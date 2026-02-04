世界桌球大獎賽 奧蘇利雲反勝奧干拿闖十六強(陳天朗報道)

【Now新聞台】世界桌球大獎賽，衛冕的羅拔臣不敵積鍾斯，首圈出局，而奧蘇利雲就反勝奧干拿，打入十六強。

去過灣仔新伊館，又曾經在紅館奪冠，本地球迷終於等到奧蘇利雲再來獻技。

上屆因病未有參賽的「火箭」在啟德發射，升空過程初段不太順利，簡單中檯藍球也失手，打了23度就未能連續得分，讓世界排名26、30歲的英格蘭同胞奧干拿有機可乘，打出一桿64度，9局5勝制下領先1比0。

第二局，奧蘇利雲打貼檯邊紅球撞軟墊，慢溜入另一邊中袋，可惜一球運氣未能延續全局，綠球阻擋他真正要打的黃球，拆解「士碌架」失敗，結果又要輸。

第三局，到奧干拿打失遠檯黃球，形勢開始逆轉，頭三局連一桿30度都未試過的奧蘇利雲，以55比40搶回一局。

注入燃料，「火箭」重新起動，終於打出一桿65度，追平2比2。

小休後再戰，出桿沒進入預定軌道，8年前英國業餘錦標賽稱王的奧干拿，面對七屆世界冠軍，打啡球撞夠兩邊軟墊入，以一桿58度搶回主導。

奧蘇利雲賽前承認有壓力，不過機會不用多，接連打出兩桿72度連贏兩局，由落後變第一次領先，之後贏多局69比26。這位香港優才暨三屆大獎賽冠軍得主連贏三局，反勝5比3過關，十六強會對肖國棟。

另一名香港居民羅拔臣，雖然在第三局打出一桿全場最高88度，但威爾士的積鍾斯打出四桿50度以上，2比1下連取三局，大勝5比1，粉碎羅拔臣衛冕夢。積鍾斯下場對周躍龍。

