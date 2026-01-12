不是騙色是騙裝？中國《三角洲行動》女實況主線下見網友，一覺醒來角色變裸體

騰訊遊戲旗下射擊遊戲《三角洲行動》近期發生了一則讓人啼笑皆非的事件，一名暱稱「小小辣條」的中國女遊戲實況主，因與一名男網友在線下見面，沒想到遭到迷暈，但該名男網友並非為了騙色，而是盜走了這名女實況主的頂級裝備，被網友笑稱是：「真實世界的搜打撤」。

一名《三角洲行動》女實況主發生「離奇」事件（圖源：三角洲行動 / 小小辣條）

事件起因於抖音實況主「小小辣條」上傳了一支影片，她表示在《三角洲行動》中認識一名自稱來自重慶、暱稱「威龍」的男玩家，對方聲音好聽技術又強，兩人很快成為固定雙排隊友，幾乎天天一起玩遊戲與聊天，互動逐漸親密，小小辣條不僅認為遇到能帶她上分的高手，也對彼此關係產生更多期待。

不久後，「威龍」主動提出線下見面。小小辣條隨即答應，並為此特地打扮，從四川廣安搭車前往重慶。雙方初次見面過程看似順利，一起吃飯、喝珍珠奶茶，隨後還前往網咖繼續遊戲，延續線上的默契。然而，當天晚上約九點左右，平時能熬夜打遊戲的辣條，卻突然感到異常疲倦，精神急速下降，只好先行返回飯店休息。她表示，自己一躺下便立刻失去意識。直到隔天醒來，發現衣著完整、身體也沒有異狀，原本還以為只是過度疲勞，沒想到登入《三角洲行動》後，才真正意識到事情不對勁。

小小辣條這時才發現，自己帳號內的遊戲倉庫已被徹底清空，包含辛苦累積的頂級裝備、約 1500 萬哈夫幣以及多項稀有物資，全數被出售或轉移，損失換算遊戲幣價值高達上億。她進一步查詢登入紀錄與 IP 位址，相關資料皆指向「威龍」。氣憤之下，辣條立刻聯絡對方質問，沒想到「威龍」不僅沒有道歉，反而直言「不是看中你有六套裝備，叫你來重慶幹嘛」，甚至出言辱罵，隨即將她封鎖失聯。

帳號的頂級裝備全部被騙光（圖源：三角洲行動 / 小小辣條）

事件曝光後引發大量玩家與網友討論：「饞她身子沒錯 不過是遊戲角色的」、「這故事有點抽象」、「笑死」、「傷害性不高，侮辱性極強」、「真正的搜打撤」、「虛擬的衣服被扒光 實體的還在」、「一覺醒來，全身被脫光了（遊戲角色）」、「確定不是幻想文？」、「感覺像自導自演」、「不知道該慶幸還是悲哀」。