【世界心臟日2025-26】 健心跑暨心臟健康嘉年華 眾藝人鼓勵市民「啟動護心每一H.E.A.R.T.」

作為本港第三大致命疾病，心臟病的威脅不容忽視。為提升公眾對心臟健康的關注，香港心臟專科學院今日（1月11日）於烏溪沙青年新村舉辦「世界心臟日2025-26健心跑暨心臟健康嘉年華」，今年主題為「啟動護心每一H.E.A.R.T.」，呼籲公眾從日常生活開始改變，養成持之以恆的健康習慣。現場設有豐富攤位活動及精彩台上節目，吸引數千市民參與，場面熱鬧。

今年世界心臟日主題是「啟動護心每一H.E.A.R.T.」

全港最高AED密度安心賽道

健心跑包括10公里個人組及隊際賽、諾和諾德護心體重至Fit 3公里個人組及400米 x 2親子接力賽，過千跑手一同跑步護心！同場特設醫院盃，吸引10間醫院過百位醫護人員參加，實踐醫患同行的護心行動。

廣告 廣告

為進一步保障跑手安全，大會特別於健心跑賽道沿途每隔約350米設置一個自動體外心臟除顫器（AED）站，並安排受過專業訓練的「AED Runner」與跑手同跑，全程守護參賽者的健康。活動可謂全港 AED 配置密度最高的安心跑步比賽之一，務求一旦賽事期間出現心臟驟停等緊急情況，可在最短時間內提供迅速而專業的急救，把風險降至最低。

健心跑過千跑手一同跑步護心

調查：AI穿戴裝置促進健康行為、及早識別心臟隱患 1類人最受益但使用率低

嘉賓呼籲由生活做起 曾俊華、林嘉欣分享健康秘訣

大會榮幸邀請到基層醫療健康專員 彭飛舟醫生擔任是次活動的主禮嘉賓，鼓勵市民善用基層醫療服務、定期監測心血管風險，並及早作出生活調整，而非等到出現症狀才求醫。香港心臟專科學院院長暨世界心臟日2025-26籌委會聯席主席徐健霖醫生指出，管理好高血壓（Hypertension）、高血糖（Elevated glucose）、肥胖（Abdominal obesity）、高膽固醇（Risky LDL）及吸煙（Tobacco）五大風險因素，便可顯著減低心血管事件風險，並有效延長壽命。健康榮譽大使曾俊華先生及護心榮譽大使林嘉欣小姐則以自身經驗分享，如何在繁忙生活中保持運動習慣、注意飲食及定期檢查，呼籲市民不要低估三高及心血管風險。

基層醫療健康專員 彭飛舟醫生

健康榮譽大使曾俊華先生

護心榮譽大使林嘉欣小姐

藝人歌手齊聲護心 醫護樂隊憑歌寄意

今年世界心臟日邀請到郭富城先生、方力申先生擔任健康榮譽大使，以及張家朗先生擔任活力榮譽大使，分別拍攝短片宣揚護心貼士。活動當天一眾歌手朋友，包括林奕匡、鄭融及羅沛琪以歌聲傳遞健康訊息，林奕匡表示，運動對舒緩情緒和壓力非常重要，提醒市民運動不單止是預防心臟病，亦有助照顧情緒健康和整體身心狀態；鄭融則笑言工作繁忙時也會「偷時間」做運動，並鼓勵年輕一代趁早建立運動和定期檢查的習慣；羅沛琪表示平日除咗做帶氧運動外，亦會刻意減少外出食快餐和甜食。由醫護人員組成的樂隊Hurdles當日演唱了原創歌曲《人生競技賽》，透過音樂提醒市民及早檢查、跟進病情及堅持治療，就如在賽道上不放棄的每一步，都是向健康終點線邁進。

林奕匡、鄭融及羅沛琪以歌聲傳遞健康訊息