不明無人機干擾 哥本哈根機場關閉

（法新社哥本哈根22日電） 北歐地區最繁忙的哥本哈根機場因不明身分的無人機干擾，昨天夜間關閉。

哥本哈根機場（Copenhagen Airport）發言人庫爾斯坦（Lise Agerley Kurstein）昨天稍早表示，「由於出現2到3架不明無人機，機場空域自晚上8時30分起關閉。所有飛機都無法起降。」

她表示，約15架航班已改道至其他機場。

哥本哈根警方今天表示，已發現「3到4架大型無人機」在機場上空飛行。

值班警官安妮特·奧斯滕費爾特（Anette Ostenfeldt）於晚上10:45（格林威治標準時間20:45）告訴法新社：「它們仍在來回飛行，來來去去。」她補充說，警方正在機場進行調查。

她無法確定這些無人機是軍用還是民用。「但它們的體積比你作為私人能買到的要大，」奧斯坦費爾特說。