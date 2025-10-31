不用再跨境搬內地白電，米家洗衣機 洗烘 10.5kg 港行版實試

小米不止做手機，旗下米家生態圈的 AIoT 戰略在內地早已攻陷白電、黑電領域，因此不少熟悉水貨電器的香港米粉都會自己把內地限定的米家家電來港使用，有關的保養責任不單需要自負，落地的安裝和運輸也相當麻煩。

近來小米香港總算引進更多家電產品，在屬黑色家電的電視之後，白電方面就以洗衣機為初次嘗試，引進了高性價比的米家洗衣機 洗烘 10.5kg 港行版，Yahoo Tech 編輯以下為大家分析各項優劣和注意事項。

小米本色：高性價比

米家洗衣機 洗烘 10.5kg 港行定價 HK$3,199，在香港的前置式洗衣機市場上同價位的競品，大多都是傳統無連網 7kg 機型，延續了小米品牌主打性價比的本色，而且更強調他們所選用的直驅式摩打會享有長達 12 年的保養（其他零件為 2 年），這甚至比國內的 10 年更長，是要給予本地消費者更大的信心。

不過中港兩地生活情況不同，大型家電的尺寸會否有水土不服呢？作為米家白電攻港的頭炮，米家洗衣機 洗烘 10.5kg 也是緊貼本地市場，機身尺寸是常見的 850mm 高，能夠無痛替換現有同類舊機。

然而年輕人比較愛選擇的新樓，發展商多數會附送隱藏在櫥櫃裡的嵌入式洗衣機，這類需要「飛頂」至 820mm 的特殊機款，市場上價格高企，這才是小編在期待的價格破壞者，希望日後會有吧。

AIoT 優勢：手機操作極大彈性

米家產品主打 AIoT+，即為傳統家電帶來 AI 和連網屬性，米家洗衣機 洗烘 10.5kg 也不例外。洗衣機的傳統操作方式就限制在面板之上，能夠個人化的程度有限。米家洗衣機 洗烘 10.5kg 機身內建全彩顯示的面板和觸控鍵操作，大型圖示和繁體中文字，家中老少都能直接使用；進階的透過米家 app 遙控，就因為安全關係而需要先手動開啟遙控模式，再透過 app 來選擇。

在米家 app 裡，32 種洗滌模式裡都再有針對轉速、溫度、浸泡時間等，有非常直覺化的可調選項，能夠針對不同衣物種類作出調節。而且還有滾筒清潔提示，減少愈洗愈髒的機會。

等待洗衣期間，不少人會選擇外出辦事、購物，但小編本人都會等待至洗衣完成，因為洗完的衣服因為沒有即時取出而生的濕臭味，就蠻讓人討厭的。米家洗衣機就可以再設定一個清新抖散的功能，在洗衣程序 30 分鐘後未取出衣服，就會自動抖散，減少異味。

另外在米家洗衣機裡還有幾個細節是解決了舊款洗衣機的痛點，像是滚筒內還附有 LED 燈來讓你可以看清有沒有衣服遺留，甚至是門封膠圈不單是官方有強調使用抗菌物料，門縫還設計得非常容易清潔，減少藏匿髒物。

