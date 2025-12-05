世界匹克球冠軍賽香港站一連三天愉景灣舉行 林浚禧未來三年興趣變職業(陳天朗報道)

【Now新聞台】世界匹克球冠軍賽香港站一連三天在愉景灣舉行，有本地球手將興趣變成職業，成為香港首批職業球員。

香港職業匹克球手林浚禧：「拿起球拍很喜歡那種聲音，覺得很有成就感、很滿足。玩了頭幾次後已經上癮，每日都要打。基本上這個運動要小心，不要輕易接觸，一接觸便一發不可收拾。」

一試便上癮的匹克球，是一項結合網球、羽毛球和乒乓球的運動。球拍是一種沒有網線的硬拍，配上塑膠做的球。

與網球不同，匹克球只可用下手發球，擊球點亦要低於腰部。

廣告 廣告

球場大小與羽毛球相若；可以單打，雙打就更受歡迎。球手通常會站在後場迎球，因為網前位置有限制。

林浚禧：「那位置英文稱作『廚房』，或非截擊區，你是可以隨時踏進去，只不過那區域不能打截擊，待球落地再打完全沒問題。」

兒時打網球的林浚禧，等到匹克球在香港「落地」，與另外兩名女球手未來三年將興趣變職業。

林浚禧：「我當時贏了不少比賽，慢慢收到不少邀請，可參加更大型比賽、得到贊助，慢慢有機會變成職業球員。香港愈來愈多球場，愈來愈多人接觸這項運動，大家整體評價都說好玩，何時可再叫多些朋友玩，已經很好地證明這項運動在港的發展。」

大連排匹克球總會創辦人陳文俊：「我們簽了他們做職業球員，我們當然有簽字費提供。因為他們是職業的，他們會代表我們球會出賽，有時亦會代表港隊出賽。」

世界匹克球冠軍賽分站連續三年在香港舉行，主辦方會在現場募捐，之後再捐出同等金額支援宏福苑大火災民，亦會撥捐10萬港元給關注青少年健康成長的慈善機構。

#要聞