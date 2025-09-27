貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
不甩判決到海外發展 二審判朴有天賠5億
[NOWnews今日新聞] 南韓男星朴有天曾因吸毒、性侵、欠稅醜聞重創演藝事業，後來又單方面終止合約，被前東家告上法庭，導致他在韓國完全被封殺，不料他毫不在乎，偷偷在日本活動，今（27）日二審判決出爐，他須賠償前東家Have Fun Together 5億韓元（約台幣1196萬元），維持一審結果。
一審判朴有天賠5億 今二審出爐維持原判
這場官司打了2年，一審判決朴有天須賠5億韓元，以及延遲利息，他不服提出抗告，今（27）日二審出爐維持原判，他與經紀公司Ricielo須共同賠償前東家Have Fun Together 5億韓元（約台幣1196萬元），然而Ricielo提出的抗訴卻「部分勝訴」，Have Fun Together需支付Ricielo公司4.7億韓元（約台幣1175萬元）的清算金。這場官司朴有天雖敗訴，但不影響他日本復出。
提前解約遭封殺 朴有天轉海外發展
Have Fun Together於2020年1月與朴有天簽署專屬經紀約，負責其韓國演藝活動，但朴有天2021年5月要求終止，雙方談判破裂後，他無視合約轉簽新公司。公司不滿朴有天違約行為，提起訴訟，要求禁止其參與娛樂活動並賠償損失，但他無視判決，強行進行海外演出與廣告拍攝，因此被告上法庭。
爭議醜聞連環爆 粉絲心碎嘆：不愛惜羽毛
朴有天1984年生，曾經是東方神起和JYJ成員，以甜美外型與歌唱實力紅遍亞洲，出演的韓劇《成均館儒生們》、《愛上王世子》更是讓他圈粉無數。不料他2019年爆出吸毒，後來更爆出性侵與欠稅醜聞，加上與前東家撕破臉被封殺。讓網友紛紛表示：「被封殺還跑海外發展，太無恥」、「不愛惜羽毛，選擇墮落太可惜」，曾經的粉絲超心碎，期盼他能真正反省。
