不願浪費時間見普丁 川普：除非俄烏停戰協議有望達成

（法新社空軍一號機上25日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，除非能夠明確確認俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）認真想要達成結束烏克蘭戰爭的協議，否則他不會安排與對方會談。

川普在搭乘空軍一號前往亞洲途中告訴記者：「我必須確定我們會達成協議，我不會浪費時間。」

他並說：「我與普丁一直維持良好關係，但這次令我非常失望。」