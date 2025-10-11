不滿中國擴大稀土出口管制 川普宣布11月起加徵100%關稅

（法新社華盛頓10日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，鑒於中國對稀土礦物實施「極其激進」的出口管制，他將自11月1日起對中國進一步徵收100%的關稅。

川普表示，額外關稅以及美國對「所有關鍵軟體」的出口管制將於11月1日生效，以報復他所謂的北京當局「極其激進」作為。

他在自家社群平台「真相社群」（Truth Social）發文說：「很難相信中國竟會做出這樣的舉動，但他們就是這麼做了，後來的結果已不言而喻。」

數小時前，川普出乎意料發文揚言將調升對中關稅。他當時在貼文中表示，中國已致函全球多國，詳述對稀土礦物實施的出口管制。

目前，中國商品面臨美國30%的關稅。川普以北京當局未能遏止類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）非法交易，以及從事不公平貿易作為為由，祭出這項關稅措施。

作為反制，中國目前對美國商品徵收10%的報復性關稅。