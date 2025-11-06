焦點

西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙

世界之窗遊玩攻略 | 門票預訂、交通方式、美食推介！

世界之窗
世界之窗

想一日之內遊勻全世界，感受全球文化嘅精髓？位於深圳嘅「世界之窗」絕對係你嘅不二之選！呢座享譽盛名嘅主題樂園，唔單止用精巧嘅微縮景觀帶你領略世界各地嘅歷史同文化，近年仲不斷創新，新加咗令人腎上腺素飆升嘅滑雪場、清涼刺激嘅水上世界等多元遊樂設施，無論係搵緊浪漫嘅情侶約會，定係計劃緊溫馨嘅家庭親子活動，喺呢度都能搵到樂趣。特別要提嘅係，全新登場嘅「侏羅紀水世界」同震撼重開嘅「阿爾卑斯冰雪世界」，更係為深圳世界之窗增添咗無數驚喜！為咗幫你輕鬆玩轉世界之窗，Trip.com 已經為你精心準備咗最詳盡嘅門票預訂、交通方式同美食推介攻略，等你個旅程無憂又精彩！

世界之窗攻略 | 簡介

對於好多人嚟講，深圳世界之窗係佢哋首次「環遊世界」嘅起點。園區入口處嗰句擲地有聲嘅宣傳語——「您給我一天，我還您一個世界」，至今仍然深深印喺無數遊客心中，精準概括咗呢度獨特嘅魅力。呢座佔地約 48 萬平方米嘅宏偉樂園，巧妙劃分咗 8 大主題區域，由恢弘嘅世界廣場，到充滿異域風情嘅亞洲區、古典優雅嘅歐洲區等，應有盡有。行喺入面，你會驚嘆於埃及金字塔嘅莊嚴、巴黎艾菲爾鐵塔嘅浪漫、印度泰姬陵嘅華美，呢啲栩栩如生嘅著名建築微縮模型，完美融合咗多元嘅世界文化、深厚嘅歷史遺跡同精彩嘅民間歌舞表演。對於想帶小朋友邊玩邊學、認識世界歷史文化嘅家庭嚟講，呢度無疑係寓教於樂嘅頂級選擇！

世界之窗 ｜ 遊樂設施
世界之窗 ｜ 遊樂設施

樂園資料

  • 開放時間：9:00 至 22:30

  • 地址：深圳市南山區華僑城深南大道 9037 號

世界之窗攻略 | 門票預訂

經 Trip.com 買飛，享更多優惠！（價格以 Trip.com 預訂頁為準）

全日票 (非中國內地籍遊客專享)

  • 成人票：HK$225.55 (適用於持港澳回鄉證、台胞證、外國人永久居留證、護照)

  • 小童票：HK$118.15 (高度：120 厘米以上但不超過 150 厘米)

  • 長者票：HK$118.15 (年齡：65 歲或以上、70 歲以下，以旅遊當日之旅客年齡為準)

夜場票 (非中國內地籍遊客專享)

  • 大小同價：HK$128.89

  • 大小同價：HK$118.15

世界之窗攻略 | 交通攻略

由香港出發去深圳世界之窗，交通好方便，完全唔使煩！你可以輕鬆揀多種便捷嘅交通方式，包括快速舒適嘅高鐵、直達園區嘅跨境巴士，或者享受自由行程嘅自駕遊。無論你鍾意邊種方式，都能輕鬆抵達呢個充滿奇幻嘅世界，開啟你嘅深圳世界之窗探索之旅。我哋喺後面嘅深圳世界之窗攻略中，亦會為你提供詳細嘅交通指南，等你出行無憂。

交通方法詳情

  • 高鐵：由香港西九龍站搭高鐵到深圳北站，全程淨係需要約 14 分鐘，十分便捷。去到深圳北站之後，你可以轉乘深圳地鐵 1 號線，去到「世界之窗」站。出站之後，景區入口就喺附近，行幾步路就可以輕鬆到達。馬上訂購高鐵票！

  • 跨境巴士：坐直達跨境巴士去深圳福田口岸，去到之後就可以辦理快速通關手續，輕鬆入深圳。過關之後，行去地鐵站，搭深圳地鐵 4 號線（龍華線）去「會展中心」站。喺「會展中心」站轉乘地鐵 1 號線（羅寶線），最後去世界之窗站。

  • 自駕：經深圳灣口岸或皇崗口岸入深圳之後，沿住寬闊嘅深南大道行駛，就可以抵達世界之窗。「世界之窗」泊車需要收費，小型車收費 20 元 / 輛，中大型車收費 40 元 / 輛，有 2,000 多個車位。


世界之窗攻略 | 必玩設施

世界之窗必玩 #1 侏羅紀水世界

為咗慶祝開園 30 周年盛典，深圳世界之窗特別推出咗萬眾期待嘅全新力作——「侏羅紀水世界」！呢片充滿史前探險氣息嘅水上樂園，設有專為小朋友打造嘅「小恐龍戲水池」、刺激好玩嘅水滑道，以及獨特嘅「恐龍禦水訓練營」。無論係想清涼一夏，定係體驗恐龍時代嘅奇趣，呢度都能令你同家人盡情享受水上樂趣，係夏季家庭親子活動嘅絕佳去處，絕對係世界之窗攻略中不可錯過嘅亮點！

除咗驚險刺激嘅水上設施，「侏羅紀水世界」園區內仲精心打造咗以恐龍棲息地為主題嘅互動體驗區。喺呢度，小朋友們唔單止能參與生動有趣嘅恐龍知識課堂，增長見聞，仲能盡情投入各種創意水上遊戲。此外，園區更準備咗精彩紛呈嘅恐龍主題表演，令小朋友們喺歡樂嘅氛圍中邊玩邊學，寓教於樂，深度體驗恐龍世界嘅奧秘！呢正正係深圳世界之窗親子遊嘅一大魅力所在。

世界之窗 ｜ 侏羅紀水世界
世界之窗 ｜ 侏羅紀水世界

（圖片來源：小紅書@深圳世界之窗 & 小紅書@安媽不怕辣，感謝分享！）

世界之窗必玩 #2 亞馬遜叢林穿梭

準備好一場驚心動魄嘅探險未？「亞馬遜叢林穿梭」係深圳世界之窗最受歡迎嘅熱門娛樂設施之一！遊客將坐高科技紅外線電控車，以每小時 40 公里嘅極速，飛馳穿梭於長達 800 米嘅蜿蜒滑道中。沿途，你會沉浸喺逼真嘅熱帶叢林與巨型恐龍場景之中，耳邊響起震撼嘅擬真音效，好似瞬間穿越到《侏羅紀公園》嘅驚險世界。由兇猛嘅霸王龍、溫順嘅腕龍，到翱翔天際嘅翼龍，種類豐富嘅恐龍模型栩栩如生，絕對係所有恐龍迷小朋友們夢寐以求嘅刺激體驗！呢項驚險刺激嘅設施，係你世界之窗攻略中絕對不容錯過嘅亮點！

世界之窗 ｜ 亞馬遜叢林穿梭
世界之窗 ｜ 亞馬遜叢林穿梭

（Photo Source：世界之窗 官方微信）

世界之窗必玩 #3 阿爾卑斯冰雪世界

喺炎熱嘅深圳，都可以體驗冰雪奇緣？「阿爾卑斯冰雪世界」喺 2023 年重新盛大開放，為遊客帶嚟清涼驚喜！呢度擁有超過 4 萬平方英尺嘅廣闊嬉雪滑雪區，以及 2 萬平方英尺嘅專業溜冰場，等你就算身處南方，都能盡享冰雪運動嘅樂趣。滑雪區唔單止設有適合各級水平嘅專業滑雪道，仲有諸多精美打卡點，好似充滿異國情調嘅北歐小鎮、神秘夢幻嘅時空隧道，以及雄偉壯麗嘅國王城堡。無論係滑雪初學者想體驗冰上樂趣，定係資深滑雪愛好者想一展身手，呢度都係深圳世界之窗內一個獨特且令人興奮嘅選擇，係情侶約會或家庭親子活動嘅理想去處！

世界之窗 ｜ 阿爾卑斯冰雪世界
世界之窗 ｜ 阿爾卑斯冰雪世界

（Photo Source：Trip.com ）

世界之窗必玩 #4 激流大峽谷

喺世界之窗，你仲可以體驗「激流大峽谷」帶嚟嘅清涼與刺激！呢係一項經典嘅水上漂流設施，你會坐小船，喺蜿蜒曲折嘅水道中穿梭，好似置身於雄偉壯麗嘅科羅拉多大峽谷。最令人心跳加速嘅莫過於由 14 米高處一躍而下，瞬間俯衝入水，激起巨大水花，等你喺酷暑中享受瞬間嘅涼爽與無比嘅刺激！為咗確保遊玩體驗，強烈建議你提前收好手機或用防水袋，並準備好雨衣（現場亦可買到，費用為人民幣 10 元）。呢絕對係深圳世界之窗不容錯過嘅刺激遊樂設施之一！

世界之窗 ｜ 激流大峽谷
世界之窗 ｜ 激流大峽谷

（Photo Source：世界之窗 官方微信）

世界之窗必玩 #5 馬丘比丘迷城

想探索古老嘅印加文明，就嚟「馬丘比丘迷城」！呢個以神秘「失落之城」為主題嘅區域，為遊客提供咗豐富多樣嘅遊樂設施，包括叢林滑道、經典旋轉木馬，以及最受家庭歡迎嘅「馬丘比丘家庭礦山車」。特別係家庭礦山車，佢巧妙地還原咗馬丘比丘嘅獨特景色，設計溫和卻不失趣味。當你坐礦山車穿梭於模擬嘅叢林礦洞時，好似瞬間穿越返神秘嘅印加時代，親身感受古老文明嘅魅力。對於嗰啲想試過山車但又擔心過於刺激嘅遊客嚟講，呢款家庭礦山車係絕佳嘅入門選擇，佢既有趣味性又帶有適度嘅刺激感，非常適合一家大小共同體驗，係深圳世界之窗親子遊嘅又一亮點！

世界之窗 ｜ 馬丘比丘迷城
世界之窗 ｜ 馬丘比丘迷城

（Photo Source：世界之窗 官方微信）

世界之窗必玩 #6 飛躍美利堅

想體驗一場身臨其境嘅空中之旅未？「飛躍美利堅」係全球首個實景拍攝嘅 4D 球幕影院，將帶你展開一場前所未有嘅模擬飛行體驗！喺呢度，你會以鳥瞰嘅視角，穿越美國多個令人嘆為觀止嘅地標，包括宏偉壯麗嘅大峽谷、莊嚴肅穆嘅總統山，以及氣勢磅礴嘅尼亞加拉大瀑布。透過高科技嘅 4D 效果，你會沉浸式地欣賞美國嘅壯麗景色，感受風嘅吹拂、水嘅飛濺，享受一次視覺與感官嘅雙重盛宴，絕對係深圳世界之窗中科技與美景嘅完美結合！

世界之窗 ｜ 飛躍美利堅
世界之窗 ｜ 飛躍美利堅

（Photo Source：世界之窗 官方微信）

世界之窗必玩 #7 法老歸來

如果你係尋求刺激嘅探險者，咁非洲區嘅「法老歸來」絕對不容錯過！呢係一間以古埃及為主題嘅恐怖密室，將帶你進入一個充滿神秘與驚悚嘅古老世界。密室內巧妙融合咗鏡子迷宮、木乃伊等經典元素，營造出陰森詭譎嘅氛圍，等你喺探索古墓嘅過程中，體驗步步驚心嘅刺激冒險。準備好挑戰你嘅膽量未？呢項刺激嘅遊樂設施，將令你喺深圳世界之窗中感受不同於風景嘅另一種心跳體驗。

世界之窗 ｜ 法老歸來
世界之窗 ｜ 法老歸來

（Photo Source：小紅書＠小儀儀）

世界之窗必玩 #8 空中花園遊覽車

喺深圳世界之窗，你唔使遠赴歐洲，都可以感受到浪漫之都嘅氣息！園區特別喺標誌性嘅巴黎鐵塔旁新加咗高空觀景纜車。坐纜車緩緩升空，你可以 360 度全方位俯瞰成個歐洲區嘅絕美景色，好似真係置身於歐洲嘅某個角落，視野極佳，係絕佳嘅打卡點。更貼心嘅係，纜車配備咗遮陽板，並可等旅客自行控制速度，等你既能舒服地觀賞風景，又能享受片刻嘅悠閒休息，係觀光與放鬆完美結合嘅優雅選擇。

世界之窗 ｜ 空中花園遊覽車
世界之窗 ｜ 空中花園遊覽車

（Photo Source：世界之窗 官方微信）

世界之窗必玩 #9 盛世紀表演

喺你遊覽深圳世界之窗嘅尾聲，千萬咪錯過震撼人心嘅大型音樂舞蹈史詩——「盛世紀」！呢場氣勢磅礴嘅表演，唔單止以精湛嘅藝術形式展現咗中華民族千年嚟嘅夢想與奮鬥，更磅礡再現咗人類文明嘅輝煌歷程。由上古神話時代，到明清盛世嘅重要歷史事件，都喺舞台上被栩栩如生地重現，融合咗光影、音樂與舞蹈嘅精華，為觀眾帶嚟一場無與倫比嘅視聽盛宴。呢唔單止係一場表演，更係一次穿越時空嘅文化洗禮，令你嘅世界之窗之旅劃上圓滿句號。

世界之窗 ｜ 盛世紀表演
世界之窗 ｜ 盛世紀表演

（Photo Source：Trip.com）

世界之窗攻略 | 美食推介

世界之窗美食 #1 羅馬餐廳

暢遊深圳世界之窗一整天，味蕾嘅享受當然都必不可少！園區內嘅餐廳遍布各處，位置方便，提供多樣化嘅菜式選擇，服務態度都備受好評。無論係中午想小休片刻，定係夜晚想享受一頓豐盛嘅晚餐，呢度都能滿足你嘅需求。好多餐廳嘅裝修風格獨具匠心，尤其以東南亞風情同別具特色嘅流水設計為亮點，等你喺用餐之餘，都能感受到異國情調嘅氛圍，係你世界之窗美食攻略中不可或缺嘅一環。

世界之窗 ｜ 羅馬餐廳
世界之窗 ｜ 羅馬餐廳

（Photo Source：Ctrip 網站）

世界之窗美食 #2 叢林餐廳

如果你渴望一場獨特嘅用餐體驗，不妨去位於神秘壯麗「亞馬遜叢林」深處嘅「叢林餐廳」。呢間餐廳以優雅嘅麋鹿為主題，佢裝潢設計巧妙地融入咗豐富嘅自然元素，由藤蔓、綠植到原木，每一處細節都令人感覺好似置身於一片茂密嘅原始森林之中。喺呢度，你唔單止能品嚐美食，更能享受大自然嘅靜謐與野趣，為你嘅深圳世界之窗美食之旅增添一份與眾不同嘅記憶。

世界之窗 ｜ 叢林餐廳
世界之窗 ｜ 叢林餐廳

（圖片來源：大眾點評 & Trip.com，特此鳴謝！）

世界之窗美食 #3 四面佛旁邊的露天商店

喺充滿異域風情嘅東南亞水鄉區域，四面佛旁邊嘅露天商店係一個尋覓地道美食嘅好去處。呢度匯聚咗多樣化嘅特色小食同餐飲選擇，例如香氣四溢嘅柱候牛腩飯、獨具風味嘅緬甸甩耙、各式誘人串燒，以及清涼解渴嘅特色飲品等。行攰咗，不妨嚟呢度稍作停留，品嚐地道風味，感受濃郁嘅東南亞市集氣息，為你嘅深圳世界之窗美食體驗畫上點睛之筆。

世界之窗 ｜四面佛旁邊的露天商店
世界之窗 ｜四面佛旁邊的露天商店

（Photo Source：懶喵兒滴窩）

世界之窗攻略 | 住宿推介

深圳瑞馳酒店（世界之窗店）(Rich Hotel(Science And Technology Park World Window))

評分：8.0/10.0

地址：石洲中路55號國際市長交流中心, 南山區, 深圳, 518053

選擇房型

森美國際酒店公寓（深圳世界之窗店）(Senmei International Apartment Hostel (Shenzhen Window Of The World))

評分：8.6/10.0

地址：深南大道北沙河世紀假日廣場C棟大堂, 南山區, 深圳, 518000

選擇房型

深圳海悦酒店（南山世界之窗店）(Shenzhen Haiyue Hotel (Nanshan Window Shop Of The World))

評分：9.4/10.0

地址：白石洲石洲中路110號, 南山區, 深圳

選擇房型

長沙世界之窗弘坤雲寓（湖南國際會展中心店）(Changsha COLORFUL WORLD Hongkun Yunyü (Hunan International Exhibition Center))

評分：8.9/10.0

地址：月湖街道三一大道482號弘坤雲寓1樓, 開福區, 長沙

選擇房型

深圳JOYA灣悦國際酒店（白石洲地鐵站世界之窗店）(Bay Joy International Hotel)

評分：9.2/10.0

地址：深南大道9039號, 南山區, 深圳

選擇房型

更多深圳攻略

深圳好去處 中秋快閃深圳食買玩，20+ 必去景點、商場、按摩及美食推介

【深圳度假酒店】深圳度假酒店 海邊度假+雙人浴缸+私人泳池

【深圳好去處】返大陸必玩！10大深圳玩樂好去處推薦，景點、娛樂設施、項目體驗一文睇清！

【深圳按摩】嚴選港人北上深圳熱門按摩店 | 福田羅湖龍華按摩揼骨大全，附最新優惠！

【深圳親子酒店推介 】| 11 間親子主題客房、親子設施齊全、手工工作坊客房

【羅湖口岸】最新通過羅湖口岸全攻略！一文了解交通、美食、周邊好去處！

世界之窗攻略 | 常見問題

遊世界之窗需要注意哪些事項？

為咗確保你喺深圳世界之窗嘅旅程安全又愉快，我哋貼心提醒你：務必遵守公園嘅各項規定。建議你著舒適嘅服裝同鞋，方便長時間行路同玩嘢；請勿攀爬任何建築物，以保障自身安全。喺排隊等候同坐遊樂設施時，請務必保持秩序，聽從工作人員嘅指引。如果遇到任何緊急情況或需要協助，請隨時向附近嘅工作人員求助。安全第一，先可以盡情享受世界之窗嘅精彩！

需要幾耐時間先可以遊覽完整個世界之窗？

關於深圳世界之窗嘅遊玩時間，雖然因個人興趣同節奏而異，但我哋強烈建議你至少安排半日以上嘅時間嚟探索。如果你希望細細品味每一個微縮景點嘅精緻之處，體驗多種刺激遊樂設施，並欣賞精彩嘅文化表演，咁預留一成日甚至兩日嘅時間會令你嘅旅程更加從容與豐富。無論你選擇邊種遊玩方式，我哋都堅信，呢趟獨特嘅「環球之旅」必將為你帶嚟一段充滿驚喜與歡樂嘅難忘回憶。做好你嘅世界之窗攻略，準備好迎接一場文化與娛樂嘅盛宴啦！

喺世界之窗有提供餐飲服務嗎？

係有嘅，你可以在公園內嘅各個餐廳和小食攤品嚐到唔同風味嘅美食。

11 food.

