居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
世界最古老盔甲恐龍的巨大頸刺化石發現
英國和摩洛哥的古生物學家最近揭示了世界上最古老的盔甲恐龍的外觀，這一發現源於他們對稀有化石的研究，該化石顯示了這種恐龍奇特的、覆滿尖刺的身體。這種名為 Spicomellus afer 的物種是第一種在非洲大陸發現的甲龍，生活在1億6,500萬年前的中侏羅紀，當時的棲息地位於摩洛哥的布勒馬內小鎮附近。這項研究的共同作者、伯明翰大學的兩位教授 Susannah Maidment 和 Richard Butler 近期發現的新遺骸顯示，這種恐龍的尾部武器可能早於其他甲龍超過3,000萬年。
Maidment 也是倫敦自然歷史博物館的高級研究員，她指出，這種物種還擁有獨特的骨性頸圈，兩側長出高達 3.2 英尺（約 0.97 米）的尖刺。儘管該物種於2021年僅根據一根肋骨進行了初步描述，但新分析顯示，這種動物在所有肋骨上都融合並突出著骨性尖刺，這一適應特徵在所有已知脊椎動物中都是獨特的。根據研究團隊的說法，這種已滅絕動物的尖刺每根至少長34英寸（約 87厘米），在其生前可能更長，從包裹其頸部的骨性頸圈中突出而出。
這種恐龍全身覆蓋著多種板塊和尖刺，特徵包括 3.2 英尺長的頸部尖刺和在臀部上方向上突出的巨大尖刺，還有一系列長而刀片狀的尖刺、成對的尖刺形狀以及沿肩部延伸的保護板。Maidment 表示：「我們從未見過任何動物有這樣的特徵。這特別奇怪，因為這是已知的最古老的甲龍，所以我們可能會預期後來的物種會繼承類似的特徵，但事實並非如此。」
Butler 描述了第一次看到 Spicomellus 化石時的震撼，指出這一發現顛覆了我們對甲龍及其演化的許多認知，並顯示出我們對恐龍仍有很多未知。研究人員推測，這些獨特的尖刺可能主要用於展示，比如吸引伴侶或威嚇對手，而不是用作防禦。與此相比，後來的甲龍發展出更簡單的盔甲，主要用於防護。根據團隊的說法，隨著大型捕食者在白堊紀的出現，這一轉變可能促使更實用的防禦性適應的出現。
尾部武器被認為是早期甲龍的一個特徵，可能已經存留至今。雖然該物種的完整尾部尚未被發現，但融合的脊椎骨顯示它可能擁有像棍棒一樣的結構，這一特徵被認為是後來演化的結果。這一發現表明，關鍵的甲龍適應特徵早在1億6,500萬年前便已出現。Spicomellus 尾部武器和保護性臀部盔甲的結合，表明重要的甲龍特徵的演化時間比先前認為的要早得多。這項研究有助於推動摩洛哥的科學進步，研究團隊的領隊 Driss Ouarhache 表示，這個地區仍有許多尚未揭示的恐龍秘密，未來的研究將進一步豐富我們對這些古生物的理解。這項研究已發表在《自然》期刊上。
