符合煽動的門檻。辯方其後就重光團隊相關控罪陳詞，指在國安法生效後，黎智英與從犯證人李宇軒及陳梓華的對話並無提及制裁，聲稱重光團隊發表公開信繼續呼籲制裁，並不是受黎智英指示。不斷更新｜黎智英案報道一覽#要聞

now.com 影音新聞 ・ 15 小時前