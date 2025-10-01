不畏美國政府停擺 亞股收盤漲多跌少

（法新社香港1日電） 隨著美國國會未能達成撥款協議，美國政府正式停擺，今天金價創下歷史新高，而華爾街期指下跌，美元亦走弱；儘管如此，多數亞洲股市仍小幅上揚。

美國部分服務關閉的前景，壓過了市場對聯準會（Fed）可能再次降息的樂觀情緒。

多數停擺事件在短時間內落幕對市場影響有限，但投資人仍有所擔憂，尤其是停擺可能使得預定3日公布的非農就業報告延後，而該報告是聯準會利率決策的重要參考。

澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）高級研究策略師布朗（Michael Brown）表示：「我仍認為投資人應超越政治干擾，著眼長期走勢。本質上，聯邦預算到期不會對經濟造成太大影響。最終協議會達成，政府會重啟，任何延遲的經濟數據也會按時公布。」

台北、新加坡、首爾、馬尼拉、曼谷和威靈頓股市今天收高。上海和香港股市因假期休市。

日本東京股市在銀行股領跌拖累下收低，基準日經指數收盤跌0.9%，收在44550.85點。雪梨和雅加達股市同樣收低。