世嘉的官方錦標賽「GigaCrysta 魔法氣泡錦標賽 決賽」將在世嘉總部舉行！網路直播等資訊已公開

2026年2月8日(日)世嘉的官方大賽「GigaCrysta 魔法氣泡錦標賽 決賽」將在世嘉總部舉行！

此外，有關網路直播的資訊已經公佈，並宣布決賽將以英語和日語進行直播。

可以即時與世界各地的人們一起同樂。

「GigaCrysta Puyo Puyo Grand Prix Final」的直播資訊己公開！

將於2026年2月8日(日)在世嘉總部舉行的世嘉官方大賽「GigaCrysta 魔法氣泡錦標賽 決賽」的網路直播資訊已公開。

這場比賽是職業選手與業餘選手混合的獎金比賽，共有16名選手參加，他們在今年舉辦的各種「魔法氣泡」比賽中取得了優異成績，將爭奪100萬日圓的獎金。

此外，如果業餘選手贏得獎項，他們將有權獲得JESU認證的職業執照。

廣告 廣告

此外，也將在同日・同會場舉行另一場会場世嘉官方大賽「魔法氣泡排名職業選拔賽決賽」。

有關大賽的詳細資訊，請上魔法氣泡eSports特設網站確認。

與世界各地的人們即時互動，感受令人興奮的時刻

2026年2月8日(日) 上午10點起，將在魔法氣泡官方YouTube頻道上進行直播。

從決賽開始，將提供英語和日語的現場解說，可以與世界各地的人們一起實時觀看比賽，一土起嗨翻天吧！

大會主持人

石飛 恵里花

日語實況 演出者





英語實況 演出者





在比賽看台上熱情歡呼吧

本次錦標賽，世嘉總部11樓的「LIGHTHOUSE」將設置觀眾席，可以近距離為參賽者加油打氣！

看台的畫面將在網路上進行現場直播，也可能作為宣傳活動向公眾發布。

受理時間: 9點30分至17點00分(預計)

受理地點: 世嘉總部1 入口大廳

詳細資訊請上魔法氣泡eSports特設網站確認。

魔法氣泡排名職業選拔賽決賽 參賽選手

魔法氣泡排名職業選拔賽決賽 參賽選手

GigaCrysta 魔法氣泡錦標賽 決賽 參賽選手

GigaCrysta 魔法氣泡錦標賽 決賽 參賽選手

世嘉官方大賽「魔法氣泡排名職業選拔賽決賽」概要 2026年2月8日(日) 10:00～19:00 世嘉總部 11F LIGHTHOUSE 從預賽晉級的四名選手將進行單敗淘汰賽。

獲勝條件：率先贏得10場 獲勝者將獲得日本電競聯盟(JESU)頒發的「魔法氣泡」系列遊戲的「日本電競職業選手執照」。

世嘉官方大賽「GigaCrysta 魔法氣泡錦標賽 決賽」概要 2026年2月8日(日) 10:00～19:00 世嘉總部 11F LIGHTHOUSE 所有16名參賽者將分成四組，每組進行一場聯賽。

排名將根據勝場數決定，每個小組的第一名將晉級決賽。

獲勝條件：率先贏得10場 將舉行單場淘汰賽，參賽者為通過預賽的四名選手。

獲勝條件：率先贏得10場者勝(僅限錦標賽決賽採率先贏得20場者勝) 冠軍 100萬日圓／亞軍 20萬日圓／季軍 5萬日圓／第5名以下 1萬日圓



