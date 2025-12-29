《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
世界教師日2025｜向老師表達謝意 全港兒童填色比賽得獎名單公布
為響應「世界教師日」，《親子頭條》今年再度舉辦「世界教師日全港兒童填色比賽2025」，家長及學生踴躍參加，向老師表達謝意。立即公布比賽結果。
親子組
金獎：林洛唯
銀獎（排名不分先後）：
梁展僖 何芊悅 關子言 童睿喬 池千月林沛璇 鄺子軒 黃頌恆 羅敬凱 王子興
銅獎（排名不分先後）：
馬浚庭 張梓宸 蘇津皓 葉俊延 黃宥銘
王浠雯 毛宏謙 官承淏 郭蘊芮 黃曉盈
梁晉毓 周希怡 庄澄琳 符和熙 方柏霖
林子昊 鄺學心 屈衍舜 葉苡淳 張景博
低小組
金獎：呂鎧綸
銀獎（排名不分先後）：
張栢康 任朗晴 譚鈞庭 黃梓喬 王睿淳
鄧詠欣 郭得志 梁梓晨 黃詩喬 李浠銣
銅獎（排名不分先後）：
何樂心 謝隽言 廖家男 張雅淳 吳巧兒
李樂心 李愷晉 鄭修兒 鄒翊可 林芊澄
陳沛蔚 黃睿豐 崔凱童 張語芯 符沛喬
李博賢 曾麒臻 吳千礽 黃紫柔 張凱琳
高小組
金獎：余鈞凱
銀獎（排名不分先後）：
黃婷殷 王梓澄 曾子進 李芷陶 李雯欣
楊斯婷 洪梓軒 鍾依娜 黃熹澄 劉紫瑩
銅獎（排名不分先後）：
羅詩語 馬若寧 麥芻 鄭舒苒 朴來仁
陳茜如 鄧寶謙 吳墡瑤 鄭羽婷 勞泇熙
胡馨藝 盧思語 陳靖瑜 李凌菲 鄭鎧澄
梁斯晴 嚴卓菲 馬凱盈 黃焯然 譚寶茵
《親子頭條》再次恭喜獲獎同學，注意得獎者姓名或有相同，結果以《親子頭條》工作人員專人聯絡為準。
