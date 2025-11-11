不是韓國、台灣！這國家最會吃泡麵人均81包

▲世界泡麵協會公布數據，越南2024年人均消費81包泡麵，成最會吃泡麵國家。示意圖。（圖／取自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 泡麵不僅能在生活忙碌時快速充飢，近年也不斷推出各種新口味，全球消費力相當驚人，世界泡麵協會（WINA）公布2024年統計數據，全球最會吃泡麵的國家由越南奪冠，每年人均81包；韓國以每年人均79.2包，位居第二。台灣闖入第8名，每年人均40包。

《韓聯社》報導，世界泡麵協會（WINA）今年10月9日公布的2024年數據顯示，越南一億人口共消費81.4億包泡麵，以人均消費81包泡麵，奪得冠軍，總消費量則排名全球第4。

廣告 廣告

韓國以人均消費量79.2包拿下第二名，5175萬人消費量達41億包，總消費量位居全球第8名。

在越南、韓國之後，人均泡麵消費量最高的國家，依序為泰國57包、尼泊爾54包、印尼52包、日本47包、馬來西亞47包、台灣40包、菲律賓39包和中國（含香港）31包。

2024年全球拉麵消費量達1230.7億包，較上年成長2.4%，創歷史新高。亞洲國家歷來以麵條飲食文化聞名，人均拉麵消費量顯著高於其他地區。相較之下，許多歐洲國家的人均消費量不到10包。分析表明，許多國家物價上漲導致了對拉麵這種相對廉價食品的需求增加。

若以總消費量排名，中國（含香港）是泡麵的最大市場，去年消費量達438億包；印尼排名第二，總消費143.7億包；印度以83.2億包位居第三；越南81.4億包排名第四。接下來依序為日本59億包、美國51.5億包、菲律賓44.9億包、韓國41億包、泰國40.8億包和奈及利亞30億包。

一名韓國泡麵行業人士向《韓聯社》分析，在韓國泡面最初是困難時期的廉價餐食，但在越南、印尼、菲律賓等東南亞國家，泡面是一種小吃且份量較小，因此人均消費包數會更高。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

樹木連根拔起！鳳凰颱風肆虐完菲律賓 逾9萬人躲臨時避難所

柬埔寨觀光衰退8.8％！詐騙大省逆勢成長25％ 網諷太子集團功勞

太子集團背後是中共？脆網友狂挖製圖 香港Youtuber揭電騙真相