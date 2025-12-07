不知憑心意謝卡可換取優惠 選民：投票為選心儀候選人

立法會選舉2025 心意謝卡

立法會選舉昨日舉行，政府與不少商家早前公布推出優惠措施鼓勵投票。當中已投票的選民憑政府送贈的心意謝卡，可以半價優惠購戲票及換領消費優惠券。有市民表示不清楚有優惠，但認為「自己投票並非為了優惠，僅為選出心水的候選人」。

政府昨向已投票的市民送出心意謝卡，而多間商會及企業配合選舉早前已宣布推出投票半日有薪假，或其他優惠。據報若打工仔想獲該半天有薪假，部分機構會要求員工出示「心意謝卡」作憑證。另外，醫管局員工日前收到電郵提醒投票，並指醫管局主席范鴻齡捐出10萬元禮券，以答謝員工履行公民責任支持選舉。員工可憑「心意謝卡」換取一張抽獎券，獎品為970張100元禮券及3張1,000元禮券。

立法會選舉2025 街訪

外出只為購物沒有利用心意謝卡

對相關安排，選民麥先生直言完全無理會可獲贈的優惠，因為自己投票並非為了優惠，僅為選出心水的候選人。他指，昨早投票後，已將心意謝卡放回家，外出只為購物，指「完全沒想過要用張卡」。選民鄧太與張太亦表示不知道心意卡可換取優惠，「應該很少人知道，卡上也沒有寫」，知道可換取優惠後會考慮去看電影。

已買戲票準備看電影的選民林先生表示昨早已投票，因不知憑心意謝卡以半價購戲票，所以無享受優惠。他認為，市民不會為了一張戲票而去投票，但投票後「知道有優惠就會用」。得悉可憑心意謝卡在K11 MUSEA或K11 Art Mall換領電子消費優惠券，林先生就表示會考慮「之後去行下」。

已買戲票準備看電影的選民Billy表示有投票的打算，惟不知道投票後會獲贈心意謝卡及憑卡可換取的相關優惠。他認為投票與獲取優惠不相關，加上本已規劃一日行程，不會因為優惠而改變。

網上現轉售心意謝卡帖文

「心意謝卡」有一定「功能」，有網上二手拍賣平台昨中午出現轉售心意謝卡的帖文，售價由10至90元不等；更有賣家同時發售多張心意謝卡，直言由家人親身去投票所得，形容心意謝卡可作紀念品，適合收藏或用於裝飾，有收藏價值。

