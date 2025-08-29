不能全靠 OpenAI！微軟推 2 款自研 AI 模型

盡管微軟和 OpenAI 的合作非常深入，但在 AI 這樣的關鍵技術上，如今各家巨擘都知道要有自己的儲備以防未來生變。今日微軟便發布了 2 款自研 AI 模型，分別是分別是自然語音生成模型 MAI-Voice-1 和用於生成文字的 MAI-1-preview。前者的輸出效率極高，利用單一 GPU 就能在 1 秒內生成時長 1 分鐘的音訊，目前已被應用於 Copilot Daily 和 Podcast 等功能。

而 MAI-1-preview 則如其名一樣，暫時僅在 Copilot 部分功能中可以預覽，微軟同時也將其放在 LMArena 上進行公開測試。根據官方介紹，該模型的訓練使用了約 1.5 萬顆 NVIDIA H-100 晶片，運算成本效率可以說控制得非常出色（作為對比，馬斯克的 Grok 用了 10 萬顆）。

微軟現階段的 AI 策略仍會以整合 OpenAI 的技術為主，但其同時也準備了「5 年長期 AI 規劃」，未來每季度都將持續投入資源，力求迎頭趕上市場領先者。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk