不止是記錄，是理解！揭秘 HONOR Magic8 Pro 如何用AI「聽懂」會議並自動整理
HONOR Magic8 Pro 的「AI 記事」功能，將手機變為你的智能會議與筆記助手，無論是開會記錄、文章整理或日常靈感備忘，都能高效處理，讓文字工作變得更輕鬆有序。這項功能深度整合 AI 技術，提供多種智慧化編輯與整理工具，幫助用戶快速捕捉重點，提升工作效率。
使用時，只需在撰寫筆記後點選「AI 記事」，即可根據需求選擇合適的 AI 輔助功能。例如透過「智慧潤色」讓文句更通順易讀；使用「智能排版」將內容重新整理為總結模式或保留原文結構，適應不同場合需要。若需調整文章長短，「篇幅調整」可協助縮寫或擴寫內容，並能改變語氣與風格。
針對長篇文本，「智能糾錯」可修正語句與錯字，使文章流暢度提升；而「智能摘要」則能自動提取核心內容，生成簡明扼要的重點摘要。如果需要跨越語言障礙，「智能翻譯」支持多種語言即時轉換，快速取得譯文。此外，「腦圖」功能可將線性文字轉化為結構化的思維導圖，幫助視覺化思考與規劃。
HONOR Magic8 Pro 的「AI 記事」功能，實用且操作直觀，從記錄、轉寫、整理到修飾，一手包辦，讓使用者在工作會議或個人記事中，更輕鬆地掌握資訊重點，流暢完成文字處理任務。
