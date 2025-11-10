鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
「不開心」與「抑鬱」的自救心理思維，22歲曾患抑鬱症過來人分享：自我察覺異常就是療癒的開始｜周靈山《只在你心頭》
22歲的某個下午，我躺在摺床上煲劇，突然意識到：那個對生命充滿熱誠、凡事衝勁十足的自己，消失了。取而代之的，是個連呼吸都覺得費力的陌生人。
最初，我只是睡得比平常多，後來經常嘆氣。我仍能按時完成工作，卻在交差那刻茫然自問：「辛苦為了什麼？」理智與情感像在分裂，那個向來朝氣蓬勃的我，憤怒地瞪着逐漸吞噬我的灰暗情緒。
後來，更可怕的事出現，連味覺都背叛了我。曾經熱愛美食的人，竟能面不改色啃着冰箱裏又乾又硬的過期食物，灰暗的那個我說：「吃飽又如何？做人終究殊途同歸。」就這樣，我躺在摺床接近兩個月，不洗澡不外出，只有去廁所和拿外賣才起來。朋友來電關心，我仍能對答如流，掛線後便嘆氣，完全不理不解他們為何要關心這樣不堪的自己。
直至有一天⋯⋯
我在某個瞬間突然驚醒，就這樣站起來衝進浴室，從頭到腳狠狠梳洗，然後出門直奔精神科門診。候診時才想到，該是過去讀過的心理學知識在體內甦醒，拼命撕開黑暗的繭。
「醫生，我患了抑鬱症。」初出茅廬的醫生挑眉問：「你憑什麼認為？」冰冷的診症過程，反而激起陪伴我22年的鬥志。
這段經歷讓我深刻體會到：社會上太多人分不清「不開心」與「抑鬱」，自己有事不知道、別人有事也不知道。甚至，人們會在見到有朋友深陷谷底時，說些「想開點」、「你不能再負面」、「還有人比你慘」的話，以為在鼓勵，實則如利刃穿心。
若你正在黑暗裏掙扎，請明白：察覺異常已是自救的開始。而作為陪伴者，請相信我：抑鬱者罵自己的話，必定比你更狠，所以，沉默的守護真的遠勝千言萬語。
最後，我拒絕吃藥，但我並非在鼓勵人不吃藥。全因為，我本來很了解自己，於是用了一個適合自己的方法，透露少少：就是二元思維，目的是先將複雜簡單化：人生，一係無事一係有事；一係開心一係唔開心；一係一定係，除非唔係。這種看似簡單的邏輯，成為了我從谷底爬上來的踏腳石。這部份有機會再說。
