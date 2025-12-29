宏福苑五級火｜情緒支援熱線
《不良一族尋愛記》Netflix爆紅日本戀綜，11位前不良少年少女學習戀愛：創傷如何影響著愛的給予與接收能力｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
向來懂得抓住觀眾目光的Netflix，繼《單身即地獄》屢屢製造話題之後，他們將目光轉向日本，推出全新戀愛實境節目《不良一族尋愛記》(Badly in Love) 。這次節目組找來 11 位前不良少年、少女，在「學校」展開戀愛冒險。節目中的參與者，個個背負著所謂的「不良」過往——可能是暴力史、幫派背景或破碎的成長經歷。他們在鏡頭前的激烈衝突、瞬間爆發的憤怒，以及難以建立信任的互動，讓這檔節目超越了普通戀愛綜藝的範疇，直指一個更核心的主題：它的核心不是「誰與誰配對成功」，而是親密關係如何成為我們過往傷痛最敏感、也最有效的試紙。
愛情是創傷最敏感的觸發器
在節目中，我們清晰地看到，創傷如何深刻影響著愛的給予與接收能力。
· 信任的難題：對於曾遭背叛或拋棄的人而言，敞開心扉等同於將最脆弱的部分暴露在危險中。節目中參與者的猜忌與佔有慾，往往是為了保護自己免於再次受傷。愛情要求信任，而創傷的本質是摧毀信任。
· 情緒的暴風圈：當普通的爭執，觸及了過往被羞辱、被忽視的痛處，當下的反應往往會脫離現實，變得異常激烈。這並非「不講理」，而是大腦的生存機制錯將伴侶的言行，識別為過去那個傷害者的攻擊。
· 愛與傷害的混淆：尤其當成長環境缺乏健康愛的範本時，一些人可能會將「坦白的拒絕」誤解為不被愛、拋棄，甚至一定是自己長得不夠好看。節目中某些充滿張力卻不健康的互動，正反映了這種扭曲的依戀模式。
這面鏡子也讓我們反思自身： 我們是否也曾因伴侶未及時回訊而陷入被拋棄的焦慮？是否因對方一句批評就全面否定自我價值？這些「過度反應」的瞬間，很可能正是我們內在舊傷被愛情叩響的時刻。
在親密關係中與自己的創傷共存
當我們帶著未癒合的傷口進入關係，關鍵不在於假裝完美，而在於學習如何更智慧地相處。
1. 自我覺察是起點：在情緒爆發前，學會識別自己的「觸發信號」。是胃部緊縮，還是心跳狂飆？當你感到一股熟悉的、巨大的情緒湧上時，試著喊停，問自己：「此刻，是現在的他/她傷害我，還是過去的記憶在刺痛我？」
2. 建立「冷靜」協議：與伴侶在平靜時溝通，制定當一方被觸發時的應對方式。例如：「當我感到被情緒淹沒時，我需要離開現場冷靜10分鐘，這不是拒絕你，而是為了更好地處理我的情緒。等我平靜後，我們再談。」這為雙方創造了安全空間。
3. 練習「脆弱式溝通」：嘗試用「我感到…」代替指責。與其說「你總是忽略我」，不如說：「當你專注於手機時，我會感到心慌，連結到一些孤單的過去。我可能需要多一些關注。」這將問題從「你對我做錯了什麼」，轉化為「我們如何共同應對我的內在傷痛」。
讓健康的愛情成為療癒的契機
真正的「Move On」，並非抹去過去，而是建立新的、健康的經驗去覆蓋舊的傷痛記憶。在《Badly in Love》中，我們常看到一種模式：參與者渴望通過一段新的、激烈的關係，來覆蓋或治癒舊日的傷痛。他們將伴侶視為拯救者，期待對方的愛能填補自己內在的空洞。然而，這往往導致更大的衝突，因為將自我修復的責任寄託於他人，只會讓親密關係不堪重負，最終再次驗證「沒有人能真正理解或接納我」的恐懼。
真正的向前走，你必須先停止向外追逐解藥，而是學習成為自己內在傷口的首要照護者。 你需要承認那些痛苦記憶的存在，理解它們如何形塑了你今日的恐懼與反應模式，並開始通過自我覺察、專業幫助或書寫等方式，一點一滴地消化那些未曾處理的情緒。這不是自私，而是對自己與未來關係最深刻的負責。
當你開始擔起療癒自己的責任，奇妙的事情會發生：你不再迫切地需要一段關係來「證明」自己值得被愛或已經完好。你能更清晰地區分，什麼是過去的創傷在尖叫，什麼是當下真實的感受。這時，你進入關係，不再是為了索取救贖，而是為了分享一個已經趨於完整的自己。真正的Move On，是當你想起過去依然會痛，但那痛楚不再支配你的選擇。
