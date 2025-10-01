維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大
不畏美國政府停擺 亞股收盤漲多跌少
（法新社香港1日電） 隨著美國國會未能達成撥款協議，美國政府正式停擺，今天金價創下歷史新高，而華爾街期指下跌，美元亦走弱；儘管如此，多數亞洲股市仍小幅上揚。
美國部分服務關閉的前景，壓過了市場對聯準會（Fed）可能再次降息的樂觀情緒。
多數停擺事件在短時間內落幕對市場影響有限，但投資人仍有所擔憂，尤其是停擺可能使得預定3日公布的非農就業報告延後，而該報告是聯準會利率決策的重要參考。
澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）高級研究策略師布朗（Michael Brown）表示：「我仍認為投資人應超越政治干擾，著眼長期走勢。本質上，聯邦預算到期不會對經濟造成太大影響。最終協議會達成，政府會重啟，任何延遲的經濟數據也會按時公布。」
台北、新加坡、首爾、馬尼拉、曼谷和威靈頓股市今天收高。上海和香港股市因假期休市。
日本東京股市在銀行股領跌拖累下收低，基準日經指數收盤跌0.9%，收在44550.85點。雪梨和雅加達股市同樣收低。
其他人也在看
550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案
美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
巴菲特旗下巴郡據悉接近就百億美元收購OxyChem達成協議
【彭博】— 知情人士透露，巴菲特旗下的巴郡接近達成協議，擬以約100億美元的價格收購西方石油的化工業務OxyChem。Bloomberg ・ 12 小時前
聰心雅談│十月市場會否有股災？（何啟聰）
美國的市場現在不論大型與小型股，全球都有不少資金炒賣，而一旦有任何不利情況，在相對無限制的金融市場環境下，股市非常多槓桿產品及衍生工具，以致出現以裂口大跌股災的機會，相對較大。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
加密貨幣誕生了多少百萬富翁？「這一幣種」富豪最多！
《2025 加密貨幣財富報告》顯示，加密貨幣富豪數量激增，比特幣持有人突破 145,100 人，全球資產總市值達 3.9 兆美元。加密貨幣正取代鑽石與寶石，成為全球富豪偏好的財富儲存方式。鉅亨網 ・ 5 小時前
美股日誌｜道指破頂三指數三連升 特朗普搞藥房醫藥股彈
美股先跌後造好，連升第三個交易日，道瓊斯指數升80多點，創歷史新高。美國民主共和兩黨料無法就增加醫療開支換取支持政府撥款達成協議，聯邦機構勢在午夜停運，但無礙股市升勢。金價繼續急漲，油價則連續兩日顯注下跌。總結一般認為表現清淡的9月，三大指數皆反報升，其中納指漲逾半成，是連續6個月上漲，道指和標指數連升5個月。Yahoo財經 ・ 13 小時前
FI專欄｜揭穿假冒私人銀行家嘅金融騙徒：一場財富管理的鬧劇｜人頭馬
近年香港金融界出現不少自稱「私人銀行家」嘅人士，他們在普通銀行分行或小型理財公司中，以此稱號吸引客戶，聲稱自己是高淨值人士的財富顧問。實際上，他們大多只是銷售人員，專注推銷基金、保險、槓桿債券、股權掛鈎票據（ELN）及固定息票票據（FCN），令客戶承擔不必要風險，卻敢自稱「private banker」。 作為一名曾在金融圈工作的從業人員，我見過不少此類現象，今日就分享如何辨識並避開這些金融界的誤導者。切勿誤以為他們是財富守護者，他們往往更像是佣金追求者。 首先，這些假私人銀行家常見的手法是誤導資歷。試想，一名剛畢業的大學生或前地產經紀，突然自稱「私人銀行家」？ 他們缺乏CFA或CFP等專業證書，僅憑銀行內部培訓，就在LinkedIn或名片上標榜此稱號。結果，客戶容易被引入陷阱，投資高佣金產品，最終蒙受損失。此類情況在香港金融界並非罕見，成為行業的一大隱憂。 其次，他們的服務內容往往名不副實。真正的私人銀行家服務高淨值客戶，提供稅務規劃、遺產傳承及離岸投資等專業服務。但這些偽裝者僅推銷標準產品，如基金和保險，還經常勸誘客戶槓桿買債、ELN及FCN。這些產品表面吸引，但風險極高。 以槓桿Fortune Insight ・ 1 天前
買金的7種方法 投資黃金無難度！
常聽到「買金保值」，投資黃金市場，雖然沒有利息收入，但亦被視為投資避險或分散風險的熱門方法，也可視為抵禦通脹的工具之一，能提高投資組合的穩定性。買金有很多方式、很多渠道，實金、紙黃金、黃金ETF等等，當中實金更有分金條、飾金、金幣等等，本文就同大家分享一下！Yahoo財經 ・ 4 小時前
美國黃金儲備價值觸及萬億美元大關 達官方賬面價值的90多倍
【彭博】— 隨著黃金價格創下歷史新高，美國財政部的黃金儲備價值已超過1萬億美元，達到政府資產負債表所示價值的90多倍。Bloomberg ・ 1 天前
關門在即推升避險需求 國際金價4000美元在望？
國際黃金價格周三 (1 日) 在亞洲早盤時段走高，紐約 COMEX 黃金期貨價格漲破每盎司 3900 美元。鉅亨網 ・ 9 小時前
美股日誌｜三指數再高收 無懼政府停運
美股連升第二個交易日，道瓊斯指數升不足100點收市。科技股上月整固後繼續上升，美國面臨政府因撥款用盡而停運的可能，金價繼續急漲，但股市未有太大反應。油價重挫，石油輸出國組織和盟友據報決定增產。Yahoo財經 ・ 1 天前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
大摩料新世界暫難扭虧 籲減持
新世界發展（0017.HK）上周五（26日）公布截至6月底止2025財政年度業績後，繼續被大行睇淡，股價昨早低見6.99元或跌10.8%後有支撐，最終收復失地，收報7.85元，微升0.1%。信報財經新聞 ・ 1 天前
兌換英鎊🇬🇧點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
英鎊匯價波動，我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店及銀行的匯價連結，給大家參考！Yahoo財經 ・ 1 天前
滙豐挺A股 明年底看升兩成
投資者憧憬內地政治局會議後有更多提振政策出台，港股在期指結算日抽升近500點。中港股市昨齊齊向好，深成指再度刷新3年半高位，滙豐環球研究預料A股明年底前仍有近兩成上升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
賣金懶人包：沽售實金飾金 途徑要點全攻略
金價今早續創新高，不少人心動想將手上實金、飾金沽售，趁高價賣金套取現金。黃金一向被視為保值之選，不論係黃金首飾、金條定係金幣，在經濟不明朗或急需現金時，沽售黃金是不少香港人會考慮的途徑。本文介紹沽售黃金的主要途徑，以及進行交易時的注意事項，讓大家更安心、更精明變現黃金資產。Yahoo財經 ・ 4 小時前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸
郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss
「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？Yahoo Style HK ・ 4 小時前