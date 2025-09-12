不醉不歸？英小貓2度翹家 都在釀酒廠尋獲

▲英國一隻名為「花生」（Peanut）小貓，在七月和八月連續兩次翹家，竟都在距離53公里外的釀酒廠被發現。（圖／Castle Rock Brewer臉書）

[NOWnews今日新聞] 家中養貓的飼主最擔心貓咪逃離家中，英國一隻名為花生(Peanut)的小貓，在短短一個月內連續2次從家中跑到外頭，令人驚訝的是，這隻小貓不僅在距離住家約53公里外被發現，且地點都是在同一間釀酒廠及釀酒廠區的酒吧內，在社群平台上掀起熱議。

根據BBC報導，這隻名叫「Peanut」的一歲貓咪，是從飼主由救援中心領養的，住在英國林肯郡南部北海克（North Hykeham），今年七月與八月，牠先後兩次離家出走，最後都出現在諾丁漢的 Castle Rock 釀酒廠以及釀酒廠區的Vat and Fiddle酒吧。

廣告 廣告

▲英國小貓花生兩度翹家，最後都出現在諾丁漢的 Castle Rock 釀酒廠以及釀酒廠區的Vat and Fiddle酒吧。（圖／Vat and Fiddle臉書）

小貓的主人羅林斯（Charley Rawlings）戲稱，「我不能怪他，如果我要離家出走，酒吧的確是不錯的地點。」

羅林斯女士在去年十一月領養了植入晶片的花生。她表示，今年 7 月 3 日起，花生第一次失蹤，時間約長達三個星期，她接受BBC訪問時表示，「牠以前從未走失過，也不會離家太遠，所以我們完全無法想像牠會跑到哪裡去。當獸醫打來電話告訴我們牠在哪時，我簡直不敢相信，我原以為他可能被車撞了。」

羅林斯表示，她猜測花生可能是跳上了某人的貨車或汽車，她也提到，畢竟更怪的事情都發生過了。原來，花生在 8 月 27 日再度失蹤，讓飼主驚訝的是，這隻意志堅定的調皮小貓，又回到了那家釀酒廠。

羅林斯開始相信，也許花生真的是自己走去的，「牠絕對是一個非常頑皮的小傢伙，而且很清楚自己在做什麼。」

釀酒廠經理柯林斯（Jessica Collins）也笑稱，「這樣下去，我們可能得幫牠申請一張忠誠顧客卡了」，她提到，花生是一隻可愛的小貓，體型小、聲音卻很大，酒廠員工還幫她取了一個綽號叫「Screech」（尖叫），這也是酒廠其中一款啤酒的名字。

柯林斯還透露，每當酒廠準備休息時，花生就會飛快跑去同一園區內的 Vat and Fiddle 酒吧休息。她推測，花生第二次出現時「可能是沿著鐵軌走來的」，因為當她在星期五撫摸牠時，發現牠身上滿是煤灰。

BBC提到，這隻充滿智慧的小貓花生，第一次失蹤時花了一週才到達酒廠，但第二次幾乎只用了三天就成功抵達。柯林斯表示，「我們隨時歡迎他，但還是會為他擔心」，花生目前已被安全帶回家中。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不是小心落石！廣島公園內竟出現「落龜注意」告示 原因曝光

YouTube最多觀看次數動物！日本金氏世界紀錄網紅貓Maru過世

夫妻旅遊「家裡變蛇窩」10蛇亂竄！網購盆栽藏蛇卵 網全嚇瘋