世界乒乓球冠軍賽多哈站 杜凱琹負迪亞絲女單32強出局

【Now新聞台】世界乒乓球冠軍賽多哈站，港隊的杜凱琹女單32強出局。

世界一姐孫穎莎因傷退賽，紫衫杜凱琹替補出戰。面對波多黎各的迪亞絲出師不利，頭兩局戰情相似，大家互有領先下打到局尾，杜凱琹都被反先，同樣輸9比11。

世界排名40對20，第三局杜凱琹有起色，連贏頭6分打好基礎，大勝11比4，局數追成1比2。

緊接一局雙方打成3平手，杜凱琹跟著便落後，一度追近到5比7，但又連失4分，最終以5比11落敗，局數輸1比3，首圈止步。

#要聞