【動物專訊】養動物是一生一世的承諾，有狗主卻未想清楚養狗的責任，將一隻4個月大的白色柴犬帶回家後，卻迅速棄養。柴犬「薯仔」還很年幼，懷疑因有點護食問題，前主人便棄如敝屣。幸好浪浪之家收到求助後接走薯仔，現時努力培訓他，希望這隻可愛親人小狗可以改掉護食壞習慣，找到愛他包容他的領養家庭。

薯仔早前慘被前主人棄養，其後由暫托人照顧，但暫托人又因為無法長期照顧，因此大角咀愛心餐廳一浪老板娘幫忙為薯仔尋家，最終狗狗由浪浪之家接手。

廣告 廣告

浪浪之家創辦人April表示，薯仔現時已經5個月大，因為曾被人棄養，令人擔心他的情緒會受影響，「他平時是一隻可愛的親人小狗，但會護食和護地域。」

沒有教不好的狗狗，April現時正努力培訓薯仔改善護食問題，形容小朋友應該很容易教導。祝福薯仔盡快完成培訓，能夠找到愛他的家人。

可愛小柴犬疑因為有護食問題，慘被棄養。

可愛小柴犬疑因為有護食問題，慘被棄養。

浪浪之家接手，現時正努力助狗狗改善行為問題。

狗狗對人十分親近，義工盼他找到真正愛他的家庭。

狗狗對人十分親近，義工盼他找到真正愛他的家庭。

The post 不足半歲柴犬慘被棄養 義工接手培訓助狗狗再尋家 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.