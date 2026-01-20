不顧反對聲浪 英批准中國爭議性巨型使館建案

（法新社倫敦20日電） 儘管遭到當地居民及人權團體強烈反對，在相關程序啟動8年後，英國政府今天批准中國在倫敦市中心興建新「巨型使館」的計畫。

英國官方文件指出，住房大臣利德（Steve Reed）向中國新使館建案「核發規劃許可及列冊歷史建築變更同意」文件。該使館預定地鄰近地標倫敦塔（Tower of London），一旦落成將是中國在歐洲境內規模最大的使館。

中國新使館預定地為英國皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court），鄰近倫敦金融城並緊鄰大倫敦地區關鍵地下電纜和電信設施，近日遭披露擬在地面下興建逾200個用途不明的房間，讓外界更加質疑新使館恐成為北京間諜活動和跨境鎮壓的巨型基地。

約千人本月17日才在中國巨型使館預定地聚集抗議，英國保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）當時也現身表達支持，並對首相施凱爾（Keir Starmer）隔空喊話，呼籲他展現骨氣、力抗北京施壓、捍衛國家安全和利益，勇敢否決中國使館建案。