世界中風關注日｜腦中風成本港「第四大」奪命殺手，有組織辦嘉年華推廣腦防治訊息。

世界中風關注日｜中風在香港的致命疾病排行榜中，穩居第四位，每年無情奪去逾3,000人的寶貴性命。中風的恐怖之處，並非僅在於死亡率，更在於其造成的永久性殘疾與龐大的家庭照護負擔。

醫學數據顯示，中風發作後，每延遲一分鐘，患者就會損失高達190萬個腦細胞，而這些細胞是無法復原的。

為喚起社會大眾對這場「時間與生命賽跑」的危機意識，國際獅子會中國港澳303區（主辦機構）伙拍中風基金會，在剛過去的「世界腦中風日」（10月29日，即重陽節），於灣仔修頓室內運動場舉辦了名為「重九齊抗風 護腦顯神通」的大型健康教育嘉年華會。活動結合了預防篩查、急救教學與專家講座，吸引逾700名市民熱烈參與。

世界中風關注日｜認識腦中風

腦中風是指由於腦部血液供應受到干擾，造成腦部血管「阻塞」或「爆裂」，令腦組織不能得到充份的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，產生各種神經症狀。患者越快獲得治療，就能有越大機會可以減低中風所造成的影響。據統計，全球每年估計有1,370萬宗新增個案，於2017年，全世界有逾 616 萬宗中風死亡個案。

世界中風關注日｜中風主要可分為：

因腦血管受到血栓阻塞腦部血液流通而導致的「缺血性中風」

血管破裂以致輸往腦部的血液中斷而導致的「出血性中風」

若延誤治療，可能會對身體造成不可挽救的後果。因此，了解中風的先兆至關重要。

當懷疑出現中風時，可謹記「談笑用兵」四個口訣：

1.談：

嘗試作簡單提問／對答，看會否出現表達困難，或言語不清的情況。

2.笑：

觀察笑時面部的表情（左右側嘴角）會否不對稱。

3.用：

觀察會否有一邊是手腳無力，應用不靈。

4.兵：

若發現有以上症狀，需立刻「找救兵」，致電999尋求協助。

缺血性中風的患者需在4.5小時內接受靜脈注射溶血劑治療，以令栓塞的血管回復暢通，減少腦細胞缺氧壞死的情況

世界中風關注日｜中風嚴重可致命

中風可導致各種程度的殘疾，例如：半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，非常嚴重的中風可致嚴重者甚至昏迷或死亡。任何年齡人士均可能中風，不過主要影響長者，40歲以下人士並不常見。除年齡增長外，不可改變風險因素亦包括種族、有中風家族史和遺傳性疾病。此外，高血壓、吸煙、不健康飲食、 缺乏體能活動、飲酒、心理壓力、中央肥胖、血脂異常、糖尿病及心臟問題會增加中風機會。

近日中風有年輕化趨勢，其實大多數中風病例是可以透過健康的身體生活模式來預防：