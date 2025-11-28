宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
不滿女記者有關阿富汗提問 川普再罵對方「愚蠢」
（法新社佛州西棕櫚灘27日電） 美國總統川普今天罵一名女記者「愚蠢」，使得他因不滿媒體提問而侮辱女性的長串紀錄再添一筆。
川普在他位於佛羅里達州的莊園就美國境內阿富汗人審查問題回答提問時，打斷一名記者說：「妳是笨蛋嗎？妳是個愚蠢的人嗎？」
兩名國民兵（National Guard）昨天在白宮附近遭槍擊，據稱犯嫌是一名在2021年美軍倉促撤離阿富汗後被帶來美國的阿富汗國民。
這名記者提問，既然川普政府中曾有人表示，重新安置的阿富汗人已經過徹底審查，為何他還要歸咎於前任總統拜登（Joe Biden）。
川普厲聲回答，「因為他們放他們進來」，同時舉起一張照片，照片中一架美軍飛機擠滿了在塔利班（Taliban）當局重新掌權時逃離的人們。
川普說，他們「和其他數以千計不該在這裡的人一起進來，而妳只是因為愚蠢才問這種問題」。
侮辱和魯莽言論是川普時代的特色，但這位美國領袖似乎對媒體界的女性感到特別不滿。
川普昨天對一篇關注他年齡和漸顯疲態的「紐約時報」報導大發雷霆，稱這篇文章的女作者「醜陋」。
本月稍早，川普還稱一名女記者為「小豬」，並稱另一名女記者是「糟糕的人」。
其他人也在看
中國金屬棚架市場達2000億 正面對產能過剩與冒牌鋼行業亂象
大埔宏福苑五級火，起火原因與背後承建問題，有待警方與廉署查出真相，然而在消防人員仍在竭力搜救、案件真相尚在調查階段之際，政務司司長陳國基已表明商討如何推進金屬棚架取代竹棚架，與內地博主「牛彈琴」歸究於竹棚的「風向」幾乎一致。從財經角度看，中國金屬棚架市場龐大，現有多達上萬間企業分食這塊建房「肥肉」，但由於近年產能急劇擴張，現正面對業內淘汰潮Yahoo財經 ・ 1 小時前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 4 分鐘前
安世半導體敦促幫助恢復生產 中國子公司已讀不回
安世半導體（Nexperia）27 日發布聲明，敦促其中國子公司幫助恢復生產。安世半導體在 9 月遭荷蘭政府接管後，供應鏈就被打亂至今。鉅亨網 ・ 4 小時前
高市早苗就「台灣有事」再解畫 說法含糊 外交部重申嚴肅要求收回錯誤言論
中日關係因日揆高市早苗的錯誤涉台言論而陷入緊張，美國總統特朗普日前跟中國國家主席習近平通電話後，隨即致電高市，用意惹外界猜測。特朗普周二在空軍一號專機開腔談到中美元首通話時，重申對話過程良好，又提到中方願買更多美國大豆，但始終沒說涉台問題。另一邊廂的高市早苗同樣就美日通話有否談及涉台言論「保持緘默」；她昨日跟在野黨領袖am730 ・ 1 天前
美俄高層敏感通話錄音遭曝光 克宮怒斥是「混合戰爭」行為
根據《路透》周三 (26 日) 報導，俄羅斯強烈譴責《彭博》公布特朗普特使與普京外交顧問的通話錄音，稱這是企圖破壞烏克蘭和平談判的「混合戰爭」(hybrid warfare)行為。鉅亨網 ・ 1 天前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親稱收到壞消息：我同先生、叔仔會互相撐住｜Yahoo
事主 Winnie 今日（28日）早上在社交平台發文，表示「暫時消防都通知我咗係壞消息嚟」，她和家人會「撐住」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜林超英：易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？
大埔宏福苑五級火是香港百年來最以嚴重的火災事件，目前死亡人數94人。政府昨晚（27晚）表示，未來會要求地盤全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架。前天文台台長林超英在社交平台上發文質疑「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？」Fortune Insight ・ 2 小時前
海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手
1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
地盤圍網需符合三大阻燃標準 中、美、英哪個最安全？
宏福苑火警後，本港棚網阻燃制度受關注。中、美、英三大標準阻燃時間差異大，美國要求2秒內自滅，中國為4秒，英國分三級。制度是否足夠？Yahoo 地產 ・ 2 小時前
【759阿信屋】今期熱選（28/11-02/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Riska濃湯粟米球 $18.9/3件、759阿信屋韓國切件泡菜、職人逸品韓國泡菜-甜、韓國雜錦泡菜、蘿蔔乾泡菜 $39.8/2件、Suntory Boss絲滑黑咖啡 $15.9/2件、伊右衛門濃厚抹茶蜜爆谷 $21.9/2件！YAHOO著數 ・ 4 小時前
最愛吃泡麵國家不是日韓！「冠軍」平均每人年吃81包，台灣也進前10名
現代人生活忙碌、步調快，泡麵已從單純的宵夜選擇演變為全球性的飲食現象。世界泡麵協會（WINA）公布的統計數據顯示，2024年全球泡麵消費量再創新高，達到1230﹒7億包的驚人數字，年增率約2﹒4％，其食尚玩家 ・ 1 小時前
【百佳】買6支指定高露潔牙膏送$251.8贈品（即日起至04/12）
百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支全線高露潔抗敏專家牙膏75ML / 110-114克單支裝6件，送價值$251.8贈品YAHOO著數 ・ 2 小時前
俄烏戰爭｜普京堅持烏克蘭必須割讓領土 才有可能達成任何協議｜Yahoo
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問吉爾吉斯，他向傳媒談及結束俄烏戰爭的和平計劃時表示，美國與烏克蘭及歐洲周日（23 日）在瑞士日內瓦商討的方案已經與莫斯科分享，認為美方在某些方面有考慮到俄方立場，這份草案綱要可以作為未來結束戰爭談判的基礎，但他堅稱烏克蘭必須割讓領土，任何協議才有可能達成。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜ 政府中銀設戶口接受捐款 警籲提防假冒籌款免墮騙案｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情今日持續，政府宣布成立「宏福苑援助基金」，並開設一個中銀香港戶口（ 號碼：01287521901597），今晚7時起接受捐款。警方今日下午在社交平台發文，提醒市民警惕以大埔火災名義的虛假籌款，切勿隨意掃描二維碼（QR Code），以免誤墮騙案。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
曾捲歧視活士爭議 前大滿貫得主去世
【Now Sports】曾經對「老虎」活士惹種族歧視爭議的兩屆高爾夫球大滿貫冠軍蘇爾拿周四去世，享年74歲。蘇爾拿（Fuzzy Zoeller）在1979年贏得美國大師賽冠軍，成為自1935年以來首位也是最後一位首次參賽就贏得該項賽事的球手。他之後在1984年再於美國公開賽擊敗澳洲名將諾曼，收穫第2座大滿貫錦標。另外，他也曾10次贏得PGA巡迴賽冠軍，但具爭議的是曾在1997年見證22歲的活士，奪得人生首座大滿貫的美國大師賽後，建議對方選擇隔年冠軍晚宴菜單時，不要再選炸雞，而炸雞在美國內戰期間，被視作「黑奴食物」，因此惹起種族歧視的爭議，但活士隨後也有替這位前輩辯護，認為他只是見過自己吃炸雞而說笑，並不介懷對方的玩笑。PGA巡迴賽主席蒙拿漢對蘇爾拿離世感悲痛，亦讚揚他在高爾夫球界的功績：「蘇爾拿是真正的始創者，他的天賦和魅力，在高爾夫運動史上留下了不可磨滅的印記，將卓越的競技水平與幽默感完美結合，深受球迷和同行的喜愛。我們緬懷他留下的非凡遺產，並向他的家人致以最深切的慰問。」now.com 體育 ・ 2 小時前
滙豐與恒生聯合捐款3,000萬元 支援宏福苑受災人士
滙豐及恒生(0011.HK)聯合宣布，捐出3,000萬元，用於支援近日大埔宏福苑火災中受影響的家庭及個人的災後救援和重建工作。 滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，為是次受災人士深感難過並致以深切慰問，亦衷心感謝所有前線救援服務人員，包括一眾捨己為人的消防員。AASTOCKS ・ 4 小時前