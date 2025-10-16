不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
只想談戀愛不結婚？這3星座男「聽到婚姻就退縮」 自由比承諾更珍貴
只想談戀愛不結婚？這3星座男愛得濃時浪漫極致，卻一談婚姻就退縮。對他們而言，愛情是享受，而婚姻則是束縛。以下三個星座男，正是典型代表。
雙子座男：新鮮感重於承諾
雙子男向來反應快、點子多，戀愛時能把浪漫玩出創意：一會兒驚喜約會，一會兒臨時旅行，讓人時時都有心動感。但對他們來說，愛情是一場即時的情感體驗，婚姻卻象徵著限制與壓力。雙子男並非花心，只是天性追求變化與自由，害怕被婚姻的規範束縛。他們更傾向長期相伴、靈活相處，而非被結婚證書框住生活節奏。
射手座男：自由比戒指更重要
射手男天生熱愛冒險與探索，對生活充滿好奇與行動力。戀愛時，他們會毫不保留地投入，用行動表達愛意，帶伴侶體驗各種新鮮事。然而，一旦提到結婚、買房或生子等現實議題，他們往往態度曖昧。對射手男而言，愛情是一段旅程，但婚姻卻像終點。他們害怕被責任綁住，失去追夢與自由的空間，因此選擇在親密與距離之間保持彈性。
水瓶座男：把婚姻視為傳統束縛
水瓶男的感情觀一向獨特，戀愛時理性又體貼，能記住對方的小細節，也願意陪伴共同成長。然而在婚姻問題上，他們多半持保留態度。對水瓶男來說，愛情不需要法律形式來證明，精神契合比婚姻制度更重要。他們擔心婚姻會破壞平等關係，甚至削弱感情的純粹，因此更傾向維持伴侶式的自由關係。這樣的觀念雖然真誠，卻容易讓另一半感到缺乏安全感。
