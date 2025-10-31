專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
世外／96分鐘／暴蜂尼亞／沙中瑰寶／小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍／我會好好的︳電影LOL 今期睇咩戲
世外
人死後，輪迴之前，亡魂會來到一處奇異之地——「世外」。靈守日復一日引領亡魂去投胎，直至一天，靈守小鬼遇上了不願轉世的小妹，讓不懂人類情感的小鬼看到了不再一樣的「世外」。 在帶領小妹轉世的路途上，小鬼揭示了她前世的遺憾，亦觸發了難以逆轉的詛咒——若小妹完全被忿恨支配，不論世外、人間，將與她一同灰飛煙滅⋯⋯ 為了小妹，小鬼得到天女的允許，與武功高強的黑天踏上橫跨千年的征途，縱然在路上危機四伏，他仍不惜多次捨身相救，只為了小妹能忘記過去的傷痛，并原諒自己，一身輕盈，走上輪迴轉世之路⋯⋯
96分鐘
一場震驚全台的炸彈攻擊案，以無辜死傷的悲劇收場，拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）從此一蹶不振、退出前線。三年後，他與刑警妻子黃欣（宋芸樺 飾）搭上台北直達⾼雄、僅需96分鐘的⾼鐵列車，卻在途中接獲前上司李傑（李李仁 飾）傳來的警告──列⾞上藏有炸彈！為挽回婚姻，物理補教名師劉楷（王柏傑 飾）也搭上這班列⾞，同⾞乘客還有昔⽇爆炸案罹難者的家屬、準備求婚的戀⼈、返鄉的⽣意⼈⋯⋯全都被捲入這場突如其來的死亡危機。列⾞⼀路往南疾駛，時間緊迫倒數。宋康任不僅必須在96分鐘內找出炸彈、解除危機，更要直視⾃⼰深埋⼼底、不可告⼈的秘密。在雙重壓⼒逼迫下，他能否成功拯救所有⼈的性命？
暴蜂尼亞
兩名沉溺於陰謀論的表兄弟，決心衝破網絡同溫層，綁架一位在製藥界隻手遮天的女執行長美雪（愛瑪史東）。他們深信美雪是偽裝成人類的外星異種，意圖毀滅地球。兩人將她囚禁於幽暗地牢，展開連場瘋狂激烈的對峙，頭戴錫紙帽的「地下黨」，跟冷酷無情的企業精英對著幹；隨著末日鐘聲步步逼近，正邪與對錯的認知被受顛覆，道德徹底崩解⋯⋯
沙中瑰寶
獨居東京的中年男子陽志婚姻、事業多方失意，一日回到家中更目睹鄰居孤獨死的震撼畫面。剛為母親辦完葬禮的陽志陷入低谷，母親生前來自菲律賓的看護卻讓他對異國心生好奇，決定遠走逃離傷心地。在喧囂的馬尼拉，陽志初次體會到前所未有的溫暖，重新喚醒他對生活與人情的感知，開始反思生命的意義。
小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍
「我不想放開這隻手。因為我們已經是家人了。」 由製作電影《聲之形》、《劇場版 紫羅蘭永恆花園》的京都動畫呈獻的最新作，是一部溫馨暖心的家庭與羈絆的故事。2017年大受好評的電視動畫《小林家的龍女僕》系列，終於以備受期待的電影回歸！改編自連載中大受歡迎的原作（《漫畫ACTION》（雙葉社）連載中），備受矚目的超人氣篇章將以宏大的規模重生！ 普通上班族OL，小林小姐。被小林小姐吸引而聚集而來的龍族們。 其中一位幼小的龍——康娜，迎來了一個突如其來的訪客。 竟然是康娜的親生父親——。
我會好好的
就算註定離別，我還是會養你！女孩趙小滿（張子楓 飾）重複著打零工的生活，一隻流浪狗（塔塔 飾）的闖入讓她逐漸放下家庭傷痛，形影不離的朝夕相處溫暖了同樣孤獨的兩個靈魂。當告別無可避免，還要養它嗎？小滿選擇用行動坦然做出回應——我要養，我們都會好好的！
